CHIFFRE D'AFFAIRES DE 6,3 M€ AU 1ER TRIMESTRE 2022

Fortes perturbations liées aux difficultés d'approvisionnement de composants et de transport de fret

Activité solide de la division Cabasse Audio

Division Chacon & DIO Home freinée par les retards de livraison du fret maritime

PERSPECTIVES

Retour à une situation normalisée visée au cours de l'été 2022 pour la division Chacon & DIO Home - Progression attendue du segment Sécurité-Vidéo protection avec le lancement des nouvelles gammes de caméras en juin 2022

Confirmation de l'objectif de croissance soutenue de la division Cabasse Audio, avec la poursuite de l'extension de la gamme THE PEARL à la rentrée 2022

Confiance dans l'amélioration du taux de marge brute et de la marge d'EBITDA en 2022, sur la base d'un retour progressif à des niveaux normatifs de coûts du transport de fret

Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre de l'exercice 2022 (clos le 31 décembre 2022).

Données consolidées en K€

(non auditées) - Normes françaises 1er trimestre 2021 1er trimestre 2022 Variation Chiffre d'affaires 7 219 6 349 -13% Chacon & DIO Home 4 650 3 787 -19% Cabasse Audio 2 572 2 518 -2% Home & Technologies 57 44 -24%

Au 1er trimestre de son exercice 2022, Cabasse Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 6,3 M€, en repli de -13% par rapport au 1er trimestre 2021.

Au-delà d'un effet de base important (rappel : +22% de croissance au 1er trimestre 2021), le groupe a été fortement perturbé au 1er trimestre 2022 par les tensions mondiales en matière de transport de fret qui se sont traduites par des retards d'approvisionnement liés à la fermeture des ports en Chine du fait de la pandémie, parfois pendant plusieurs semaines au cours de la période, et à la congestion des ports en Europe. La division Chacon & DIO Home a été la plus impactée par ces perturbations, ainsi que Cabasse Audio dans une moindre mesure, qui est toujours pénalisée par les ruptures de composants critiques.

Activité par division

La division Chacon & DIO Home a été la plus impactée par les perturbations liées au transport de fret. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,3 M€, en recul trimestriel de -19% du fait de retards sur les approvisionnements ainsi que de tensions toujours importantes sur les matières premières dans le sillage de la fin d'année 2021, avec des délais qui tendent à s'allonger. En outre, la division a également pâti du décalage d'opérations promotionnelles de plusieurs pays en Europe du fait du contexte géopolitique.

Tout en escomptant retrouver une situation normalisée dans le courant de l'été 2022, la division bénéficiera également au 2nd semestre 2022 du lancement des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home (nouvelles gammes de caméras et de systèmes de vidéoprotection innovants et extension de la gamme domotique et appareillage).

Le chiffre d'affaires de la division Cabasse Audio est demeuré soutenu, stable par rapport au 1er trimestre 2021 (-2%) qui constituait une base de comparaison élevée (activité en croissance de +68%). Les ventes de la division sont actuellement freinées par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques présents dans les enceintes de la gamme THE PEARL.

À l'occasion du salon Axpona (plus grand salon de la Hifi aux Etats-Unis), qui s'est déroulé en avril 2022, l'enceinte THE PEARL PELEGRINA, un système connecté haute-fidélité luxueux commercialisé depuis le 4ème trimestre 2021, a été élue 2ème meilleur « Son » du salon par The Absolute Sound (magazine Hifi de référence aux Etats-Unis) parmi 140 marques représentées.

L'extension de la gamme THE PEARL va se poursuivre au 2nd semestre 2022 avec la commercialisation de deux nouveaux produits.

L'activité de la division Home & Technologies (solutions de connectivité et la plateforme logicielle Smart Home Business Platform) est non significative au 1er trimestre 2022 du fait de la saisonnalité de l'activité (rappel : 1,5 M€ de chiffre d'affaires en 2021 dont 1,1 M€ au 2nd semestre).

Perspectives

Malgré un 1er trimestre 2022 fortement perturbé par les difficultés d'approvisionnement et de fret, le groupe maintient ses objectifs annuels :

Une croissance soutenue de sa division Cabasse Audio, portée par l'extension de la gamme THE PEARL à la rentrée 2022, et le retour à une activité dynamique de la division Chacon & DIO Home qui bénéficiera du lancement de nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home au 2nd semestre 2022 ;

Une poursuite de l'amélioration du taux de marge brute, avec (i) la contribution croissante des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home et un mix d'activité favorable lié à la croissance de Cabasse Audio, (ii) le retour progressif à des niveaux normatifs des coûts de transport au fil de l'année et (iii) l'impact positif des augmentations annuelles des prix de ventes effectives depuis le 1er janvier 2022 ;

Une nouvelle amélioration de la marge d'EBITDA, tirant parti de l'amélioration de la marge brute et d'une structure de coûts qui restera maîtrisée.

Cabasse Group conserve son ambition de tendre vers le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA à horizon 2022, objectif toutefois conditionné à la résorption des difficultés d'approvisionnement de composants et à la vitesse du retour progressif à des niveaux normatifs des coûts du transport de fret au fil de l'exercice, scénario engagé sur les premiers mois de l'exercice.

Agenda financier 2022

Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2022 25 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 26 septembre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 7 novembre 2022 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2022 2 février 2023 Résultats annuels 2022 19 avril 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

