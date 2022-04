20/04/2022 - 18:00

RÉSULTATS ANNUELS 2021 : FORTE PROGRESSION DE L'EBITDA MALGRÈ LA HAUSSE EXCEPTIONNELLE DES FRAIS DE TRANSPORT

Solide croissance de +9% de l'activité à périmètre comparable, dont +36% pour la division Cabasse Audio

Amélioration de la marge brute (36,6%) et progression de +70% de l'EBITDA (3,8% de marge d'EBITDA) malgré la hausse des prix d'achats (non répercutée en 2021) et l'explosion des coûts de transport (représentant plus de 5% de chiffre d'affaires)

Capacité d'autofinancement positive et trésorerie disponible de 3 M€ malgré l'augmentation des stocks (+2,2 M€) pour pallier les tensions sur les composants et les matières premières

OBJECTIFS 2022

Poursuite d'une croissance soutenue de la division Cabasse Audio et activité dynamique de la division Chacon & DIO Home

Nouvelle amélioration du taux de marge brute

Tendre vers le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA, sur la base d'un scénario de retour progressif à des niveaux normatifs des coûts du transport de fret

Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes annuel 2021 (audités), arrêtés par le Conseil d'administration le 20 avril 2022.

En K€ - Normes françaises Exercice 2020

(12 mois) Exercice 2021

(12 mois) Chiffre d'affaires 29 778 30 503 Marge brute 10 778 11 176 % de marge brute 36,2% 36,6% EBITDA1 676 1 150 % de marge d'EBITDA1 2,3% 3,8% Résultat d'exploitation -1 278 -451 Résultat financier2 -563 -1 033 Résultat d'exceptionnel 2 148 -124 Résultat net 181 -1 619

1 L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat d'exploitation avant effet des dotations aux amortissements des immobilisations, et avant effet des dotations et reprises de provisions pour risques et charges.

2 Précédemment comptabilisés en gains et pertes de change latents au compte de résultat, les écarts de change latents sont désormais comptabilisés au bilan.Les pertes de change latentes font l'objet d'une provision pour risques et charges. L'impact de ce changement de méthode comptable est une charge de 226 K€ sur le résultat financier 2021.

Solide progression de +9% à périmètre comparable3 de l'activité en 2021, dont +36% de croissance pour la division Cabasse Audio

A l'issue de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires de Cabasse Group s'est élevé à 30,5 M€, en solide progression de +9% à périmètre comparable[1]. Sur l'ensemble de l'exercice, la division Cabasse Audio a signé une croissance annuelle de +36% et a dépassé, pour la première fois, le seuil des 10 M€ de chiffre d'affaires (11,0 M€ de chiffre d'affaires 2021).

La division Chacon & DIO Home, la plus pénalisée par les retards sur les approvisionnements et les tensions sur les composants et les matières premières en fin d'exercice, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 18,0 M€ en 2021 contre 18,9 M€ un an plus tôt, soit un léger repli de -5%. Fort du repositionnement stratégique opéré sur les gammes de produits technologiques innovants pour la Smart Home, les gammes Confort-Domotique et Sécurité-Vidéo protection représentaient près des deux tiers des ventes de la division l'an dernier contre 51% deux ans plus tôt au moment du rachat de la société Chacon. Le poids croissant de ces gammes de produits dans le chiffre d'affaires porte l'amélioration des marges de la division.

La division Cabasse Audio a enregistré des ventes records en 2021, signant un chiffre d'affaires de 11,0 M€ en progression de +36%. Le succès de la gamme THE PEARL, la plus large gamme d'enceintes connectées High End du marché, a porté la croissance de la division, ainsi que la forte progression des ventes à l'export qui représentent désormais plus du tiers des ventes de Cabasse Audio.

La division Home & Technologies, qui commercialise les solutions de connectivité et la plateforme logicielle connectée et sécurisée Smart Home Business Platform, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 M€ en 2021, en croissance de +41% à périmètre comparable par rapport à 2020.

Amélioration du taux de marge brute à 36,6% en 2021, malgré la forte hausse des frais de transport

Le taux de marge brute s'est élevé à 36,6% en 2021, en progression de +40 bp par rapport à 2020 (36,2%).

Cette amélioration résulte d'une plus forte contribution de la division Cabasse Audio, d'une part croissante des nouveaux produits technologiques Smart Home au sein de la division Chacon & DIO Home, et de l'impact de la cession des activités retail de lighting connecté.

Néanmoins, le taux de marge brute a pâti fortement de deux phénomènes majeurs en 2021, principalement au 2nd semestre :

l'explosion des coûts de transport, et notamment du fret maritime avec un prix moyen par container en provenance d'Asie multiplié par x2,5 en 2021 par rapport au prix moyen calculé sur la période 2017-2020. Ainsi, les coûts de transport sur achats de Cabasse Group se sont établis à 2,7 M€ en 2021, contre 0,8 M€ en 2020, avec un impact sur la marge brute 2021 de l'ordre de -1,7 M€, représentant plus de 5% du chiffre d'affaires.

la hausse des prix d'achats (composants électroniques et matières premières) qui n'a pas pu être répercutée sur les prix des ventes en 2021 du fait de contrats annuels négociés en début de chaque année, mais qui a donné lieu à des réajustements tarifaires depuis le 1er janvier 2022.

Neutralisée de ces deux éléments, la marge brute de Cabasse Group se serait établie à plus de 41% au titre de l'exercice 2021.

Progression de +70% de l'EBITDA à 3,8% du chiffre d'affaires

Cabasse Group a enregistré un EBITDA de 1,2 M€ en 2021, en forte progression de +70% par rapport à 2020.

Les charges opérationnelles ont été parfaitement maîtrisées (-4%) au cours de l'exercice. Les synergies industrielles et la cession du pôle de lighting connecté ont plus que compensé le renforcement de la force commerciale de Cabasse Audio, en France et à l'export.

La marge d'EBITDA est ressortie en forte amélioration, à 3,8% sur l'exercice contre 2,3% un an plus tôt.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, en recul de -0,4 M€ d'un exercice à l'autre du fait de la cession activités retail de lighting connecté, le résultat d'exploitation est en progression de +0,8 M€ sur le semestre, pour s'établir à -0,5 M€ (-1,3 M€ un an plus tôt).

Le résultat financier s'élève à -1,0 M€ en 2021 contre -0,6 M€ un an plus tôt, intégrant notamment des pertes de changes sur l'exercice et un changement de méthode comptable sur les gains de change latents (incidence de -0,2 M€).

Le résultat exceptionnel s'est limité à -0,1 M€ en 2021 contre +2,1 M€ en 2020 qui intégrait le produit net de cession des activités retail de lighting connecté.

Le résultat net s'établit à -1,6 M€ en 2021, contre 0,2 M€ en 2020..

Capacité d'autofinancement positive en 2021 (+0,2 M€) - 3,0 M€ de trésorerie disponible à fin 2021 malgré la forte augmentation des stocks pour palier aux tensions sur les approvisionnements

Malgré la forte augmentation des coûts de transport, le groupe a enregistré une capacité d'autofinancement positive à 0,2 M€ l'an dernier, contre -0,6 M€ en 2020.

En 2021, Cabasse Group a consommé -3,6 M€ de trésorerie, ainsi ventilée :

-2,4 M€ de variation de BFR (besoin en fonds de roulement) pour accompagner la croissance et mener une politique de constitution de stocks (+2,2 M€ au 31 décembre 2021 vs. n-1) et d'acomptes de production et avances fournisseurs (+0,6 M€ au 31 décembre 2021 vs. n-1) afin de prévenir les fortes tensions en matière d'approvisionnement de composants et matières premières et l'allongement de la durée de transport de marchandises ;

-1,7 M€ de flux d'investissements dédiés aux investissements courants (CAPEX), stables par rapport à 2020 ;

+0,3 M€ de flux de financement, dont +6,0 M€ de souscription de dettes bancaires (dont 1,7 M€ de PGE en France et en Belgique) et -5,6 M€ de remboursement de dettes financières.

ACTIF - En K€

Normes françaises 31/12/20 31/12/21 PASSIF - En K€

Normes françaises 31/12/20 31/12/21 Actif immobilisé 11 342 11 761 Fonds propres1 7 521 5 979 Stocks 7 795 10 015 Provisions 448 413 Créances clients 2 267 1 876 Emprunts et dettes financières 15 384 15 448 Autres créances 3 898 4 215 dont Dettes bancaires 9 890 8 700 Trésorerie 6 955 3 039 dont PGE 3 900 5 547 dont Avances remboursables & PTZ 1 594 1 201 Dettes fournisseurs 6 920 7 095 Autres passifs 1 984 1 971 Total 32 257 30 906 Total 32 257 30 906

1 les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des OCEANE et des OCA pour 2 351 K€ au 31 décembre 2020 et 2 351 K€ au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2021, la position de trésorerie disponible de Cabasse Group s'élevait à 3,0 M€, pour un endettement financier net de 12,4 M€. Les stocks s'élevaient à 10,0 M€ à fin 2021, en augmentation de +2,2 M€, en anticipation des tensions sur les approvisionnements qui se poursuivent en 2022.

Afin de se doter d'une latitude financière supplémentaire, Cabasse Group avait mis en place en mai 2019[2], une ligne de financement obligataire flexible, pour un montant nominal total de 2,3 M€ d'une durée de 30 mois. Non utilisée, cette dernière a été reconduite pour une durée de 30 mois jusqu'au 24 novembre 2024.

Perspectives

Au cours d'une année 2021 fortement perturbée par les conséquences économiques de la pandémie, le groupe a poursuivi son développement, conformément à ses ambitions stratégiques :

Croissance dynamique des divisions Cabasse Audio et Home & Technologies, activités les plus margées du groupe qui vont contribuer à la poursuite de l'accroissement de la rentabilité en 2022 ;

Poursuite du repositionnement stratégique de la division de Chacon & DIO Home sur les produits technologiques innovants pour la Smart Home dont les effets sur les niveaux de marge s'accéléreront en 2022.

Les relais de croissance pour 2022 sont en place : nouvelle extension de la gamme THE PEARL pour Cabasse Audio (THE PEARL PELEGRINA et THE PEARL KESHI commercialisés depuis le 4ème trimestre 2021) et lancement de nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home (nouvelles caméras et systèmes de vidéoprotection innovants, extension de la gamme domotique et appareillage).

En ce qui concerne les coûts de transport de fret, après l'envolée constatée en 2021, la situation tend à se normaliser en 2022 avec un retour progressif vers des niveaux normatifs. Ainsi, le prix moyen par container en provenance d'Asie constaté depuis le début de l'année s'inscrit en recul de -37% par rapport à 2021, mais se situe encore à +60% au-dessus de son niveau normatif avant la pandémie.

Dans ce contexte, le groupe se fixe pour objectifs en 2022 :

Une croissance soutenue de sa division Cabasse Audio, portée par l'extension de la gamme THE PEARL, et le retour à une activité dynamique de la division Chacon & DIO Home qui bénéficiera notamment du renouvellement des gammes de caméras et systèmes de vidéo protection qui s'étalera en 2022 ;

Une poursuite de l'amélioration du taux de marge brute, avec (i) la contribution croissante des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home et un mix d'activité favorable lié à la croissance de Cabasse Audio, (ii) le retour progressif à des niveaux normatifs des coûts de transport et (iii) l'impact positif des augmentations annuelles des prix de ventes effectives depuis le 1er janvier 2022 ;

Une nouvelle amélioration de sa marge d'EBITDA, tirant parti de l'amélioration de la marge brute et d'une structure de coûts qui restera maîtrisée.

Cabasse Group conserve son ambition de tendre vers le niveau cible de 10% de marge d'EBITDA à horizon 2022, objectif toutefois conditionné par la vitesse du retour progressif à des niveaux normatifs des coûts du transport de fret au fil de l'exercice, scénario aujourd'hui engagé.

Agenda financier 2022

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2022 10 mai 2022 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2022 25 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 26 septembre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 7 novembre 2022 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2022 2 février 2023 Résultats annuels 2022 19 avril 2023

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

Contacts

Cabasse Group

Alain Molinie - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00 ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

[email protected] ACTUS - Relation presse

Amaury Dugast

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

[email protected]

Annexes – Tableau de réconciliation de l'EBITDA

L'EBITDA est défini par le groupe de la façon suivante : Résultat d'exploitation avant effet des dotations aux amortissements des immobilisations, et avant effet des dotations et reprises de provisions pour risques et charges.

L'EBITDA est utilisé par le Groupe dans sa communication financière et est un élément clé permettant de comprendre la performance du groupe.

La réconciliation de l'EBITDA avec le résultat d'exploitation se détaille comme suit :

En K€ - Normes françaises Exercice 2020

(12 mois) Exercice 2021

(12 mois) Résultat d'exploitation -1 278 -451 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et écarts d'acquisition 2 101 1 704 Dotations et reprises de provisions pour risques et charges -147 -104 EBITDA 676 1 150

[1] Le 14 septembre 2020, Cabasse Group a finalisé la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs). Le chiffre d'affaires réalisé en 2020 sur ce périmètre cédé s'élevait à 1 744 K€.

[2] Cf. communiqué de presse du 24 mai 2019 : AWOX MET FIN AU CONTRAT DE FINANCEMENT PAR OCABSA CONCLU AVEC BRACKNOR - ACQUISITION PAR AWOX ET ANNULATION DE L'ENSEMBLE DES BSA - MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE D'UN MONTANT MAXIMUM DE 2,3 M€