(Euronext Paris - Compartiment C)

06/07/2021 - 18:00

PARIS, 05/07/2021

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM SA (FR0010151589 – CAFO FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2021:

4,995 titres

42,514.23 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 22,742 titres 217,049.36 EUR 387 transactions VENTE 25,328 titres 240,250.79 EUR 380 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7,581 titres

19,772.71 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 11/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5,714 titres

43,569.31 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Code MNE : CAFO Code ISIN : FR0010151589 Code Reuters : CAFFO.PA Code Bloomberg : CAFO FP