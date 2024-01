30/01/2024 - 09:00

Vénissieux, 30 janvier 2024

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir franchi une nouvelle étape majeure dans le cadre de son partenariat avec Proxipel, un acteur industriel spécialisé dans la transformation et la valorisation de la biomasse. Fin 2023, conformément au calendrier annoncé, BOOSTHEAT a fait la démonstration des fonctionnalités d'ImpliciX, sa toute nouvelle suite logicielle dédiée à faciliter la transition numérique industrielle, dans la perspective d'une intégration dans les futures générations de machines à pellet de Proxipel.

I L'EDGE IOT AU SERVICE DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Pour mémoire, en juillet 2023, après une étude approfondie des solutions logicielles existantes, Proxipel a retenu l'approche novatrice de BOOSTHEAT, soutenue par un retour d'expérience positif de sa solution logicielle déployée sur le terrain. Le projet de partenariat prévoyait la réalisation de tests pilotes opérationnels de la solution logicielle ImpliciX développée par BOOSTHEAT qui sera directement intégrée sur la nouvelle unité de production mobile de pellets de Proxipel.

L'intégration d'ImpliciX a pour but d'optimiser les performances des futures générations de machines mobiles de production de pellets de Proxipel, en mettant en place la solution d'analyse de données embarquée développée par BOOSTHEAT. Cette solution logicielle innovante, basée sur les technologies « edge IoT », a pour but de traiter les données collectées au sein même de l'unité mobile de fabrication de pellets de Proxipel, offrant ainsi des informations précieuses sur leur efficacité et leur productivité. En traitant les données localement plutôt que dans le Cloud, cette approche réduit les délais et les coûts de traitement des données, assure l'autonomie des machines qui ne nécessitent pas de connectivité externe, tout en améliorant l'efficacité des processus.

I SUCCÈS DE LA PHASE DE DÉMONSTRATION

BOOSTHEAT annonce aujourd'hui le succès de la démonstration de la performance d'ImpliciX, ce qui constitue, au-delà même de ce partenariat, une étape cruciale dans le développement de sa solution ImpliciX. Cette démonstration a permis de valider non seulement l'approche adoptée, mais également les progrès réalisés.

Une fois intégré à l'automate de la nouvelle machine, le logiciel ImpliciX offrira la capacité de traiter les données localement. Il permettra la présentation des informations essentielles à Proxipel, favorisant ainsi l'optimisation de l'exploitation de leur équipement. De plus, le logiciel facilitera la collecte des retours des utilisateurs sur la qualité de production, l'efficacité énergétique et la surveillance des indicateurs de fiabilité de la machine. L'application génèrera automatiquement des données essentielles de traçabilité de la source, répondant aux normes réglementaires dans le domaine de l'énergie. En outre, ces données, accessibles localement ou à distance, permettront d'accélérer la phase de test de la machine avant de passer à une production à grande échelle.

Cette nouvelle génération de machines intégrant ImpliciX marquera une étape significative dans l'engagement de Proxipel pour une production énergétique plus efficace et conforme aux normes les plus strictes de l'industrie.

I CAP VERS L'INTÉGRATION À GRANDE ÉCHELLE

À ce jour, la phase de développement du projet est considérée comme terminée par les deux partenaires. La prochaine étape majeure visée avec confiance et impatience est le passage en production. Dans l'intervalle, une courte phase d'intégration devrait être suffisante pour permettre à BOOSTHEAT de passer sa suite logicielle ImpliciX en mode « release » et à Proxipel de livrer sa première machine.

Pour Thibaud Marchais, responsable Business développement de Proxipel, : « Le partenariat avec BOOSTHEAT pour l'utilisation d'ImpliciX, lancé en juillet 2023, marque une avancée majeure chez Proxipel. Après une démonstration réussie de l'utilisation d'ImpliciX pour notre application en décembre dernier, nous sommes convaincus que cet outil d'analyse de données nous permettra d'accélérer le passage à grande échelle et d'optimiser l'exploitation de notre machine. L'utilisation d'impliciX rend possible de nouvelles perspectives par la diversification de nos offres en facilitant la création de services sur mesure, parfaitement alignés avec les besoins spécifiques de nos clients. Cette nouvelle approche, centrée sur la 'preuve de performance opérationnelle ou énergétique', est un atout majeur pour renforcer nos relations clients. Elle nous permet non seulement de répondre plus efficacement à leurs attentes, mais également d'explorer de nouvelles opportunités commerciales. Nous attendons avec confiance le passage en production avec des tests terrains et la démonstration d'une production énergétique optimisée conforme aux normes strictes de l'industrie. »

Emilien Benhard, Directeur des Opérations de BOOSTHEAT, conclut : « C'est une grande satisfaction de pouvoir aujourd'hui, dans un temps record, démontrer les performances et le potentiel de notre nouvelle suite logicielle. Dialogue avec le partenaire, engagement des équipes et performance technologique sont au cœur de ce succès et du respect des délais annoncés. Nous avons hâte de nous lancer dans les prochaines étapes pour un déploiement à grande échelle Notre engagement est de continuer à élargir le potentiel d'ImpliciX dans le traitement des données métier, afin d'aider Proxipel à explorer de nouvelles opportunités commerciales. »

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'ORA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.