Amélioration de 140 bp de la marge brute à 36,2% grâce à l'accélération de Cabasse Audio et à la transition de Chacon & DIO Home vers les produits technologiques à plus forte valeur ajoutée

Baisse de -1,6 M€ des charges d'exploitation sur l'exercice, dont -1,0 M€ d'économies structurelles

5,7% de marge d'EBITDA au 2 nd semestre 2020 (2,3% sur l'ensemble de l'exercice)

Résultat net positif de 0,2 M€

TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 7,0 M€ ET DÉSENDETTEMENT FINANCIER DE 2,1 M€ EN 2020, SOUTENU PAR LA FORTE GÉNÉRATION DE CASH-FLOW OPÉRATIONNEL (2,2 M€ AU S2 2020) ET LA CESSION DES ACTIVITÉS DE LIGHTING CONNECTÉ

OBJECTIFS 2021 : CROISSANCE DYNAMIQUE DES ACTIVITÉS AUDIO ET DOMOTIQUE/SÉCURITÉ, ACCOMPAGNÉE D'UNE NOUVELLE AMÉLIORATION

DE LA MARGE D'EBITDA, EN LIGNE AVEC L'OBJECTIF DE 10% A HORIZON 2022

Cabasse Group (Euronext - FR0013530102 - ALCG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes annuels 2020, arrêtés par le Conseil d'administration le 13 avril 2021. Consécutivement au transfert de la cotation des titres Cabasse Group sur le marché Euronext Growth à Paris, effectif depuis le 30 septembre 2020, le groupe applique désormais le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés. Les comptes de l'exercice 2019, initialement établis et publiés en normes IFRS, ont été corrigés puis retraités selon les normes comptables françaises. Un tableau de passage entre les comptes publiés en normes IFRS, les comptes IFRS corrigés et les comptes convertis en normes françaises est consultable dans le Rapport annuel 2020.

En K€ - Normes françaises 2019 2020 Variation Chiffre d'affaires 30 710 29 778 -932 K€ Marge brute 10 689 10 778 +89 K€ % de marge brute 34,8% 36,2% EBITDA -604 676 +1 280 K€ % de marge d'EBITDA n.a. 2,3% Résultat d'exploitation -2 953 -1 278 +1 675 K€ Résultat financier -603 -563 +40 K€ Résultat d'exceptionnel -288 2 148 +2 436 K€ Résultat net -3 632 181 +3 813 K€

L'EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat d'exploitation avant effet des dotations aux amortissements des immobilisations, et avant effet des dotations et reprises de provisions pour risques et charges.

Pour rappel, Cabasse Group a finalisé, le 14 septembre 2020, la cession en numéraire de 100% des titres de la société AwoX Lighting, regroupant les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), au groupe autrichien Eglo Leuchten Gmbh. La filiale cédée est déconsolidée des comptes du groupe depuis cette date.

Chiffre d'affaires 2020 boosté par la dynamique d'activité au 2nd semestre (+14% à périmètre comparable)

A l'issue de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé de Cabasse Group s'est établi à 29,8 M€, en tenant compte de la cession des activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs) effective depuis mi-septembre 2020.

A périmètre comparable, le chiffre d'affaires est ressorti quasi-stable (-0,7%), ce qui constitue une très solide performance au regard de la crise sanitaire qui a occasionné deux mois de fermeture partielle ou totale des enseignes de la GSB (Grande Surface de Bricolage) et GSS (Grande Surface Spécialisée) pendant le confinement. Passé le choc de la crise sanitaire, le groupe a renoué avec une croissance soutenue au 2nd semestre (+14% à périmètre comparable), plus conforme à ses ambitions de développement à moyen terme.

Division la plus pénalisée par la crise sanitaire et la fermeture des points de vente physiques au 1er semestre, Chacon & DIO Home a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 18,9 M€ en repli de -9%. Le rebond de l'activité au 2nd semestre a été particulièrement soutenu sur les segments Confort-Domotique (+25%) et Sécurité-Vidéo protection (+21%), portés par les nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home et la tendance de fonds en faveur d'un meilleur équipement du foyer.

La division Cabasse Audio a enregistré des ventes records en fin d'année, portées par le succès confirmé de l'enceinte connectée THE PEARL AKOYA et le lancement commercial réussi du nouveau caisson de basse actif connecté THE PEARL SUB au 4ème trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de Cabasse Audio s'est élevé à 8,1 M€, en progression de +28% portée par l'hyper-croissance dans la distribution retail depuis la sortie de la gamme THE PEARL au 4ème trimestre 2019.

Cédées et déconsolidées depuis mi-septembre 2020, les activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs) ont représenté un montant de 1,7 M€ sur les 2,8 M€ de chiffre d'affaires réalisés par la division AwoX Home & Technologies sur l'exercice. Cette dernière est désormais pleinement recentrée sur les solutions de connectivité et la plateforme logicielle connectée et sécurisée Smart Home Business Platform, qui contribue à l'amélioration des marges des autres divisions du groupe, mais qui est également destinée à des industriels et opérateurs.

Progression de 140 bp du taux de marge brute et marge d'EBITDA de 2,3% en 2020 (5,7% au 2nd semestre)

La marge brute s'est élevée à 10,8 M€ en 2020, en progression de +0,1 M€ en valeur, malgré l'impact de la crise sanitaire sur le chiffre d'affaires (-0,9 M€).

Le taux de marge brute ressort à 36,2% (35,1% au 1er semestre 2020 et 36,9% au 2nd semestre) contre 34,3% un an plus tôt. Il est notamment porté par (i) les nouveaux produits technologiques innovants et connectés de la division Chacon & DIO Home, mis sur le marché au 2nd semestre et qui ont contribué à l'accroissement des marges de la division, et par (ii) un mix d'activité plus favorable compte tenu de la contribution plus importante de la division Cabasse Audio aux marges plus élevées.

Sous l'effet du rebond de l'activité et de la marge brute au 2nd semestre et de l'accélération des synergies industrielles (rationalisation des achats, unification des process de développement produits et de qualité, mutualisation des coûts marketing et système d'information) permettant une optimisation des charges d'exploitation (-1,6 M€ soit -12% sur l'exercice dont -1,0 M€ d'économies non liées à la Covid-19), Cabasse Group a enregistré un EBITDA positif de 0,7 M€ en 2020, contre une perte de -0,6 M€ un an plus tôt.

La marge d'EBITDA ressort à 5,7% au 2nd semestre 2020, un niveau plus normatif que le 1er semestre impacté par le confinement, et 2,3% sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Un bénéfice net retrouvé en 2020 à 0,2 M€, contre une perte nette de -3,6 M€ un an plus tôt

Les dotations nettes aux amortissements et provisions sont en nette diminution à 2,0 M€ (-17%), du fait de la cession activités retail de lighting connecté. Cette baisse devrait se poursuivre en 2021 (à hauteur de -0,3 M€). Le résultat d'exploitation progresse de +1,7 M€ sur l'exercice, pour s'établir à -1,3 M€ (-3,0 M€ un an plus tôt). Le résultat d'exploitation est positif sur le seul 2nd semestre 2021, à 0,1 M€.

Le résultat exceptionnel intègre le produit net de cession des activités retail de lighting connecté, et conduit à l'enregistrement d'un bénéfice net part du groupe positif de 0,2 M€ en 2020, contre une perte de -3,6 M€ l'exercice précédent.

7,0 M€ de trésorerie disponible à fin 2020 – Désendettement financier net de 2,1 M€ sur l'exercice

Au cours de l'exercice 2020, Cabasse Group a poursuivi sa politique de désendettement financier et de renforcement de son bilan.

Sur l'ensemble de l'exercice, la variation de trésorerie s'est établie à +3,6 M€ (et +0,2 M€ de concours bancaires courants). Cabasse Group a ainsi dégagé :

un cash-flow opérationnel de +0,9 M€ en 2020, dont +2,2 M€ sur le seul 2 nd semestre ;

en 2020, dont +2,2 M€ sur le seul 2 semestre ; des flux d'investissements de +0,6 M€ , avec -1,9 M€ d'baisse de -14%, +2,3 M€ de cession des activités

, avec -1,9 M€ d'baisse de -14%, +2,3 M€ de cession des activités des flux de financement de +2,1 M€, avec +4,6 M€ de souscription de dettes bancaires (3,9 M€ de PGE en France et en Belgique, 0,5 M€ de prêt innovation de Bpifrance et 0,2 M€ d'avances remboursables et divers contrats de location-financements) et -2,5 M€ de remboursement de dettes financières.

La position de trésorerie disponible de Cabasse Group s'est ainsi renforcée pour s'établir à 7,0 M€ au 31 décembre 2020. A l'issue de l'exercice, l'endettement financier net était ainsi de 8,4 M€, contre 10,5 M€ un an plus tôt, soit un désendettement financier net de -2,1 M€ en un an.

ACTIF - En K€ 31/12/19

(retraité normes françaises) 31/12/20 PASSIF - En K€ 31/12/19

(retraité normes françaises) 31/12/20 Actif immobilisé 13 175 11 342 Fonds propres1 8 048 7 521 Stocks 10 491 7 795 Provisions 588 448 Créances clients 2 212 2 267 Emprunts et dettes financières 13 674 15 384 Autres créances 4 247 3 898 dont Dettes bancaires 11 379 9 890 Trésorerie 3 133 6 955 dont PGE - 3 900 dont Avances remboursables & PTZ 2 295 1 594 Dettes fournisseurs 8 571 6 920 Autres passifs 2 376 1 984 Total 33 257 32 257 Total 33 257 32 257

1 les fonds propres correspondent aux capitaux propres auxquels s'ajoutent le montant des OCEANE et des OCA pour 3 391 K€ au 31 décembre 2019 et 2 351 K€ au 31 décembre 2020.

Perspectives 2021

La tendance de fonds en faveur d'un meilleur équipement du foyer, portée par une présence accrue des individus à leur domicile et la généralisation des nouveaux modes de travail, se poursuit en 2021.

En 2021, la croissance de la division Chacon & DIO Home s'accélère, portée par les segments Confort-Domotique Sécurité-Vidéo protection (en croissances respectives de +25% et +21% au 2nd semestre 2020), et par la mise sur le marché de nouveaux produits associés à la plateforme logicielle Smart Home Business Platform.

Pour la division Cabasse Audio, la poursuite du succès de la gamme d'enceintes connectées THE PEARL, la commercialisation en cours d'année de deux nouveaux produits majeurs, au lieu d'un seul lancement par an ces trois dernières années, et l'accélération des ventes à l'export devraient contribuer à poursuivre la forte croissance débutée fin 2019 (+28% en 2020).

Le groupe vise ainsi en 2021 :

croissance dynamique de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de ses divisions ;

; une poursuite de la croissance du taux de marge brute , portée par la contribution croissante des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home et un mix d'activité favorable lié à la forte croissance de Cabasse Audio ;

, portée par la contribution croissante des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home et un mix d'activité favorable lié à la forte croissance de Cabasse Audio ; une nouvelle amélioration de sa marge d'EBITDA, avec une structure de coûts fixes désormais optimisée et le plein effet du recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée.

A plus long terme, la forte progression de sa marge d'EBITDA au 2nd semestre 2020 (5,7%) conforte le groupe vis-à-vis de son ambition d'atteindre le niveau cible de 10% à horizon 2022.

Agenda financier

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2021 10 mai 2021 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2021 26 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 27 septembre 2021 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2021 8 novembre 2021 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2021 1er février 2022 Résultats annuels 2021 20 avril 2022

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos de Cabasse Group

Cabasse Group (ex-AwoX) est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

Cabasse Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Palo Alto) et une filiale industrielle à Singapour.

Coté sur Euronext Growth à Paris, Cabasse Group a été reconnu à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

