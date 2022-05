12/05/2022 - 18:00

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2021-2022 (période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022).

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 92,9 M€ au 2ème trimestre 2021-2022, en repli mesuré de -4,8%, portant ainsi le chiffre d'affaires semestriel à 202,0 M€, en baisse limitée de -2,5% sur un an. Durant ce 1er semestre 2021-2022, le pôle Outre-Mer a affiché une progression de +8,2% permettant au Groupe de compenser le repli anticipé du pôle e-Commerce (-16,2%) en raison du fort niveau d'activité atteint au 1er semestre de l'exercice précédent.

En M€ - données non auditées S1 2020-2021 S1 2021-2022 Variation Chiffre d'affaires consolidé 207,1 202,0 -2,5% dont Outre-Mer 116,5 126,0 +8,2% dont e-Commerce 90,6 76,0 -16,2%

Outre-Mer : +8,2%

Le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature & Découvertes, First Deco et Musique & Son a enregistré un chiffre d'affaires de 126,0 M€ au 1er semestre 2021-2022, affichant une progression de +8,2% sur un an (+8,0% au 1er trimestre et +8,4% au 2ème trimestre). À nombre de magasins constant, la progression du chiffre d'affaires semestriel s'élève à +2,5% sur un an.

Sur ce premier semestre, le Groupe a continué de tirer profit de sa politique de renforcement du maillage du territoire avec l'ouverture de deux nouveaux magasins Nature & Découvertes en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie, portant à 34 le nombre de magasins exploités en Outre-Mer.

Grâce à son savoir-faire en matière d'approvisionnement, de maîtrise des coûts et d'adaptation de la politique commerciale, le Groupe a su gérer l'impact des tensions inflationnistes mondiales, du conflit en Ukraine et de la reprise de la crise sanitaire en Chine sur ce premier semestre. Toutefois, le Groupe reste vigilant face à une éventuelle dégradation du contexte géopolitique et économique mondial.

e-Commerce : -16,2%

Après un 2ème trimestre 2021-2022 en baisse de -19,9% sur un an, le chiffre d'affaires enregistré par le pôle e-Commerce sur le 1er semestre 2021-2022 ressort à 76,0 M€, en repli de -16,2% compte tenu d'une base de comparaison très élevée au 1er semestre 2020-2021 (en progression de +68,7%). Sur ce premier semestre, le chiffre d'affaires du pôle a été généré à 96% par la filiale Vente-unique.com.

Le repli connu durant cette période s'explique par le niveau d'activité très élevé atteint au 1er semestre 2020-2021, période au cours de laquelle plusieurs pays européens étaient en confinement, ce qui a généré une surconsommation générale de biens et services en ligne. Ainsi, par rapport au 1er semestre 2019-2020, le chiffre d'affaires du pôle e-Commerce ressort en croissance de +41,5%.

Grâce à une bonne diversification de son réseau de fournisseurs et sa bonne maîtrise des coûts, Vente-unique.com a amoindri l'impact des tensions inflationnistes et géopolitiques sur le 1er semestre 2021-2022. La filiale a pu maintenir un haut niveau de disponibilité des produits et stabiliser son niveau de marge commerciale.

Sur le reste de l'exercice, Vente-unique.com anticipe une amélioration progressive de l'évolution de son activité tout en maintenant sa prudence. La filiale a également décidé de concentrer ses investissements à court terme sur le lancement de sa future place de marché dont le démarrage devrait intervenir au cours de l'été 2022.

Par ailleurs, la filiale DirectLowCost.com, plateforme internationale de mobilier destiné aux professionnels, a enregistré un chiffre d'affaires de 3,1 M€ au 1er semestre 2021-2022, en progression significative de +27,9% sur un an.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).