10/06/2024 - 08:00

Vénissieux, le 10 juin 2024

BOOSTHEAT (ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, annonce la réussite du programme d'essais de son nouveau compresseur hybride, marquant une étape significative dans le développement de solutions énergétiques innovantes au service de la réduction de l'impact environnemental. Cette avancée technologique majeure, qui a déjà suscité des discussions avec des partenaires industriels pour l'exploitation et l'intégration de cette technologie dans les secteurs du biogaz et du biométhane, ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise. BOOSTHEAT va maintenant chercher à valoriser son actif stratégique et fait radicalement évoluer son organisation dans ce nouveau contexte.

I UNE TECHNOLOGIE DU RUPTURE AU SERVICE DES DÉFIS INDUSTRIELS ET ENVIRONNEMENTAUX

Sous l'impulsion de HBR Investment Group, BOOSTHEAT a engagé un ambitieux programme de développement, au service de l'accélération de la transition écologique, depuis le début de l'exercice 2023. Ces travaux de recherche qui ont mobilisé les équipes depuis plus d'1 an ont abouti à l'élaboration du premier compresseur hybride répondant à 3 critères :

Polyvalence : Mettre en avant les avantages distincts de la compression hybride, qui tirent pleinement parti de l'association de l'énergie thermique et électrique pour une efficacité optimale ; Scalabilité : Développer une architecture de compression innovante qui permet la création de produits avec des capacités variées, allant de 50 à 250 kW, répondant ainsi aux besoins diversifiés du marché ; Performances : Augmenter significativement les performances des compresseurs existants de BOOSTHEAT, renforçant ainsi sa position de leader dans le domaine des pompes à chaleur à gaz ou à base de chaleur fatale.

BOOSTHEAT a désormais finalisé un programme d'essais ambitieux qui avait pour enjeu la validation des différents modes de fonctionnement (Pompe à Chaleur Stirling / micro-cogénération / Pompe à Chaleur Hybride), illustrant les avantages de chacun pour l'industrie et de futurs usages de la technologie.

La finalisation du programme d'essais du compresseur hybride de BOOSTHEAT symbolise une réussite majeure, répondant parfaitement aux objectifs stratégiques ambitieux établis par l'équipe de Direction et confirmant les atouts de la technologie brevetée par BOOSTHEAT.

I UN ACTIF STRATÉGIQUE À VALORISER

Pour valoriser au mieux cet actif stratégique, BOOSTHEAT a fait le choix de se rapprocher d'acteurs industriels susceptibles d'acquérir et d'exploiter le compresseur hybride pour l'amener à l'échelle industrielle.

Pour mémoire, BOOSTHEAT déjà reçu 2 lettres d'intérêt de la part d'acteurs reconnus du secteur de la production de biogaz et de biométhane, secteur idéalement positionné pour tirer profit de cette technologie, et espère également susciter l'intérêt d'industriels des domaines de la compression et du HVAC, tels que les fabricants de machines thermiques ou frigorifiques.

BOOSTHEAT est engagé dans la même stratégie pour sa nouvelle solution logicielle ImpliciX, qui permet aux entreprises industrielles d'optimiser les performances de leurs produits ainsi que leurs opérations de maintenance. Cette solution pilote a déjà donné lieu à la signature d'une lettre d'intérêt de la part de la société Proxipel, un acteur industriel spécialisé dans la transformation et la valorisation de la biomasse, pour l'intégration d'ImpliciX dans leurs futures générations de machines à pellet.

La Société reste à l'écoute des nouvelles manifestations d'intérêts qui pourraient être présentées pour les actifs stratégiques, que ce soit le compresseur, la suite logicielle ou les brevets attachés.

I UNE ADAPTATION DE L'ORGANISATION POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES

Afin de disposer de la visibilité financière nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie valorisation de son actif, BOOSTHEAT a décidé la mise en œuvre d'un plan drastique de réduction des coûts et dispose du soutien réaffirmé de ses partenaires financiers.

Afin de concentrer ses ressources financières sur les sujets directement liés à la mise en œuvre de cette stratégie valorisation de son actif, BOOSTHEAT a décidé d'arrêter toutes les autres dépenses opérationnelles, de supprimer environ 10 postes et de dénoncer les contrats non essentiels. L'objectif est de faire passer la consommation de trésorerie liée à l'exploitation et aux investissements de 375 k€ par mois en moyenne en 2023 à environ 100 k€ par mois en moyenne dès le 2nd semestre 2024.

Dans le même temps, BOOSTHEAT travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et avec le soutien renouvelé de HBR Investment Group à l'apurement de son passif, notamment les dettes bancaires issues du plan de sauvegarde encore en circulation[1], soit une valeur nominale de 5,6 M€. Pour mémoire, HBR Investment Group s'est déjà porté acquéreur de la dette obligataire de 8,0 M€ durant la période d'observation et s'est engagé à ne pas solliciter le remboursement en numéraire de ces créances.

Ce plan drastique d'économie, associé au soutien de HBR Investment Group et à la capacité résiduelle de financement maximale de 22,8 M€ au travers de la ligne de financement obligataire, doit permettre d'assurer la continuité d'exploitation.

Emilien Benhard, Directeur des Opérations de BOOSTHEAT, déclare : « Je suis très fier du travail que nous avons accompli en un temps record pour mettre à la disposition des professionnels de la performance énergétique deux solutions innovantes sans équivalent, notre compresseur hybride et notre suite logicielle. Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont rendu ce succès possible et espère que nous verrons, demain, un peu de « BOOSTHEAT inside » dans les futurs produits de la révolution énergétique. »

Hugo BRUGIERE, PDG de BOOSTHEAT, ajoute : « HBR Investment Group a joué pleinement son rôle d'investisseur de référence pour rendre possible le formidable travail réalisé l'ensemble des équipes menées par Emilien au cours des derniers mois. Il est temps désormais de valoriser ce travail intense en trouver les partenaires qui auront la capacité à intégrer ces révolutions dans des solutions industrielles à grande échelle. En parallèle, une réflexion est engagée par le Conseil d'administration afin de définir les meilleures options pour l'avenir de la Société. »

* * *

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ALBOO).

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Jérôme FABREGUETTES LEIB

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 78 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse

Tél. : 06 24 03 26 52 / acdudicourt@actus.fr

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'ORA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

[1] À l'exception des créances bancaires issues de prêts garantis par l'État et d'une créance détenue par un établissement bancaire qui ont été remboursées partiellement pour solde de tout compte.