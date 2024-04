10/04/2024 - 08:00

Vénissieux, le 10 avril 2024

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, confirme le potentiel technique et commercial de sa technologie de compression hybride dans le domaine de la méthanisation par la réception d'une nouvelle lettre d'intérêt d'un acteur reconnu du secteur.

Cet expert français de la méthanisation a officialisé son intérêt et soutien dans le but d'accélérer le développement de la technologie BOOSTHEAT et d'accompagner la mise au point d'un produit qui répond aux besoins de ce marché en fort développement. Cet acteur reconnu dans le monde de la micro-méthanisation et de la méthanisation collective fabrique et installe des unités complètes permettant de récupérer le biogaz produit par le processus de digestion anaérobie des entrants.

Au stade actuel des technologies disponibles sur le marché, ce même biogaz est valorisé en chaleur par combustion dans une chaudière ou en chaleur et électricité par une cogénération à combustion interne. Le biogaz, en tant que source d'énergie renouvelable produite à partir de déchets organiques, offre un potentiel considérable pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux auxquels le secteur est confronté. Cependant pour exploiter pleinement ce potentiel, il est essentiel d'adopter des technologies innovantes et efficaces.

C'est très exactement l'objectif des essais en cours réalisés par BOOSTHEAT pour démontrer une production de chaleur et d'électricité très efficace. L'attente très forte d'une solution de rupture telle que celle développée par BOOSTEAT est à l'origine des marques d'intérêts grandissantes.

I UN TRAVAIL COLLABORATIF AVEC UN CALENDRIER AMBITIEUX

Un travail collaboratif est prévu entre les deux partenaires, notamment dans le laboratoire BOOSTHEAT de Vénissieux, pour avancer ensemble sur les prochaines étapes de développement et de validation applicative. L'objectif est de démontrer la capacité du compresseur hybride de BOOSTHEAT à remplacer une chaudière ou une micro-cogénération avec une efficacité bien plus importante et une réduction de la consommation d'énergie. BOOSTHEAT pourra ainsi apporter une triple optimisation technique, économique et énergétique par rapport aux solutions existantes.

Si les résultats des essais en cours sont concluants, le partenaire envisage de soutenir des essais terrain, en commençant par un projet pilote dès 2024. Ce premier démonstrateur sera installé sur une unité en exploitation ou dans le cadre d'une nouvelle installation de méthanisation.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Jérôme FABREGUETTES LEIB

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 78 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'ORA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.