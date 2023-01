(Euronext Paris - Compartiment C)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

PARIS, 04/01/2023

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM SA (FR0010151589 –

CAFO FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/12/2022 :

4 735 titres

41 503,02 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 10 750 titres 118 256,04 EUR 286 transactions VENTE 9 797 titres 105 017,81 EUR 220 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 782 titres

55 603,22 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 11/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 714 titres

43 569,31 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Code MNE : CAFO Code ISIN : FR0010151589 Code Reuters : CAFFO.PA Code Bloomberg : CAFO FP