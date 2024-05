13/05/2024 - 17:45

La nouvelle enceinte active connectée haute résolution sur batterie ultra-portable, & ultra-puissante de la Collection THE PEARL

ULTRA-COMPACTE & PUISSANTE POUR PROFITER DE VOTRE MUSIQUE SANS AUCUN FIL

OU QUE VOUS SOYEZ EN MONO, STEREO OU MULTIROOM !

6 ans après avoir lancé la toute première enceinte connectée de la collection THE PEARL, riche aujourd'hui de plus de 9 solutions audio connectées, Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l'acoustique Haute-Fidélité, lance THE PEARL MYUKI : un nouveau modèle d'enceinte active haute résolution portable, sur batterie, connecté, ultra-compact et élégant, pour profiter des meilleures technologies acoustiques Cabasse partout dans la maison et en mobilité.

De hautes performances acoustiques !

Bien que très compacte, cette nouvelle enceinte Cabasse est dotée d'un son à la fois très équilibré et très puissant grâce notamment à ses nouveaux haut-parleurs capables de jouer jusqu'à 109 dB en stéréo :

un haut-parleur large bande DOM 45 et 2 haut-parleurs de grave de 12 cm à membrane structure alvéolée de type nid d'abeille en disposition Push Push fonctionnant dans un volume de charge très réduit, pour des basses présentes, fermes et tendues. De nouveaux hauts parleurs qui surprendront les utilisateurs par leur impact et profondeur.

Pour écouter un son de qualité chez soi, ou en voyage, sans aucun fil, et profiter d'un son toujours plus proche de ses goûts, THE PEARL MYUKI dispose également des meilleures technologies intégrées dans les systèmes haut de gamme Cabasse : streaming haute résolution, réglage DFE (qui optimise le spectre audio en temps réel envoyé aux haut-parleurs selon le niveau d'écoute du contenu spectral et de la dynamique du morceau), calibration automatique de salle CRCS pour optimiser le son selon son intérieur, ou encore réglage du spectre tonal.

Une enceinte active connectée Haute Résolution (HR) ultra compacte portable sur Batterie dotée d'une durée d'utilisation exceptionnelle même à forte puissance

Elle dispose ainsi d'une batterie de 12 heures d'autonomie permettant de s'en servir sans aucun câble d'alimentation, sur une terrasse, ou en déplacement. Autre innovation, elle bénéficie du Smart WiFi,

afin d'éviter que la musique s'arrête lorsque l'on passe d'un réseau Wifi à un autre (Wifi 5, 2.4 ou Mesh).

Une enceinte active connectée HR ultra complète pour un usage en Mono ou Stéréo en Duo

Avec THE PEARL MYUKI, les utilisateurs peuvent disposer de cette enceinte en mono, ou choisir d'en acquérir deux en mode DUO pour profiter de la stéréo en les jumelant, pour une puissance totale proche de 200 watts RMS. Les utilisateurs déjà équipés d'une enceinte connectée Cabasse, peuvent associer leur système actuel, en multi-room, avec THE PEARL MYUKI en Mono ou Stéréo. Cette dernière est un complément idéal à disposer dans une cuisine, un bureau, une chambre, en association par exemple avec une autre enceinte

THE PEARL qui peut se trouver dans une autre pièce de la maison. Par ailleurs, tous les systèmes connectés Cabasse peuvent être couplés et contrôlés aisément via l'application unique StreamCONTROL permettant l'utilisation d'un NAS ou avec Airplay 2.

Polyvalente, THE PEARL MYUKI dispose d'une connectique complète qui lui permet notamment, via son câble optique, de se connecter à une TV, mais aussi une platine, un lecteur CD ou à un NAS. Elle dispose également d'un port Ethernet d'un port Jack 3.5mm à l'arrière et peut jouer du contenu via une clé USB/USB-C

Un design luxueux et raffiné dans la droite lignée de la collection THE PEARL - LUXURY AUDIO

Avec son design lifestyle, aux formes arrondies, THE PEARL MYUKI, est une enceinte bijou élégante, qui s'intègre dans tout type d'intérieur : elle est disponible en finition noir mat ou blanc mat avec des enjoliveurs et détails chromés (noirs ou argentés) et sa Lissajous, embossée dans les woofers.

Avec 17 cm de diamètre pour environ 2 kilos, THE PEARL MYUKI se déplace facilement de pièce en pièce selon ses envies grâce à sa poignée discrète intégrée. A l'extérieur, elle se transporte aisément grâce à son sac sur mesure inclus qui permet de porter l'enceinte soit à la main soit en bandoulière. Elle peut également, être fixée au mur avec un support mural Cabasse compatible.

Coté ergonomie, THE PEARL MYUKI dispose de 6 touches tactiles LED lumineuses dotées d'un discret retour haptique pour faciliter son contrôle (source / play pause / volume / allumer – éteindre).

Prix PPI de THE PEARL MYUKI : 990 euros, disponible en juin

Caractéristiques techniques

Niveau sonore : 103 dB crête mono 109 dB crête stéréo

Bande passante: 30 - 23 000Hz

Medium-tweeter: Dôme 45

Woofer 2x 12 cm

Ethernet - WiFi - Bluetooth - Jack 3.5 mm - USB-C

Optique SPDIF

Formats MP3 - WAV - AAC - WMA - AIFF - FLAC - ALAC - Ogg - Vorbis - DSD 64/128 - WMA lossless

Calibration automatique

Multi-room Haute-Résolution

Dimensions : 186 x 174 x 180 mm

Poids 2.1 kg

Sac de transport sur mesure inclus

A propos de Cabasse :

Cabasse (Euronext Growth® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB), société française d'audio haute-fidélité de luxe, créée en 1950 par Georges Cabasse, s'est depuis toujours attachée à rechercher une parfaite restitution de la musique et des sons sans aucune altération, coloration ou distorsion. Poussée par la recherche et le souhait de sans cesse innover, Cabasse a inventé et développé la technologie des haut-parleurs coaxiaux.

Cette dernière permet de loger plusieurs haut-parleurs dans un petit espace, pour offrir aux mélomanes et amateurs de musique l'essence et le frisson d'un son pur. Depuis 2014, Cabasse est détenue par VEOM Group, groupe européen leader de l'univers de la smarthome (maison intelligente) pionnier du multi- room et des technologies de streaming DLNA/UPnP.

La société propose notamment une gamme complète de systèmes haute résolution alliant le meilleur des technologies logicielles de streaming au meilleur de l'acoustique devenant ainsi une référence sur le marché dynamique du luxury wireless audio.

Suivez Cabasse sur :

@CabasseOfficiel @CabasseFR @CabasseAcoustic @CabasseAcoustic