30/06/2021 - 19:00

30/06/2021

Croissance de +35% du chiffre d'affaires consolidé ;

16,6% de marge d'Ebitda (+8,8 points en un an) et 12,9% hors application de la norme IFRS 16 (+10,1 points) ;

Bénéfice net des activités poursuivies de 23,6 M€ contre 0,2 M€ au 31 mars 2020 ;

Bénéfice net de 5,8 M€ après impact de la cession d'Habitat Design International[1].

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce ses résultats semestriels 2021 (période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021) arrêtés le 30 juin 2021 par le Conseil d'administration.

S1 2020 S1 2021 En M€ (clos au 31/03/20) (clos au 31/03/21) Chiffre d'affaires 153,0 207,1 Marge brute 66,7 108,0 EBITDA[2] 12,0 34,4 EBITDA hors IFRS 16 4,3 26,6 Résultat opérationnel courant 1,4 23,6 Autres produits et charges opérationnels 0,5 4,9 Résultat opérationnel 2,0 28,5 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,8 1,1 Résultat opérationnel après résultat des sociétés mises en équivalence 2,8 29,6 Coût de l'endettement financier net (2,0) (1,7) Résultat avant impôts 0,9 27,8 Charge d'impôts (0,7) (4,2) Résultat net des activités poursuivies 0,2 23,6 Résultat net des activités destinées à être cédées (8,1) - Résultat de déconsolidation - (17,8) Résultat net (8,0) 5,8 Résultat net, part du Groupe (8,6) 2,0

À 207,1 M€, le chiffre d'affaires du 1er semestre s'inscrit en croissance de +35% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, avec une progression à deux chiffres de l'activité en Outre-Mer ainsi que de celle du e-Commerce, portée par sa filiale Vente-unique.com.

Grâce à une parfaite maîtrise des coûts d'approvisionnement et des charges, cette croissance a eu un impact favorable sur les résultats semestriels de l'activité. L'EBITDA ressort ainsi à 34,4 M€ (16,6% du chiffre d'affaires), après prise en compte de l'application de la norme comptable IFRS 16, contre 12,0 M€ au premier semestre 2019 / 2020.

Retraité de la norme IFRS 16, l'EBITDA s'établit à 26,6 M€, en augmentation de plus de 22 M€ par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice précédent. Il s'élève à 12,9% du chiffre d'affaires.

À 29,6 M€, le résultat opérationnel, après prise en compte du résultat des sociétés mises en équivalence, a été multiplié par plus de 10 en un an. Il intègre la plus-value de cession de l'entrepôt de Cergy[3] ainsi que la contribution de Cafineo, la filiale de crédit à la consommation en Outre-Mer.

Après prise en compte de l'impact comptable de la cession d'Habitat (-17,8 M€), le résultat net, ressort à +5,8 M€ contre -8,0 M€ un an plus tôt.

Analyse des performances du pôle Outre-Mer

En M€ S1 2020 S1 2021 Chiffre d'affaires 99,3 116,5 EBITDA 9,6 22,1 EBITDA hors IFRS 16 2,1 14,5 Résultat opérationnel courant (0,4) 11,8 Résultat opérationnel 0,3 16,8 Résultat net (activités poursuivies) (0,8) 15,3

Le chiffre d'affaires semestriel du pôle de magasins en Outre-Mer, exploités sous enseignes But, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique & Son, s'établit à 116,5 M€ au 31 mars 2021, en croissance de +17% par rapport à l'exercice précédent.

Cette performance est remarquable, même si le premier confinement, à partir du 16 mars 2020, avait impacté l'activité du 1er semestre de l'année dernière. Tous les territoires (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, La Réunion, Nouvelle-Calédonie) enregistrent une croissance de leur activité.

Grâce à une très bonne maîtrise des coûts, l'EBITDA hors IFRS 16 du pôle a augmenté significativement au 1er semestre, s'établissant à 14,5 M€ contre 2,1 M€ un an plus tôt. Le savoir-faire de CAFOM a permis de faire face aux difficultés d'approvisionnement touchant tout le secteur, permettant au Groupe de proposer une offre répondant aux attentes des consommateurs.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant du pôle Outre-Mer est de 11,8 M€ contre une perte de -0,4 M€ au 31 mars 2020. Le résultat net des activités poursuivies (hors impact de la déconsolidation d'Habitat) ressort à 15,3 M€.

Perspectives

La politique de renforcement du maillage, initiée en début d'exercice, se poursuit au second semestre avec 4 magasins supplémentaires à Saint-Pierre de la Réunion, ouverts en mai 2021, sous enseignes But, Darty, Habitat, Nature & Découvertes. Le Groupe a également programmé l'ouverture d'un troisième First Déco en Nouvelle-Calédonie dans le courant de l'été 2021.

Le Groupe reste par ailleurs confiant pour la suite de l'exercice même si les nouveaux confinements en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane pèseront sur l'activité du 3ème trimestre.

Analyse des performances du pôle e-Commerce

S1 2020 S1 2021 Chiffre d'affaires 53,7 90,6 EBITDA 2,3 12,3 EBITDA hors IFRS 16 2,2 12,1 Résultat opérationnel courant 1,8 11,7 Résultat opérationnel 1,7 11,7 Résultat net 1,0 8,3

Le chiffre d'affaires du pôle e-Commerce s'élève à 90,6 M€ au 31 mars 2021, en augmentation de +69%, porté par la performance commerciale de Vente-unique.com (+72%), qui représente plus de 95% de l'activité du pôle.

La croissance de Vente-Unique.com est remarquable dans l'ensemble des 11 pays européens dans lesquels la société livre ses produits. Vente-Unique.com a par ailleurs réussi à adapter sa politique tarifaire aux évolutions conjoncturelles et à optimiser sa logistique pour réduire sensiblement les coûts de livraison.

La contribution du pôle à l'EBITDA du Groupe, avant application de la norme IFRS 16, ressort ainsi à 12,1 M€ (13,4% de son chiffre d'affaires), contre 2,2 M€ au premier semestre de l'année dernière.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant s'établit à 11,7 M€, contre 1,8 M€ au 31 mars 2020, et le résultat opérationnel à 11,7 M€.

Perspectives

Fort de ces très bons résultats, Vente-unique.com a pour ambition de maintenir un haut niveau de satisfaction client et une solide croissance rentable. Pour cela, l'entreprise a engagé une refonte de sa marque (pour renforcer la promesse client) et de sa plateforme informatique propriétaire (pour une expérience utilisateur optimisée).

Dans ce contexte, Vente-unique.com confirme son ambition de dépasser les 150 M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 30 septembre 2021, soit entre 30% et 40% de croissance, tout en maintenant une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 10% au second semestre et sur l'ensemble de l'exercice (8,4% sur l'exercice 2019-2020).

Situation financière

Au 31 mars 2021, l'endettement net, hors norme IFRS 16, ressort à 43,5 M€ contre 37,6 M€ au 30 septembre 2020. L'endettement locatif (lié à la norme IFRS 16) est de 108,1 M€.

Le Groupe a par ailleurs souscrit à un nouveau Prêt garanti par l'Etat (PGE) de 2 M€, en avril 2021, pour son pôle Outre-Mer et décidé de procéder au remboursement du solde des PGE obtenus l'an passé (26,3 M€) sur 4 ans avec un différé de 1 année, Vente-unique.com ayant remboursé son PGE de 2 M€ en juin 2021.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 [email protected] [email protected]

[1] Cf. Communiqué de presse du 6 octobre 2020 et rapport financier semestriel au 31 mars 2021

[2] EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations aux provisions

[3] Cf. Communiqué de presse du 11 décembre 2020 et rapport financier semestriel au 31 mars 2021