Vénissieux, le 13 décembre 2023

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, annonce la délivrance d'un nouveau brevet qui renforce sa propriété intellectuelle et sa compétitivité dans le domaine stratégique de l'hybridation des énergies.

I L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE : LE COMPRESSEUR THERMODYNAMIQUE HYBRIDE

Comme annoncé le 30 novembre dernier, BOOSTHEAT s'est engagé dans le domaine stratégique de l'hybridation des énergies via une approche novatrice de la compression thermique, son cœur d'expertise technologique, déjà développée dans le domaine des pompes à chaleur (PaC), qui offre aux clients industriels des possibilités accrues pour améliorer la performance de leurs systèmes thermiques et renforcer leur indépendance énergétique.

Pour mener à bien cette stratégie, BOOSTHEAT développe un compresseur de nouvelle génération : le compresseur thermodynamique hybride. Cette invention est le fruit d'une recherche approfondie pour offrir une solution plus flexible et adaptée aux diverses conditions d'utilisation des PaC et aux variations des sources d'énergie. Le compresseur thermique hybride combine habilement l'énergie thermique et électrique, offrant ainsi une capacité unique de produire de l'énergie électrique à partir d'une source thermique pour les applications de micro-cogénération (mCHP) ou d'utiliser l'énergie électrique en complément ou en remplacement de la source thermique. Cette polyvalence ouvre de nouvelles perspectives dans la gestion énergétique, en ligne avec les défis écologiques et économiques actuels.

I PROTECTION INTERNATIONALE DE L'INNOVATION

Le brevet, déposé en 2019 et assurant une antériorité sur de futurs développements potentiels, a été délivré récemment dans l'Union Européenne, avec un effet unitaire étendu, ainsi qu'aux États-Unis. BOOSTHEAT couvre ainsi son savoir-faire sur les deux premiers marchés mondiaux pour les applications visées.

Des demandes d'extension du brevet sont en cours dans des régions clés telles que le Canada, la Chine et le Japon notamment, illustrant l'impact global de cette avancée à la portée mondiale.

I CAP VERS LE PROTOTYPAGE

Ainsi protégé, BOOSTHEAT peut avancer sereinement vers les prochaines étapes de développement, d'industrialisation et de commercialisation de son innovation.

Aujourd'hui, les équipes BOOSTHEAT travaillent l'optimisation des performances du produit au travers différents outils de simulations et de modélisation numérique. La Société exploite notamment son savoir-faire propre en termes de simulation CFD (Computational Fluid Dynamics ou Dynamique des Fluides Numérique) afin de valider la phase actuelle de prototypage en maximisant les performances futures du produit.

BOOSTHEAT pourra prochainement démontrer, grâce à ses capacités en laboratoire, que le produit peut atteindre toutes les caractéristiques techniques requises mais aussi qu'il sera adapté au segment de marché choisi et conforme aux réglementations en vigueur.

I CONFIRMATION DU CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT

BOOSTHEAT confirme la feuille de route précédemment annoncée et les nombreuses opportunités pour 2024 :

En termes de développement , la Société a pour objectif de présenter son prototype de compresseur hybride début 2024 pour entrer dans une phase de démonstration de ses performances et de qualification de ses usages ;

, la Société a pour objectif de présenter son prototype de compresseur hybride début 2024 pour entrer dans une phase de démonstration de ses performances et de qualification de ses usages ; Sur le plan de la recherche , BOOSTHEAT a la volonté de garder une longueur d'avance sur l'objectif de neutralité carbone en 2050, en travaillant sur de nouvelles énergies primaires comme le biogaz, le biométhane ainsi que l'hydrogène ;

, BOOSTHEAT a la volonté de garder une longueur d'avance sur l'objectif de neutralité carbone en 2050, en travaillant sur de nouvelles énergies primaires comme le biogaz, le biométhane ainsi que l'hydrogène ; Enfin, sur le plan commercial, BOOSTHEAT va travailler sur la valorisation de sa solution, que ce soit par des co-développements, l'octroi de licences ou des transferts de technologie, en ciblant des segments de marché dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du refroidissement (HVAC-R), ainsi que dans des applications industrielles.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

