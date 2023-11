30/11/2023 - 08:00

Vénissieux, le 30 novembre 2023

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, dévoile les dernières avancées de sa feuille de route avec la révélation d'une nouvelle solution technologique propriétaire et brevetée : la compression hybride. Cette solution de rupture doit permettre aux futurs clients industriels d'accroître les performances de leurs systèmes embarquant cette technologie tout en renforçant leur indépendance énergétique.

I NOUVELLE AVANCÉE DE LA FEUILLE DE ROUTE

Comme annoncé début 2023, BOOSTHEAT s'est engagé dans une stratégie de retournement opérationnel autour de ses deux activités : « Solutions de Compression Thermique (TCS) » basée sur le savoir-faire de l'entreprise et ses 7 familles de brevets et « BOOSTHEAT Software Solutions & Services (S3) » autour de son logiciel de pilotage de la performance énergétique.

Après avoir dévoilé, en septembre dernier, ImpliciX, sa toute nouvelle suite logicielle dédiée à faciliter la transition numérique industrielle, issue des travaux de son département BOOSTHEAT S3, BOOSTHEAT révèle les avancées de sa division TCS. Les équipes ont mené depuis le début de l'année des travaux intensifs sur la technologie de compression thermique, visant trois objectifs majeurs :

I COMPRESSION HYBRIDE : LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Ce troisième axe a donné naissance à une solution de dernière génération : le compresseur hybride. Ce compresseur innovant utilise une combinaison d'énergie thermique (par combustion d'un gaz par exemple) et/ou électrique pour produire du froid, de la chaleur ou de l'électricité de manière efficiente et modulable.

Cette technologie repose sur l'association du compresseur thermique de BOOSTHEAT et d'un compresseur volumétrique, formant ainsi un nouveau système de compression pour favoriser l'hybridation des énergies primaires.

Cette association permet des modes de fonctionnement multiples, en mixant les deux sources d'énergie, en fonction de la disponibilité des énergies et des besoins. Cette innovation ouvre un formidable champ des possibles en termes d'applications visées (micro-cogénération, production d'énergie thermique à très haute température par exemple).

I ALIGNEMENT AVEC LE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE ET LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L'hybridation ne se limite pas à une avancée technologique. Elle constitue, tout à la fois, un intérêt économique (performances accrues), un accélérateur de transition écologique (mix énergétique) et une nécessité impérieuse dans le paysage géopolitique actuel.

En effet, les différents évènements mondiaux font que la disponibilité et le prix des 2 énergies primaires (le gaz et l'électricité) connaissent une très grande volatilité alors que les mesures d'aides gouvernementales sont limitées dans leur périmètre (essentiellement les ménages) et dans le temps. Pour les industriels, cela signifie dans la plupart des cas, outre l'impossibilité de répercuter cette augmentation sur le produit fini, l'incapacité même à faire des prévisions à court, moyen ou long terme.

C'est pourquoi l'hybridation, qui donne la possibilité de favoriser une des 2 énergies primaires à l'instant T, tout en maintenant la production du système en fonction des besoins, est devenue une solution primordiale pour éviter des surcoûts et maintenir la performance des solutions proposées dans la durée.

I CALENDRIER RICHE POUR 2024

Fort de ce nouveau potentiel majeur pour sa technologie de compression, BOOSTHEAT entrevoit de nombreuses opportunités pour 2024 :

En termes de développement , la Société a pour objectif de présenter son prototype de compresseur hybride début 2024 pour entrer dans une phase de démonstration de ses performances et de qualification de ses usages ;

, la Société a pour objectif de présenter son prototype de compresseur hybride début 2024 pour entrer dans une phase de démonstration de ses performances et de qualification de ses usages ; Sur le plan de la recherche , BOOSTHEAT a la volonté de garder une longueur d'avance sur l'objectif de neutralité carbone en 2050, en travaillant sur de nouvelles énergies primaires comme le biogaz, le biométhane ainsi que l'hydrogène ;

, BOOSTHEAT a la volonté de garder une longueur d'avance sur l'objectif de neutralité carbone en 2050, en travaillant sur de nouvelles énergies primaires comme le biogaz, le biométhane ainsi que l'hydrogène ; Enfin, sur le plan commercial, BOOSTHEAT va travailler sur la valorisation de sa solution, que ce soit par des co-développements, l'octroi de licences ou des transferts de technologie, en ciblant des segments de marché dans le domaine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du refroidissement (HVAC-R), ainsi que dans des applications industrielles.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

