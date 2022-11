07/11/2022 - 18:00

CABASSE GROUP EN CROISSANCE DE +2% AU 3ÈME TRIMESTRE 2022 PORTÉ PAR LA DIVISION CABASSE AUDIO À +25%

Forte progression de +25% la division Cabasse Audio portée par le succès de la gamme THE PEARL

Malgré les difficultés persistantes d'approvisionnement, retour à une activité plus soutenue pour la division Chacon & DIO Home, avec le lancement de nouveaux produits pour la Smart Home

OBJECTIFS 2022 CONFIRMÉS

Croissance de la division Cabasse Audio , avec le lancement de deux nouveaux produits au 4 ème trimestre 2022 : les enceintes RIALTO, le 1 er système stéréo Hi-fi connecté au format bibliothèque, et ABYSS, un amplificateur connecté haute-résolution

Retour à une activité soutenue de la division Chacon & DIO Home au 2 nd semestre 2022, avec une situation normalisée dans le transport de fret et l'accélération sur le segment Sécurité-Vidéo protection avec une nouvelle gamme de produits

Amélioration du taux de marge brute et de la marge d'EBITDA en 2022, avec le retour progressif à des niveaux normatifs de coûts du transport de fret

Cabasse Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 3ème trimestre de l'exercice 2022 (qui sera clos le 31 décembre 2022).

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 3ème trimestre 2021 3ème trimestre 2022 Variation Chiffre d'affaires 6 739 6 877 +2% Chacon & DIO Home 4 474 4 476 +0% Cabasse Audio 1 890 2 357 +25% Home & Technologies 376 44 -88%

Au 3ème trimestre de son exercice 2022, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,9 M€, en progression +2% par rapport au 3ème trimestre 2021. Le trimestre marque ainsi le retour à la croissance du Groupe, après une première partie d'exercice perturbée par les tensions mondiales en matière de transport de fret retardant les approvisionnements sur certaines gammes de produits et composants.

Après avoir renoué avec la croissance au 2ème trimestre 2022 (+8% vs. -2% au 1er trimestre), la division Cabasse Audio enregistre une progression dynamique de +25% au 3ème trimestre, toujours portée par le succès de la gamme d'enceintes actives connectées haute-résolution THE PEARL COLLECTION.

Division la plus impactée au 1er semestre par les perturbations (-13% d'activité au 2ème trimestre après -19% au 1er trimestre), Chacon & DIO Home a enregistré un chiffre d'affaires stable au 3ème trimestre, commençant à bénéficier des lancements de nouveaux produits pour la Smart Home, notamment dans le domaine de la Sécurité-Vidéo protection.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit désormais en repli limité de -5%, à 19,3 M€, alors que la croissance s'était élevée à +12% sur la même période l'an dernier.

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 9 mois 2021 9 mois 2022 Variation Chiffre d'affaires 20 392 19 280 -5% Chacon & DIO Home 13 103 11 732 -10% Cabasse Audio 6 507 7 078 +9% Home & Technologies 782 472 -40%

Activité par division

Fortement perturbée au 1er semestre 2022 par les difficultés liées au transport de fret, à l'approvisionnement en matières premières et le décalage d'opérations promotionnelles dans plusieurs pays en Europe, la division Chacon & DIO Home a renoué avec un chiffre d'affaires stable au 3ème trimestre et limite désormais son recul à -10% sur les neuf premiers mois de l'exercice (contre -16% sur les six premiers mois).

La division a notamment pu commencer à bénéficier des lancements, pendant l'été et à la rentrée 2022, de nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home, notamment dans le domaine de la Sécurité-Vidéo protection (deux nouvelles caméras WiFi sans-fil d'extérieur fonctionnant en complète autonomie grâce à des batteries solaires, nouvelle gamme complète de systèmes de vidéoprotection innovants et extension de la gamme domotique et appareillage).

Le 3ème trimestre a également bénéficié du démarrage du déploiement de produits de Sécurité-Vidéo protection, commercialisés en marque distributeur (MDD) pour une enseigne majeure européenne.

Alors que les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques tendent à se résorber mais demeurent toujours présentes, la division Cabasse Audio retrouve un rythme d'hyper croissance au 3ème trimestre (+25%). A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de la division est désormais en progression de +9%.

Au-delà des ventes toujours dynamiques de la collection d'enceintes THE PEARL, la forte progression des ventes à l'export s'est poursuivie au 3ème trimestre. A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, l'export représente plus de 45% des ventes de Cabasse Audio (contre un peu plus du tiers en 2021 et moins de 30% en 2020).

L'extension de la gamme Luxury Audio sans-fil se poursuit au 4ème trimestre 2022 avec la commercialisation de deux nouveaux systèmes innovants de la nouvelle collection « Classique Connecté » : les enceintes sans-fil RIALTO et l'amplificateur connecté ABYSS, en complément de la gamme actuelle de neuf systèmes high end THE PEARL COLLECTION.

Début octobre, Cabasse Audio a annoncé le lancement des RIALTO, premières enceintes actives connectées de la marque dans un format classique bibliothèque. Ce nouveau système audio symbolise la jonction entre la Hi-fi traditionnelle et les technologies connectées développées ces dix dernières années par Cabasse. Il embarque les meilleures technologies acoustiques et logicielles, et se compose de deux enceintes actives connectées sans-fil, au format compact bibliothèque, et aux lignes douces et arrondies rappelant celles des enceintes Murano. RIALTO présente sur son enceinte principale un écran LCD tactile de contrôle, pour augmenter ou diminuer le volume avec sa bague de rotation, changer ses sources audios ou modifier ses radios préférées, sans avoir à passer par l'application.

A l'occasion du Paris Audio Vidéo Show 2022, qui s'est déroulé les 5 & 6 novembre 2022 à Paris, Cabasse Audio a annoncé le lancement de ABYSS, un amplificateur connecté haute-résolution. Cet amplificateur stéréo magnifie le son de toutes les enceintes passives, et notamment les enceintes colonnes et bibliothèques haut de gamme de la marque. ABYSS est un amplificateur Hi-fi avec écran tactile de contrôle, qui intègre les meilleures technologies d'innovation acoustique Cabasse (CRCS : calibration automatique de salle, DFE : amélioration dynamique de la fidélité, DEAP : amélioration numérique des performances acoustiques) ainsi que les technologies d'amplification utilisées dans THE PEARL PELEGRINA, le flagship connecté de la marque, pour un son sur mesure.

ABYSS permet d'écouter toutes ses sources et toutes les plateformes musicales en stéréo, et intègre également une prise TV, afin de vivre chaque film avec une dynamique incroyable. Ce système est bien entendu inter-compatible avec tous les autres systèmes Cabasse connectés pour un son haut de gamme partout dans la maison.

L'activité de la division Home & Technologies (solutions de connectivité et plateforme logicielle Smart Home Business Platform) s'inscrit en recul de -40% à l'issue des neuf premiers mois 2022, peu significatif.

Perspectives

A l'issue du 3ème trimestre 2022, le groupe confirme ses objectifs annuels 2022 :

Une croissance de sa division Cabasse Audio sur l'ensemble de l'exercice, qui sera portée au 4ème trimestre par les lancements des deux nouveaux systèmes innovants, RIALTO et ABYSS, en complément de la gamme connectée THE PEARL COLLECTION ;

Le retour progressif à une activité soutenue de la division Chacon & DIO Home au 2nd semestre 2022, qui a commencé à se matérialiser au 3ème trimestre et qui s'accélère au 4ème trimestre, portée par les lancements de nouveaux produits pour la Smart Home et par le déploiement de produits de Sécurité-Vidéo protection pour une grande enseigne européenne ;

Une amélioration du taux de marge brute, avec (i) un mix d'activité favorable lié à la croissance de Cabasse Audio, (ii) la contribution croissante des nouveaux produits technologiques et (iii) le retour effectif depuis l'été 2022 à des niveaux normatifs des coûts de transport, lesquels se matérialiseront plus sensiblement dans les chiffres en 2023 ;

Un EBITDA en amélioration, tirant parti de l'amélioration de la marge brute et d'une structure de coûts qui reste maîtrisée.

Cabasse Group vise de tendre vers un niveau cible de 10% de marge d'EBITDA en 2023.

Projet de dividende exceptionnel par la distribution d'actions Cabasse et cotation de Cabasse sur Euronext Growth

Le 17 octobre 2022, Cabasse Group a annoncé un projet de distribution exceptionnelle en nature de 50,1% des actions composant le capital social de sa filiale Cabasse, société française d'audio haute-fidélité de luxe, et une demande d'admission des actions de Cabasse sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de l'accord d'Euronext Paris sur le document d'information établi par la société Cabasse pour cette opération (lire le communiqué de presse du 17 octobre 2022).

Les actionnaires de Cabasse Group ont été convoqués en assemblée générale mixte (AGM) le 21 novembre 2022 afin d'approuver cette distribution exceptionnelle en nature. L'ensemble des documents relatifs à cette assemblée générale, y compris le rapport du Conseil d'administration détaillant l'opération, sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.cabassegroup-bourse.com), rubrique Assemblées.

Projet de changement de dénomination sociale de Cabasse Group en Veom Group

Au cours de l'assemblée générale mixte du 21 novembre 2021, il sera également soumis au vote des actionnaires un changement de dénomination sociale de Cabasse Group, qui serait rebaptisée Veom Group.

Le code mnémonique deviendrait ALVG, en lieu et place de ALCG. Le code ISIN des actions Veom Group serait inchangé : FR0013530102.

Agenda financier 2022

Assemblée générale mixte 21 novembre 2022 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2022 2 février 2023 Résultats annuels 2022 19 avril 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Contacts

Cabasse Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

Annexe

Activité du 1er trimestre

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 1er trimestre 2021 1er trimestre 2022 Variation Chiffre d'affaires 7 219 6 349 -13% Chacon & DIO Home 4 650 3 787 -19% Cabasse Audio 2 572 2 518 -2% Home & Technologies 57 44 -24%

Activité du 2ème trimestre

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 2ème trimestre 2021 2ème trimestre 2022 Variation Chiffre d'affaires 6 373 6 055 -5% Chacon & DIO Home 3 980 3 469 -13% Cabasse Audio 2 045 2 203 +8% Home & Technologies 349 389 +10%

Activité du 3ème trimestre