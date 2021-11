15/11/2021 - 19:45

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021).

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 398,3 M€ sur l'exercice 2020-2021, affichant ainsi une progression de +25,8%, dont +3,2% au 4ème trimestre en raison de nouvelles périodes de confinement ayant entraîné des fermetures de magasins en Outre-Mer et d'un contexte de marché plus tendu. Cette performance commerciale a concerné les deux pôles du Groupe qui affichent une progression annuelle à deux chiffres.

En M€ - données non auditées 2019-2020 2020-2021 Variation Chiffre d'affaires consolidé 316,7 398,3 +25,8% dont Outre-Mer 193,5 229,1 +18,4% dont e-Commerce 123,2 169,1 +37,3%

Outre-Mer : +18,4% sur l'exercice

Le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature & Découvertes, First Deco et Musique & Son a enregistré un chiffre d'affaires de 229,1 M€, en croissance +18,4% sur l'exercice 2020-2021.

Le Groupe a tiré profit du renforcement de son maillage du territoire, malgré les nouvelles restrictions locales liées à la crise sanitaire survenues sur le 4ème trimestre de l'exercice. Pendant ce dernier trimestre, le Groupe a dû gérer l'impact des confinements ayant entraîné de nouvelles fermetures temporaires de magasins en Martinique, Guadeloupe (6 semaines) et en Nouvelle-Calédonie (fermés depuis le 7 septembre et réouverts en octobre 2021), ainsi que l'impact des restrictions de déplacement instaurées à La Réunion et du couvre-feu en Guyane et à Saint-Martin. Le dernier trimestre affiche tout de même une progression de +5,2% par rapport à l'exercice précédent, portée par l'ouverture de nouveaux magasins.

Depuis le début de l'année fiscale, le Groupe a en effet ouvert 8 nouveaux magasins (3 BUT, 2 Nature & Découvertes, 1 Darty, 1 Habitat et 1 First Deco). Ces ouvertures ont apporté près de 8 points de croissance au chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer, en dessous des attentes du Groupe en raison d'un décalage dans la montée en puissance des nouveaux magasins ouverts à La Réunion. Outre ces nouvelles ouvertures, le Groupe a procédé au déménagement de son magasin BUT de Martinique et a opéré des arbitrages avec la fermeture de deux magasins en Guadeloupe (BUT Baie-Mahault et Musique & Son aux Abymes). Le Groupe compte ainsi 32 magasins au 30 septembre 2021.

Le Groupe entend poursuivre l'expansion de l'activité du pôle Outre-Mer à travers l'ouverture de nouveaux magasins Nature & Découvertes en Guadeloupe, Guyane et Nouvelle-Calédonie.

Pour les mois à venir, le Groupe est préoccupé par les tensions inflationnistes portant sur les marchandises et le fret maritime, ainsi que par les difficultés d'approvisionnement de manière plus générale.

e-Commerce : +37,3% sur l'exercice

Le pôle e-Commerce termine l'année avec une excellente progression de +37,3%, en dépit d'une stabilisation de l'activité au dernier trimestre de l'année fiscale compte tenu d'un effet de base exigeant (+34,6% au 4ème trimestre de l'exercice 2019-2020) et d'un contexte de marché moins favorable.

Cette performance est marquée par l'excellente dynamique commerciale qu'a connu la filiale Vente-unique.com sur cet exercice, lui permettant d'afficher un dixième exercice de croissance à deux chiffres (+38%) et rentable. En seulement 4 ans, Vente-unique.com a plus que doublé de taille, avec 1 an d'avance sur les objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse.

Dans le cadre de son nouveau plan stratégique dévoilé en octobre 2021, la société a désormais pour objectif de doubler à nouveau de taille en 5 ans, tout en maintenant un niveau élevé de profitabilité opérationnelle, en visant un chiffre d'affaires de plus de 320 M€, une marge d'Ebitda ajusté[1] supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante[2] (EBIT) supérieure à 10% à horizon 2026.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 35 [email protected] [email protected]

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[2] Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires