05/12/2022 - 11:45

Le présent communiqué est publié à titre d'information uniquement et n'est pas destiné, et ne constitue en aucun cas, une offre, directe ou indirecte, d'acquisition ou d'obtention d'actions, ni n'en fait partie. Pour toute information concernant l'offre publique d'achat recommandée faite par Bonnier News Group AB et les conditions d'offre qui y sont liées, veuillez consulter le site web officiel de l'offre, indiqué à la fin du présent communiqué de presse.

Communiqué de presse

Cafeyn conclut un partenariat stratégique avec Bonnier News Group AB en vue de l'acquisition des activités de Readly International AB hors de Scandinavie, avec l'ambition de construire un champion européen et un leader international des services de streaming d'information en dehors de la région scandinave

5 décembre 2022

Bonnier News Group AB, premier groupe de médias dans les pays Scandinaves, a annoncé avoir déposé une offre publique d'achat recommandée aux actionnaires du groupe suédois Readly International AB, l'un des principaux services numériques par abonnement d'Europe.

Le comité indépendant de sélection des offres de Readly International AB recommande à l'unanimité à ses actionnaires d'accepter cette offre de Bonnier News Group AB. Les actions de Readly International AB sont cotées au Nasdaq de Stockholm, en Mid Cap.

Le Groupe Cafeyn a conclu un accord avec Bonnier News Group AB en vue de l'acquisition des activités non-scandinaves de Readly International AB, sous réserve de la réalisation de l'offre de Bonnier News Group AB pour Readly International AB.

Une union des activités non nordiques de Readly International AB avec Cafeyn conduirait à la création d'un champion européen et d'un leader mondial des services de streaming d'informations en dehors de la région scandinave, avec une offre considérablement améliorée pour les éditeurs et pour les utilisateurs.

Bonnier News Group AB, première entreprise de médias d'information de Scandinavie, qui compte plus de 200 marques et plus de 2 millions d'abonnés, a annoncé ce jour, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Tidnings AB Marieberg (ensemble "Bonnier News Group"), avoir déposé une offre publique d'achat recommandée aux actionnaires du groupe suédois Readly International AB (”Readly”), qui est l'un des principaux services numériques par abonnement d'Europe. Le comité indépendant chargé par Readly d'étudier l'offre recommande à l'unanimité à ses actionnaires de l'accepter.

En parallèle de l'offre de Bonnier News Group, Cafeyn et Bonnier News Group ont conclu un accord de transfert des activités non scandinaves de Readly à Cafeyn, sous réserve de la réalisation de la transaction.

Readly est un actif unique et une marque forte dans le secteur des médias, tandis que Cafeyn dispose d'une longue expérience reconnue dans le secteur des médias français et européen. Cafeyn travaille étroitement avec les éditeurs afin de leur proposer de nouvelles sources de revenus, contribuant ainsi à soutenir un journalisme de qualité et à offrir aux utilisateurs un large accès à des informations fiables, variées et de qualité, dans des formats innovants. Sa plateforme de streaming destinés d'information compte désormais plus de 2,5 millions d'utilisateurs. Le groupe a mis en place des collaborations avec des centaines d'éditeurs et fournisseurs de contenus du monde entier, proposant l'accès à des journaux, magazines, flux d'actualité et autres grandes marques de contenus issus de pure player. Cafeyn possède également une expérience et un historique uniques en matière de croissance non organique ayant acquis et intégré avec réussite plusieurs entreprises ces dernières années, puisqu'il s'est construit une croissance robuste et durable à travers plusieurs de ses acquisitions, notamment avec Blendle aux Pays-Bas, Kidjo aux États-Unis et MiLibris en France.

L'accord avec Bonnier News Group et une potentielle réussite de cette transaction offriraient donc à Cafeyn l'occasion de franchir une étape importante et d'accélérer considérablement son développement et son internationalisation, en permettant de faire émerger un champion européen et un leader international des services de streaming de médias, doté d'activités fortement implantées dans la plupart des grands pays européens et d'un socle de croissance solide en Amérique du Nord.

La plateforme combinée regrouperait plus de 7 000 publications à travers le monde et offrirait aux utilisateurs des moyens d'accès innovants aux contenus média, à l'heure où les modes de consommation de l'information connaissent de profonds changements. Elle contribuerait de façon décisive dans l'accélération de la transition numérique des médias et permettrait aux éditeurs de monétiser leurs contenus auprès d'une audience internationale élargie, dans l'objectif de préserver un journalisme de qualité tout en promouvant un éventail diversifié de sources fiables.

Cafeyn serait en mesure d'offrir un environnement optimal pour assurer le succès des activités de Readly hors pays scandinaves, y compris en préservant la marque Readly lorsque cela sera stratégiquement justifié.

Cafeyn est impatient d'accueillir en son sein les talentueux collaborateurs de Readly, réunissant ainsi les meilleurs experts européens du secteur des médias.

Pour Ari Assuied, PDG du groupe Cafeyn, "Si la transaction aboutit et grâce à notre accord avec Bonnier News Group, Cafeyn acquerrait les activités non scandinaves de Readly et créerait un acteur mondial de premier plan, bénéficiant de solides racines en Europe, dans le domaine des services de streaming de contenus média. La combinaison des activités respectives de Cafeyn et de Readly serait le meilleur partenaire possible pour les éditeurs souhaitant développer de nouvelles sources de revenus et conquérir de nouveaux publics."

La répartition des activités de Readly, telle que stipulée dans l'accord entre Bonnier News Group et Cafeyn, et la planification de la structure finale du transfert se feront en étroite collaboration entre les parties, une fois la transaction réalisée.

Toute décision concernant les mesures spécifiques que Bonnier News Group et Readly prendront pour intégrer les différentes parties de l'activité de Readly dans leurs organisations respectives sera prise sur la base d'une évaluation attentive de chacune des activités fusionnées par suite de l'Offre.

De même, ce n'est qu'après la transaction, si elle se réalise, qu'il sera possible d'envisager les mesures à prendre et leurs éventuelles conséquences sur les sites opérationnels de Readly, sa direction et ses salariés, y compris s'agissant de leurs conditions d'emploi.

Cafeyn et Bonnier News Group sont déterminés à pouvoir proposer des postes au plus grand nombre de salariés de Readly, concernés par l'intégration de l'activité non-scandinave.

Calendrier préliminaire de l'offre Bonnier News Group :

Publication du document d'offre : 7 décembre 2022

Période d'acceptation : 8 décembre 2022 - 13 janvier 2023

Début du règlement : 19 janvier 2023

Pour toute information sur l'offre publique d'achat faite par Bonnier News Group AB, par l'intermédiaire de Tidnings AB Marieberg, aux actionnaires de Readly International AB, veuillez consulter le site offer-to-read.com.

Contact presse

Thomas Da Costa, PLEAD

thomas.da-costa@plead.fr

A propos du Groupe Cafeyn

Le Groupe Cafeyn est une plateforme européenne leader des services de streaming destinés aux médias, offrant un accès illimité à des contenus nationaux et internationaux dans une variété de formats et sur tous les appareils. Cafeyn compte plus de 2,5 millions d'utilisateurs en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Canada, en Irlande et aux États-Unis. Le groupe a également établi des collaborations étroites avec plus de 500 éditeurs et fournisseurs de contenu du monde entier, donnant accès à près de 3 000 journaux, magazines, flux d'actualité et autres marques de contenu de pure player tels que Business Week, Time Magazine, The Guardian, Paris Match, Libération, Elle, de Volkskrant et la Süddeutsche Zeitung. Depuis 2006, la société a connu une forte croissance, tant en organique que par l'acquisition de sociétés telles que miLibris (FR), Blendle (NL) et plus récemment Kidjo (US). Elle dispose de bureaux à Paris, Londres, Tanger, Montréal et Utrecht et emploie plus de 200 personnes. Outre son activité BtoC, le service est distribué à travers de multiples partenariats pérennes avec Albert Heijn, Bouygues Telecom, Canal+, Free, O2, SFR, Tango, Telus, Three et Vodafone. La plateforme est considérée comme la meilleure de sa catégorie (>4,5* en moyenne) et s'enrichit continuellement de nouvelles fonctionnalités, dont l'audio et les collections thématiques, afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur. Pour plus d'informations, visitez cafeyn.co.

À propos de Bonnier News Group AB

Bonnier News Group est le principal groupe média d'information de Scandinavie, avec un revenu total de près de 10 milliards de couronnes suédoises et plus de 2 millions d'abonnés. Sa plateforme propose un large éventail de contenus : journaux, magazines imprimés, sites d'information numériques, nouvelles en direct, télévision, podcasts et audio. Le groupe possède plus de 200 marques, parmi lesquelles figurent plusieurs journaux parmi les plus lus et les plus connus de Suède. Les valeurs du groupe consistent à contribuer à un monde plus libre. Bonnier News Group se propose de le faire grâce au journalisme, aux histoires, à l'esprit critique, au savoir et au divertissement pour une société ouverte. Bonnier News Group fait partie de Bonnier Group - groupement composé des principales sociétés de médias de la région scandinave, disposant de plus de 200 ans d'expérience, dans un paysage médiatique en pleine mutation. La holding est Bonnier Group Aktiebolag. Bonnier Group dispose d'un large éventail de médias, et ses cœurs de métier historiques sont le journalisme indépendant et l'édition de livres.

Conseils

Cafeyn : Julien Sanciet (Argos, conseiller juridique), Antoine Azria (Koryphe Finance, conseiller financier), Erik Sjöman (Vinge, conseiller juridique), Bertrand de Saint Quentin (Cazals Manzo, conseiller fiscal), Antoine Jacquemart (Akheos, conseiller DPI).

Bonnier News Group AB : Carnegie Investment Bank AB (publ) intervient en tant que conseiller financier et Roschier Advokatbyrå AB en tant que conseiller juridique.