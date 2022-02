10/02/2022 - 20:00

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022 (période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021).

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 109,1 M€ au 1er trimestre de l'exercice 2021-2022, quasi stable sur un an. Durant cette période, l'activité du pôle Outre-Mer a affiché une progression de +8,0% permettant au Groupe de compenser le repli attendu du pôle e-Commerce (-12,4%) étant donné le très haut niveau d'activité atteint au 1er trimestre de l'exercice précédent.

En M€ - données non auditées T1 2020-2021 T1 2021-2022 Variation Chiffre d'affaires consolidé 109,5 109,1 -0,4% dont Outre-Mer 64,4 69,6 +8,0% dont e-Commerce 45,1 39,5 -12,4%

Pôle Outre-Mer : +8,0%

Sur ce premier trimestre, le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature & Découvertes, First Deco et Musique & Son a enregistré un chiffre d'affaires de 69,6 M€, en hausse +8,0% sur un an (+3,0% à périmètre constant).

Durant cette période, le Groupe a continué de tirer profit de sa politique de renforcement du maillage, avec l'ouverture de son troisième magasin exploité sous enseigne Nature & Découvertes en Guadeloupe au mois de novembre 2021. Le Groupe compte aujourd'hui 33 magasins en Outre-Mer et prévoit l'ouverture, dans les prochains jours, d'un quatrième magasin Nature & Découvertes qui sera situé à Dumbéa, en Nouvelle Calédonie.

Après avoir réussi à bien gérer l'impact de la crise sanitaire durant l'exercice précédent, le Groupe maintient sa prudence face à la poursuite des tensions inflationnistes et des difficultés d'approvisionnement de manière plus générale.

Pôle e-Commerce : -12,4%

Le pôle e-Commerce a enregistré un chiffre d'affaires de 39,5 M€ au 1er trimestre 2021-2022, en repli de -12,4% sur un an, compte tenu d'une base de comparaison très élevée au 1er trimestre 2020-2021 (progression de +65,5%).

En effet, l'activité de Vente-unique.com a affiché un repli de -14,8% sur le 1er trimestre 2021-2022. Cette baisse, anticipée et conforme aux prévisions de la filiale, s'explique par le fort niveau d'activité atteint au 1er trimestre 2020-2021 (en croissance de +69,4%), dans un contexte de crise sanitaire et de fermeture des réseaux de magasins physiques. L'activité de la filiale au 1er trimestre 2021-2022 reste cependant solide, en enregistrant une croissance de +44,2% par rapport au 1er trimestre 2019-2020, avant le début de la crise sanitaire.

Vente-unique.com prévoit une évolution comparable de son activité au 2ème trimestre 2021-2022, sur une base de comparaison encore plus forte (croissance de +75,5% au 2ème trimestre 2020-2021), avant une amélioration progressive anticipée dès le second semestre de l'exercice.

En outre, Vente-unique.com continue de travailler sur le déploiement de son nouveau plan stratégique de croissance rentable annoncé en octobre 2021, notamment avec le prochain lancement de sa place de marché au second semestre de l'exercice.

Par ailleurs, la filiale DirectLowCost.com, plateforme internationale de mobilier destiné aux professionnels, a enregistré un chiffre d'affaires de 2,0 M€ au 1er trimestre 2021-2022, en progression significative de +85,8% sur un an.

