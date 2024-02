06/02/2024 - 08:00

Vénissieux, le 6 février 2024

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir reçu une lettre d'intention de la part d'un acteur industriel français dans le domaine de la micro-méthanisation afin d'exploiter les caractéristiques exceptionnelles de son tout nouveau compresseur hybride. BOOSTHEAT confirme ainsi le potentiel commercial de sa technologie dans un domaine porteur au cœur des enjeux de performance énergétique, de souveraineté et d'économie circulaire.

I DES TESTS EXPÉRIMENTAUX D'ORES ET DÉJÀ ENGAGÉS

Cette lettre, première concrétisation des activités de développement commercial de BOOSTHEAT dans la filière de la méthanisation en général et de la micro-méthanisation en particulier, souligne l'intérêt de la technologie de compression hybride pour améliorer significativement la valorisation du biogaz dans les installations de méthanisation.

En cas de succès des tests expérimentaux en cours, l'objectif des parties est de mettre au point un prototype dédié aux applications de cogénération pour la méthanisation et de déployer cette nouvelle technologie de rupture sur les sites de méthanisation développés par le partenaire.

Toutes ces étapes sont des avancées majeures et ouvrent la voie à des développements commerciaux pour des applications industrielles innovantes et performantes dans un domaine porteur.

I POURQUOI LA MÉTHANISATION

La méthanisation, processus de transformation de matières organiques en biogaz, constitue une solution cruciale pour la gestion responsable des déchets et la production d'énergie renouvelable. En transformant les déchets organiques en ressources énergétiques, ce processus contribue significativement à la sobriété énergétique ainsi qu'à la réduction des déchets et à la promotion d'une économie circulaire. En outre, la méthanisation réduit les émissions de gaz à effet de serre, grâce à la capture et à l'utilisation du méthane produit pendant le processus.

La France s'est engagée pleinement dans cette filière depuis quelques années mais cumule 20 ans de retard sur le marché allemand, dix fois plus important en nombre d'installations de méthanisation sur son territoire, et n'exploite que 4% du potentiel digestion anaérobie des déchets[1].

En apportant sa technologie de rupture, BOOSTHEAT est en mesure d'accroitre la performance des processus de méthanisation et leur rentabilité.

I BOOSTHEAT AU CŒUR D'UNE TRIPLE RÉVOLUTION

BOOSTHEAT se positionne sur ce marché avec une technologie disruptive de micro-cogénération offrant un rendement global bien plus important que les solutions conventionnelles grâce à un apport d'énergie gratuite amené par l'effet pompe à chaleur propre à la technologie du compresseur BOOSTHEAT.

L'énergie primaire nécessaire est fourni par la combustion du biogaz, il n'y a donc aucune perte dans la chaine énergétique contrairement à une énergie électrique.

La technologie BOOSTHEAT contribue au chauffage du processus d'anaérobie qu'il faut maintenir en permanence à 42 °C durant le cycle de méthanisation. Grace au rendement de 150% du compresseur hybride, l'exploitant réduit sa consommation de gaz par rapport aux solutions conventionnelles de chaudières ou de cogénérations qui ont des rendements de 90%.

En outre, en utilisant le biogaz produit par le processus de méthanisation comme combustible, l'exploitant garantit une énergie primaire 100% renouvelable alors que l'électricité peut-être partiellement d'origine fossile.

Grâce à ces trois avantages, BOOSTHEAT se positionne comme un accélérateur de la décarbonation, de la sobriété écologique et de l'économie circulaire, au service de la survie de la planète.

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'ORA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

[1] Source : Sia Partners 2023