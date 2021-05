03/05/2021 - 08:00



L'enseigne Darty renforce sa présence à La Réunion avec l'ouverture d'un second magasin à Saint-Pierre le 4 mai prochain. Le magasin s'installera au sein du nouvel ensemble commercial, le Family Plaza, situé au cœur de la ZAC Canabady à Saint Pierre.

Avec cette nouvelle ouverture, l'enseigne privilégie à nouveau le modèle de la franchise, en s'appuyant sur l'expertise et la force d'un partenaire local, le Groupe CAFOM. Fnac Darty consolide ainsi son maillage avec désormais 18 magasins dans les départements et territoires d'Outre-Mer, dont 10 Darty exploités par le Groupe CAFOM. Le groupe est aujourd'hui implanté à la Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Darty Saint-Pierre proposera sur près de 1 120 m2 l'ensemble des produits et accessoires pour la maison en électroménager (image, son, multimédia et téléphonie).

Une équipe de 20 collaborateurs soignera tout particulièrement le confort d'achat des clients en proposant un accompagnement personnalisé autour des produits et des services Darty.

Darty Saint-Pierre se distinguera également par :

Ses espaces services :

- Le service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site reunion.darty-dom.com peuvent récupérer leurs achats en magasin.

- Un point « éco-collecte » : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager.

- Une zone SAV et de réparation : pour garantir le suivi des achats et une expérience client optimisée.

Darty Saint-Pierre lancera également une opération spéciale sur les produits électroménagers, multimédia, son et image



Darty, une stratégie de maillage territorial pour rendre accessible l'expérience Darty auprès de tous



Avec l'ouverture de son nouveau magasin à Saint-Pierre, l'enseigne confirme son objectif d'apporter aux 30% de Français qui n'ont pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) l'opportunité de bénéficier de l'offre, du prix et des services de l'enseigne dans le respect du Contrat de Confiance.



*Darty Saint-Pierre – zone commerciale de la ZAC Canabady à St Pierre

97417 Saint-Pierre

Du lundi au samedi de 9h00 à 18h30





DARTY EN QUELQUES CHIFFRES

436 magasins Darty en France (220 intégrés et 216 franchisés)

2ème magasin à La Réunion

Darty Saint-Pierre : 216ème magasin franchisé









A propos de CAFOM :

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com. Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

À propos du groupe Fnac Darty

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2020 d'un réseau multi-format de 908 magasins, dont 741 en France, et se positionne comme le 3e acteur e-commerce en termes d'audience en France (44 millions de visites cumulées sur les sites du Groupe en moyenne chaque mois avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com). Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires pro forma de 7 491M€.

