Bonne tenue du chiffre d'affaires (-2,5%) dans un environnement complexe ;

EBITDA ajusté hors IFRS 16 de 18,9 M€, en diminution de 7,8 M€ sur 1 an mais multiplié par 4,4 par rapport au niveau pré-crise sanitaire ;

Résultat net en hausse de 90%, la cession d'Habitat Design International en octobre 2020 ayant impacté le bénéfice net 2020 / 2021 ;

Ratio dette nette / fonds propres de 42,5 %, en baisse de 8,3 points en 6 mois.

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce ses résultats semestriels 2022 (période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022) arrêtés le 30 juin 2022 par le Conseil d'administration.

S1 2021 S1 2022 En M€ (clos au 31/03/21) (clos au 31/03/22) Chiffre d'affaires 207,1 202,0 Marge brute 108,0 103,0 EBITDA ajusté[1] 34,4 27,7 EBITDA ajusté hors IFRS 16[2] 26,6 18,9 Résultat opérationnel courant 23,6 13,6 Autres produits et charges opérationnels 4,9 2,1 Résultat opérationnel 28,5 15,7 Résultat des sociétés mises en équivalence 1,1 1,1 Résultat opérationnel après résultat des sociétés mises en équivalence 29,6 16,8 Coût de l'endettement financier net (1,8) (1,7) Résultat avant impôts 27,8 15,0 Charge d'impôts (4,2) (4,0) Résultat net des activités poursuivies 23,6 11,1 Résultat de déconsolidation (17,8) - Résultat net 5,8 11,1 Résultat net, part du Groupe 2,0 9,3

Le chiffre d'affaires du Groupe Cafom s'établit à 202,0 M€ au premier semestre 2022, en repli limité de -2,5% par rapport au niveau des six premiers mois de l'exercice précédent, qui avait été en progression de +35%. Le pôle Outre-Mer affiche une progression de +8,2% permettant au Groupe de compenser le repli anticipé du pôle e-Commerce (-16,2%).

Le taux de marge s'établit à 51,0%, en retrait contenu de 1,2 point malgré les tensions inflationnistes sur les marchandises et les coûts d'approche. La marge commerciale ressort à 103,0 M€, en repli limité de 5,0 M€ par rapport à l'an dernier. Le Groupe démontre ainsi sa capacité historique à négocier les prix d'achat, à limiter les intermédiaires et les coûts associés et à ajuster sa politique commerciale en cas de besoin.

L'augmentation mesurée des charges opérationnelles courantes (1,8 M€ / +2,4%) provient principalement de l'ouverture de nouveaux magasins en Outre-Mer. L'EBITDA du Groupe s'établit ainsi à 27,7 M€ contre 34,4 M€ au 31 mars 2021 et 12 M€ au 31 mars 2020. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA s'élève à 18,9 M€, contre 26,6 M€ au premier semestre 2021 et 4,3 M€ au premier semestre 2020.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en hausse notamment du fait des droits d'utilisation (IFRS 16) pour les nouveaux magasins, le résultat opérationnel courant s'élève à 13,6 M€.

Le résultat net s'élève à 11,1 M€, intégrant le résultat mis en équivalence de l'activité de crédit à la consommation en Outre-Mer (stable à 1,1 M€), le résultat financier (1,7 M€ contre 1,8 M€ un an plus tôt) et l'impôt (4,0 M€ contre 4,2 M€).

Le résultat net progresse ainsi de +90% sur un an, le Groupe ayant enregistré au 1er semestre 2021 une perte de déconsolidation liée à la cession du pôle Habitat finalisée en octobre 2020.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 9,3 M€ contre 2,0 M€ l'an dernier.

Analyse des performances du pôle Outre-Mer

En M€ S1 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 116,5 126,0 EBITDA ajusté 22,1 21,4 EBITDA ajusté hors IFRS 16 14,5 12,7 Résultat opérationnel courant 11,8 8,4 Résultat opérationnel 16,8 10,7 Résultat net 15,3 7,5

Le chiffre d'affaires semestriel du pôle de magasins en Outre-Mer, exploités sous enseignes But, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique & Son, s'établit à 126,0 M€, en croissance de +8,2%. À nombre de magasins constant, la progression du chiffre d'affaires semestriel s'élève à +2,5%.

Sur ce premier semestre, le Groupe a continué de tirer profit de sa politique de renforcement du maillage du territoire avec l'ouverture de deux nouveaux magasins Nature & Découvertes en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, portant à 34 le nombre de magasins exploités en Outre-Mer.

Malgré la hausse des charges opérationnelles courantes liée à l'augmentation du nombre de magasins (+5 sur 12 mois), l'EBITDA ajusté du pôle Outre-Mer reste à un niveau élevé, à 21,4 M€ contre 22,1 M€ au premier semestre 2021. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA ajusté du pôle s'établit à 12,7 M€ contre 14,5 M€ l'an dernier et 2,1 M€ au 1er semestre 2020.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, en hausse notamment du fait des nouvelles ouvertures de magasins, le résultat opérationnel courant du pôle Outre-Mer s'élève à 8,4 M€ contre 11,8 M€ au 31 mars 2021. Le résultat net, à 7,5 M€, intègre la plus-value de cession du fonds de commerce du magasin de Paris République (conservé post-cession d'Habitat et rattaché au pôle Outre-Mer). L'année dernière, il comprenait la plus-value de cession de l'entrepôt de Cergy.

Perspectives

Pour les mois à venir, le Groupe reste vigilant face aux conséquences de la crise sanitaire, ayant provoqué une intensification des tensions sociales, et aux tensions inflationnistes portant sur les marchandises et les coûts d'approche.

Le Groupe a programmé l'ouverture d'un cinquième magasin Nature & Découvertes, en Guyane, dans le courant du quatrième trimestre 2022 et poursuit ses projets de digitalisation de son offre en Outre-Mer. Actuellement, seuls les sites Internet de Darty à La Réunion, en Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe permettent aux clients l'achat en ligne. Les sites internet Darty en Nouvelle-Calédonie, mais aussi BUT, Habitat, et Nature & Découvertes sur tous les territoires, devraient devenir marchands dans les prochains mois.

Analyse des performances du pôle e-Commerce

S1 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 90,6 76,0 EBITDA ajusté 12,3 6,3 EBITDA ajusté hors IFRS 16 12,1 6,2 Résultat opérationnel courant 11,7 5,3 Résultat opérationnel 11,7 5,1 Résultat net 8,3 3,6

Le chiffre d'affaires du pôle E-Commerce s'élève à 76,0 M€ au 31 mars 2022, en retrait de

-16,2% sur un an après une augmentation de 69% l'année précédente. Le repli provient de Vente-unique.com (-17,2%) qui représente plus de 95% de l'activité du pôle et qui subit le contre effet d'une surconsommation générale de biens et services en ligne durant les 522 jours cumulés de confinements en Europe. Le chiffre d'affaires de l'activité BtoB de Directlowcost.com augmente dans le même temps de +27,9% à 3,1 M€.

L'EBITDA ajusté du pôle s'établit à 6,3 M€, en retrait de 6,0 M€ par rapport à l'année dernière. Le repli du chiffre d'affaires a été en partie compensé par une bonne tenue du taux de marge commerciale (-0,8 point) et une réduction de 8% des charges opérationnelles courantes. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA ajusté ressort à 6,2 M€, contre 12,1 M€ au premier semestre 2021 et 2,2 M€ au premier semestre 2020. La performance reste parmi les meilleures du secteur avec une marge d'EBITDA ajusté de 8,1% avant application de la norme IFRS 16.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant du pôle e-Commerce s'établit à 5,3 M€ contre 11,7 M€ au 31 mars 2021 et 1,8 M€ au 31 mars 2020. Le résultat net ressort à 3,6 M€.

Perspectives

Avec plus d'un consommateur français sur deux qui préfère faire ses achats en ligne sur une plateforme unique (source YouGov), Vente-Unique.com a décidé de créer, en collaboration avec la société Mirakl, sa propre place de marché disruptive sur le secteur du meuble et de la décoration. L'offre sera enrichie avec des produits exclusifs via des partenaires sélectionnés, qui pourront profiter de la robustesse de la plateforme logistique et du service clients de Vente-unique.com. Le lancement de cette place de marché est prévu à la rentrée 2022.

Dans le cadre du lancement de cette place de marché permettant aux futurs sites partenaires de bénéficier de la logistique du site d'Amblainville, le Groupe va céder le fonds de commerce de Distri Service, filiale de CAFOM SA dédiée à la logistique de Vente-Unique et Habitat, à une filiale à 100% de Vente-Unique.com[3].

Situation financière du Groupe

La marge brute d'autofinancement (20,3 M€ sur le semestre) et les produits de cession de 7,2 M€ (dont principalement le fonds de commerce de Paris République) ont permis d'absorber l'augmentation du besoin en fonds de roulement (12,8 M€ principalement pour augmenter les stocks de Vente-unique.com), les investissements (4,0 M€) et les flux liés aux financements (7,1 M€ du fait du remboursement de la dette locative pour 8,2 M€). La trésorerie a ainsi augmenté de 3,6 M€ sur le semestre.

Au 31 mars 2022, le Groupe disposait de 123,9 M€ de fonds propres (111,3 M€ au 30 septembre 2021) pour un endettement financier net, hors impact de la norme IFRS 16[4], de 52,7 M€ (56,5 M€ à fin septembre 2021). Le ratio dette nette / fonds propres est ainsi passé de 50,8% à 42,5%, sous l'effet combiné de la hausse des fonds propres liée au bénéfice de la période et de la trésorerie nette dégagée au cours du semestre.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations aux provisions

[2] EBITDA ajusté hors IFRS 16 = EBITDA ajusté – charges de loyers

[3] Cession du fonds de commerce assortie du personnel, des contrats commerciaux, du contrat conclu avec Habitat et des contrats de crédit-bail faisant l'objet d'un rapport d'un expert indépendant sur le caractère équitable du prix retenu

[4] 104,4 M€ d'endettement lié aux contrats de location