25/07/2022 - 18:00

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires non audité des 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022 (période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022).

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 93,5 M€ au 3ème trimestre 2021-2022, contre 97,7 M€ au cours de la même période de l'exercice précédent. Ce niveau d'activité porte le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice à 295,5 M€, en repli limité de 3%. L'activité en Outre-Mer (+7,2%) continue d'afficher une croissance régulière et solide, alors que celle du pôle e-Commerce est en repli (-16,3%), comme attendu, en raison d'un historique exigeant (surconsommation pour le commerce en ligne pendant les périodes de confinements), mais avec une amélioration sensible en fin de période.

En M€ - données non auditées 2020-2021 2021-2022 Variation 1er semestre 207,1 202,0 -2,5% 3ème trimestre 97,7 93,5 -4,3% Cumul 9 mois 304,8 295,5 -3,0%



Outre-Mer : +7,2%

Le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature & Découvertes, First Deco et Musique & Son a généré un chiffre d'affaires de 58,4 M€ au 3ème trimestre (+5,1%) et de 184,4 M€ à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice. À nombre de magasins constant, le chiffre d'affaires progresse de 2,1% au 3ème trimestre et de 2,3% sur 9 mois.

Cette performance démontre la capacité du Groupe à faire face à un contexte macro-économique difficile avec résilience. Le Groupe tire également profit de l'expansion continue de son réseau avec l'ouverture de deux nouveaux magasins Nature & Découvertes en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l'exercice, portant à 34 le nombre de magasins exploités en Outre-Mer avant l'implantation de l'enseigne Nature & Découvertes en Guyane programmée d'ici à la fin de l'année.

e-Commerce : -16,3%

Le chiffre d'affaires du pôle e-Commerce affiche un repli relativement homogène entre le 3ème trimestre (-16,6% à 35,1 M€) et les 9 premiers mois de l'exercice (-16,3% à 111,1 M€). Ces chiffres cachent cependant une inversion de tendance en fin de période : après un repli marqué par l'effet de base exigeant lié à la surconsommation générale des biens et services en ligne pendant les périodes de confinements, Vente-unique.com (96% de l'activité du pôle) a enregistré un chiffre d'affaires stable au mois de juin 2022 par rapport à celui du mois de juin 2021.

Vente-unique.com confirme ainsi qu'il est engagé, conformément à ses anticipations, dans l'amélioration progressive de l'activité d'ici à la fin de l'exercice 2021-2022.

L'ambition de conquête commerciale affichée par Vente-unique.com passe par le lancement de sa nouvelle place de marché, élément désormais incontournable des ventes sur Internet. Les premières ventes viennent d'être réalisées, conformément au calendrier annoncé, afin de tester différentes configurations pour assurer la plus grande satisfaction client. La montée en puissance de la plateforme reste programmée à partir de septembre 2022.

Dans ce cadre, CAFOM rappelle sa décision de céder les actifs de sa filiale Distri Service, société opérant la plateforme logistique d'Amblainville, à une filiale à 100% de Vente-unique.com.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).