Très bonne performance du pôle Outre-Mer grâce au renforcement du maillage du territoire et à l'excellente gestion des approvisionnements ;

grâce au renforcement du maillage du territoire et à l'excellente gestion des approvisionnements ; Résultats records du pôle e-Commerce , porté par la filiale Vente-unique.com ;

, porté par la filiale Vente-unique.com ; Forte amélioration de la rentabilité du Groupe avec un EBITDA hors IFRS 16 à un niveau remarquable (44,9 M€) et résultat record des activités poursuivies (36,6 M€) ;

Résultat net positif de 15 M€ après l'impact de la cession d'Habitat Design International.

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce ses résultats annuels 2021 (période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) arrêtés le 31 janvier 2022 par le Conseil d'administration.

2020 2021 En M€ (clos au 30/09/20) (clos au 30/09/21) Chiffre d'affaires 316,7 397,9 Marge brute 147,3 209,2 EBITDA[1] 36,9 61,4 EBITDA hors IFRS 16 21,0 44,9 Résultat opérationnel courant 15,5 40,2 Autres produits et charges opérationnels 1,6 4,1 Résultat opérationnel 17,1 44,2 Résultat des sociétés mises en équivalence 1,8 2,2 Résultat opérationnel après résultat des sociétés mises en équivalence 19,0 46,5 Coût de l'endettement financier net (3,0) (2,9) Résultat avant impôts 15,9 43,6 Charge d'impôts (2,5) (7,0) Résultat net des activités poursuivies 13,4 36,6 Résultat net des activités destinées à être cédées (22,0) - Résultat de déconsolidation (0,9) (21,6) Résultat net (9,5) 15,0

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 397,9 M€ sur l'exercice 2020-2021, en hausse de +25,6% sur un an, porté par une progression annuelle à deux chiffres des pôles Outre-Mer et e-Commerce.

Le taux de marge brute s'élève à 52,6%, en hausse de +6,1 points sur l'exercice, grâce à l'excellente capacité du Groupe à maîtriser le sourcing et les coûts d'approvisionnements, en dépit d'un contexte international fortement impacté par la crise sanitaire.

Durant cet exercice, le Groupe a bien maîtrisé la hausse des charges liées à la croissance de son réseau de magasins en Outre-Mer et au développement de son activité de e-Commerce. Ainsi, l'EBITDA (après application de la norme IFRS 16) affiche une excellente progression de +66,1% sur un an. Hors IFRS 16, l'EBITDA du Groupe ressort à un niveau record (44,9 M€) et a plus que doublé par rapport à l'exercice précédent. Les deux pôles du Groupe ont contribué à cette excellente dynamique de croissance rentable connue sur l'exercice.

Après prise en compte de la plus-value liée à la cession de l'entrepôt de Cergy en décembre 2020, le résultat opérationnel ressort à 44,2 M€ et le résultat net des activités poursuivies à 36,6 M€. Les deux indicateurs ont donc plus que doublé en comparaison avec l'exercice précédent.

Le résultat de déconsolidation, reprenant les impacts de la cession du pôle Habitat finalisée en octobre 2020, ressort à -21,6 M€. Ainsi, le Groupe affiche un résultat net positif à 15,0 M€ sur l'exercice 2020-2021, contre une perte de -9,5 M€ un an plus tôt.

Analyse des performances du pôle Outre-Mer

En M€ 2020 2021 Chiffre d'affaires 193,5 228,7 EBITDA 27,6 40,7 EBITDA hors IFRS 16 11,9 24,6 Résultat opérationnel courant 7,4 20,4 Résultat opérationnel 9,4 24,6 Résultat net des activités poursuivies 8,8 22,1

Au terme de l'exercice 2020-2021, le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer ressort à 228,7 M€, en progression de +18% sur un an. Cette bonne performance commerciale a été réalisée en dépit de la poursuite des restrictions liées à la crise sanitaire sur cet exercice, ayant entrainé la fermeture de magasins durant plusieurs semaines.

Le Groupe a pu tirer profit de l'expansion de son réseau de magasins ultra-marins avec 8 nouvelles ouvertures sur l'exercice. Ces ouvertures ont apporté près de 8 points de croissance au chiffre d'affaires du pôle, contribution toutefois en dessous des attentes du Groupe par rapport aux nouveaux magasins ouverts à La Réunion. Par ailleurs, le Groupe a procédé au déménagement de son magasin BUT de Martinique et a fermé deux magasins en Guadeloupe sur cette période.

En outre, le savoir-faire du Groupe en matière de sourcing et de gestion des approvisionnements lui a permis d'amoindrir l'impact de la crise sanitaire. Ainsi, le pôle Outre-Mer a enregistré une amélioration significative de sa rentabilité, avec un EBITDA hors IFRS 16 s'élevant à 24,6 M€ sur l'exercice, en forte progression de +106% sur un an, et un résultat net des activités poursuivies ayant également plus que doublé sur la même période.

Perspectives

Fort de ces résultats, le Groupe entend poursuivre l'expansion de son réseau ultra-marin avec l'ouverture de nouveaux magasins Nature & Découvertes en Nouvelle-Calédonie en février 2022, puis en Guyane. En outre, le Groupe compte développer davantage son offre e-commerce sur les territoires couverts à travers l'ouverture de sites marchands pour l'ensemble de ses enseignes. À ce jour, seuls les sites Darty de La Réunion, Guyane, Martinique et Guadeloupe sont opérationnels.

Pour les mois à venir, le Groupe reste vigilant face à l'impact de la crise sanitaire, ayant provoqué une intensification des tensions sociales, et aux tensions inflationnistes portant sur les marchandises et les coûts d'approche.

Analyse des performances du pôle e-Commerce

2020 2021 Chiffre d'affaires 123,2 169,1 EBITDA 9,4 20,7 EBITDA hors IFRS 16 9,1 20,4 Résultat opérationnel courant 8,1 19,8 Résultat opérationnel 7,7 19,6 Résultat net 4,6 14,6

Le pôle e-Commerce a enregistré une très bonne performance commerciale avec un chiffre d'affaires de 169,1 M€ sur l'exercice 2020-2021, en hausse de +37% sur un an.

Durant l'exercice, Vente-unique.com a su tirer profit de la poursuite de la digitalisation du marché du meuble et de la décoration en Europe en réalisant un dixième exercice de croissance à deux chiffres (+38%) et un quinzième exercice rentable. En seulement 4 ans, la filiale a plus que doublé de taille, avec 1 an d'avance sur les objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse.

Cette performance commerciale est le fruit de la capacité de Vente-unique.com à satisfaire de plus en plus de consommateurs et à maîtriser ses approvisionnements avec un haut niveau de disponibilité des produits sur l'ensemble de l'exercice.

En outre, la capacité de Vente-unique.com à tirer profit de la croissance de ses ventes a permis au pôle e-Commerce d'afficher un haut niveau de rentabilité sur l'exercice, avec un EBITDA hors IFRS 16 atteignant 20,4 M€, en forte progression de +124% sur un an, et un résultat net multiplié par trois sur la même période.

Perspectives

Vente-unique.com devrait publier un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 en repli (de l'ordre de -15%). Néanmoins, le niveau d'activité de la filiale représenterait une forte croissance (de l'ordre de +43%) par rapport au 1er trimestre 2019-2020, niveau d'activité avant le début de la crise sanitaire.

À moyen terme, Vente-unique.com a pour objectif de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle (plus de 12% de marge d'Ebitda ajusté et plus de 10% de marge opérationnelle courante). Pour y parvenir, la filiale a annoncé le lancement de sa future place de marché en collaboration avec Mirakl, un leader mondial en la matière, afin d'enrichir son offre et générer des revenus additionnels. Vente-unique.com prévoit également d'étendre sa présence paneuropéenne et devrait se doter d'une deuxième plateforme logistique implantée en Pologne afin d'optimiser davantage la gestion de ses flux logistiques.

Par ailleurs, le Groupe CAFOM continue d'étudier l'opportunité d'une cession de sa filiale à 100% Distri Services, qui opère la plateforme logistique en métropole (à Amblainville - Oise) essentiellement pour le compte de Vente-unique.com, à cette dernière afin de renforcer son autonomie opérationnelle.

Situation financière du Groupe

La marge brute d'autofinancement des activités poursuivies (hors IFRS 16) a atteint 36,9 M€ sur l'exercice 2020-2021, contre 17,4 M€ l'année dernière. Par ailleurs, le BFR est ressorti en hausse de +18,0 M€ liée à la forte augmentation de l'activité et à l'ouverture de magasins.

Les investissements du Groupe se sont élevés à 17,4 M€ sur l'exercice, contre 9,2 M€ un an plus tôt. Ils ont principalement servi au financement du développement du pôle Outre-Mer avec les ouvertures de magasins à La Réunion, et des ouvertures et déménagements en Martinique.

Au 30 septembre 2021, le Groupe disposait de 111,3 M€ de fonds propres pour un endettement financier net, hors impact de la norme IFRS 16 (105,4 M€ de valorisation des contrats de location), de 56,5 M€, et ce après prise en compte des effets de la sortie d'Habitat.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

