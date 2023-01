25/01/2023 - 17:50

Plouzané, le 24 janvier 2023 – 18h00 – Cabasse (Euronext Growth® Paris – FR001400DIY6 – ALCAB), société française d'audio haute-fidélité de luxe, annonce son agenda de communication financière pour l'exercice 2023.

Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2022 Jeudi 2 février 2023 Résultats annuels 2022 Mercredi 19 avril 2023 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 Mardi 9 mai 2023 Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 Mercredi 26 juillet 2023 Résultats semestriels 2023 Lundi 25 septembre 2023 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 Lundi 30 octobre 2023 Chiffre d'affaires annuel 2023 Lundi 5 février 2024 Résultats annuels 2023 Lundi 22 avril 2024

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

À PROPOS DE CABASSE

Créé par Georges Cabasse en 1950, Cabasse est un spécialiste français de l'acoustique qui conçoit et commercialise

des solutions audio haute-fidélité (enceintes connectées et passives, amplificateurs, etc.) destinées aux passionnés de musique. Équipées des fameux haut-parleurs coaxiaux, ces solutions audio de luxe permettent une restitution du son et

de la musique sans égal.

Aboutissement de plus de 70 années d'innovation et d'ingénierie acoustique, Cabasse a lancé depuis 2018 la gamme THE PEARL, véritable collection d'enceintes actives connectées haute-résolution la plus complète du marché mondial du Luxury Home Audio. Avec le succès de cette gamme, Cabasse est désormais entré dans une phase de forte croissance, avec un chiffre d'affaires passé de 6,3 M€ en 2019 à 11,0 M€ en 2021, soit une croissance annuelle moyenne de l'activité de +32% au cours des deux derniers exercices.

Cabasse est détenu à 42,27% par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), pionnier du multi-room et des technologies de streaming.

Les actions Cabasse sont cotées sur Euronext Growth® à Paris sous le code ISIN FR001400DIY6 et le code mnémonique ALCAB.

Plus d'informations sur Cabasse.com.