07/10/2021 - 08:00

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce la prévision[1] de chiffre d'affaires et de profitabilité opérationnelle pour l'exercice 2020-2021 et les ambitions à moyen terme de sa filiale Vente-unique.com ainsi qu'un projet de cession de sa filiale Distri Services.

Vente-unique.com estime que son chiffre d'affaires annuel au 30 septembre 2021 sera supérieur à 160 M€, que sa marge d'Ebitda ajusté[2] annuelle sera supérieure à 12% et que sa marge opérationnelle courante[3] sera supérieure à 10%.

À fin septembre 2026, Vente-unique.com vise un chiffre d'affaires de plus de 320 M€, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante supérieure à 10%.

Par ailleurs, CAFOM étudie l'opportunité d'une cession de sa filiale à 100% Distri Services, qui opère la plateforme d'Amblainville (Oise), à Vente-unique.com.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Avertissement :

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Vente-unique.com et de son groupe et l'environnement économique dans lequel Vente-unique.com exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Vente-unique.com et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Vente-unique.com décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Vente-unique.com. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse.

[1] Données estimées, non auditées

[2] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises de provisions et dépréciations + valorisation des actions gratuites

[3] Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires