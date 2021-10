25/10/2021 - 07:30

Poursuite de la success story de la gamme THE PEARL, la collection d'enceintes connectées haut de gamme la plus large du marché

Quelques semaines après le lancement de THE PEARL PELEGRINA, le nouveau fleuron de la gamme d'enceintes connectées Cabasse et véritable quintessence du savoir-faire acoustique unique de la marque qui vient de fêter ses 70 ans, Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), dévoile une solution d'enceintes ultra compactes : THE PEARL KESHI, un système 2.1 connecté Haute-Fidélité.

THE PEARL KESHI, le son Haute Résolution version ultra-compacte !

A l'occasion du Paris Audiovidéo Show 2021, du 23 et 25 octobre 2021, Cabasse est heureux d'annoncer la sortie d'un nouveau système d'enceintes connectées au format beaucoup plus minimaliste.

Baptisé THE PEARL KESHI, en référence à des petites perles naturelles provenant de Tahiti et des mers du sud, ce nouveau système 2.1 réunit toutes les qualités des solutions connectées haut de gamme Cabasse, pour un ratio performances acoustiques (scène sonore, image stéréo, timbre, etc.) vs. ultra miniaturisation particulièrement impressionnant.

THE PEARL KESHI se compose d'un caisson connecté et de deux satellites au design original, en suspension, limitant ainsi la transmission des vibrations au sol. Les satellites de THE PEARL KESHI sont dotés d'un tout nouveau haut-parleur breveté. Doté d'un amplificateur de 2x300 watts, le design de ces haut-parleurs large bande permet un débattement important et une forte tenue en puissance qui se traduisent par une grande dynamique.

THE PEARL KESHI est doté des meilleures technologies :

DEAP : pour une adéquation haut-parleur / amplification optimale

: pour une adéquation haut-parleur / amplification optimale DFE : pour une optimisation de la dynamique en temps-réel (analyse du flux audio- dynamique et volume), issu de l'intelligence artificielle, technologie qui permet de retrouver le relief de l'enregistrement original en mode musique d'ambiance à la maison, aussi bien que lors d'une soirée à plein volume.

: pour une optimisation de la dynamique en temps-réel (analyse du flux audio- dynamique et volume), issu de l'intelligence artificielle, technologie qui permet de retrouver le relief de l'enregistrement original en mode musique d'ambiance à la maison, aussi bien que lors d'une soirée à plein volume. La calibration CRCS (automatic room correction system) : la présence d'un micro intégré à l'enceinte afin que le son soit optimisé en fonction de la pièce d'écoute.

Comme tous les autres produits de la gamme THE PEARL, ce nouveau système s'intègre parfaitement au système multi room StreamCONTROL Cabasse et permet la lecture de tous types de fichiers audios: MP3, AAC, WMA, fichiers à ultra-haute définition AIFF, FLAC, ALAC, etc. Il se connecte aussi bien à des sources traditionnelles (platine disques, CD, NAS, etc.) qu'aux services de musique en ligne (Qobuz, Tidal, Spotify, Deezer, Web radios, etc.).

Pour plus de confort, un contrôleur connecté, aux finitions raffinées et au design épuré et ergonomique, vient compléter le système. Cette télécommande connectée en Bluetooth, qui tient dans le creux de la main, permet de piloter facilement et intuitivement l'appareil : gestion du volume par rotation de la bague, choix des entrées, lecture et pause, sélection d'une radio ou d'un morceau de musique favori.

Dessiné et conçu en France, THE PEARL KESHI sera commercialisé au prix de 2 490 € (prix public indicatif) et disponible en France à la fin du mois d'octobre 2021.

Lire le communiqué de presse Cabasse pour le lancement de THE PEARL KESHI

Agenda financier

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2021 8 novembre 2021 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2021 1er février 2022 Résultats annuels 2021 20 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : Cabasse Group

Code ISIN : FR0013530102

Nombre d'actions composant le capital social : 2 531 816

Plus d'informations sur Cabassegroup.com - Twitter : @Cabasse_Group - Facebook : /Cabasseofficiel - /Chacon.DiO.France

