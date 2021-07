22/07/2021 - 18:10

22/07/2021

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires non audité des 9 premiers mois de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021).

À 304,8 M€, le chiffre d'affaires s'inscrit en croissance de +34,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent, avec une progression homogène entre le 1er semestre (+35,4%) et le 3ème trimestre (+33,8%).

En M€ - données non auditées 2019-2020 2020-2021 Variation 1er semestre 153,0 207,1 +35,4% 3ème trimestre 73,0 97,7 +33,8% Cumul 9 mois 226,0 304,8 +34,9%



Outre-Mer : +39,0% au 3ème trimestre et +23,6% sur 9 mois

Le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son a enregistré une accélération de sa croissance au 3ème trimestre (+39,0%). Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice ressort ainsi à 172,0 M€, en hausse de +23,6% par rapport à la même période de 2019-2020.

Le Groupe bénéficie d'un effet de base favorable, le 1er confinement ayant entrainé la fermeture de l'ensemble des magasins d'avril jusqu'à mi-mai 2020. Néanmoins, il a dû gérer de nouvelles fermetures temporaires, sur le 3ème trimestre de l'exercice 2020-2021, en Martinique (3 semaines), en Guadeloupe (4 semaines) et en Guyane (5 semaines). Seuls les magasins Darty sont restés ouverts pour les produits essentiels.

Le niveau d'activité sur 9 mois est supérieur de plus de 14% à celui de l'exercice 2018-2019 (150,7 M€) et témoigne de la capacité du Groupe à poursuivre l'expansion de son activité en Outre-Mer. Cette expansion passe notamment par l'ouverture de nouveaux magasins.

Depuis le début de l'année fiscale, le Groupe a ainsi procédé à l'ouverture de 7 magasins (2 BUT à Saint-Denis de La Réunion et Saint-Martin, 1 Nature et Découvertes en Martinique et, en mai, 4 magasins supplémentaires BUT, Darty, Habitat et Nature & Découvertes à Saint-Pierre de La Réunion) et le 3ème First Déco en Nouvelle-Calédonie ouvre ses portes cette semaine.

Le Groupe a également procédé au déménagement de son magasin BUT de Martinique et a opéré des arbitrages avec la fermeture de deux magasins en Guadeloupe (BUT Baie-Mahault et Musique & Son aux Abymes).

e-Commerce : +27,4% au 3ème trimestre et +52,9% sur 9 mois

Le pôle e-Commerce a connu une croissance encore solide au 3ème trimestre (+27,4%), malgré un effet de base très exigeant. Le chiffre d'affaires du pôle à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice ressort ainsi à 132,8 M€, en progression de +52,9%, dont +55,6% pour Vente-unique.com.

Cette poursuite de la dynamique commerciale témoigne de la capacité de Vente-unique.com à conquérir, satisfaire et fidéliser de plus en plus de consommateurs dans un marché européen du meuble connaissant une digitalisation croissante. Dans un contexte international de tension sur les approvisionnements, les équipes en charge du Sourcing et de la Logistique ont su maintenir un haut niveau de disponibilité des produits.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).