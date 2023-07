10/07/2023 - 08:00

Vénissieux, le 10 juillet 2023

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel et logiciel français de l' efficacité énergétique , annonce un partenariat avec Proxipel, un acteur industriel spécialisé dans la transformation et la valorisation de la biomasse sur la nouvelle solution logicielle « edge IoT » issue de l'activité « BOOSTHEAT Software Solutions & Services (BS3) » . Cette annonce fait suite à la lettre d'intention reçue par BOOSTHEAT en mai dernier[1]. L'objectif de cette collaboration est d'optimiser les performances des futures générations de machines à pellet de Proxipel en mettant en place une solution d'analyse de données embarquée développée par BOOSTHEAT.

I UNE PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION DE SA SOLUTION LOGICIELLE POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA FIABILITÉ D'UNE MACHINE INDUSTRIELLE

Après une étude approfondie des solutions logicielles existantes, Proxipel a retenu l'approche novatrice de Boostheat, soutenue par un retour d'expérience positif de sa solution logicielle déployée sur le terrain. Le projet de partenariat prévoit la réalisation de tests pilotes opérationnels, intégrant la solution logicielle "edge IoT" développée par Boostheat, qui sera directement intégrée sur la nouvelle unité de production de Proxipel.

Cette solution logicielle IoT innovante permettra de traiter les données collectées au sein même de l'unité mobile de fabrication de pellet de Proxipel, offrant ainsi des informations précieuses sur leur efficacité et leur productivité. En traitant les données localement plutôt que dans le Cloud, cette approche réduit les temps, les coûts de traitement des données, la dépendance à la connectivité, tout en améliorant l'efficacité des processus. Pour Proxipel, l'intégration de cette solution est un accélérateur pour optimiser les performances de ses futures générations de machines grâce à l'analyse de données embarquée.

Dans le cadre de ce projet, Proxipel prévoit de mettre en service une première unité pilote. Cette unité, qui représente la première application opérationnelle de la technologie de Proxipel, sera une unité mobile de production de pellets et servira de modèle pour les solutions futures de l'entreprise. La solution logicielle développée par Boostheat sera intégrée dans cette unité pilote, permettant l'acquisition, le stockage et l'analyse des données captées par l'automate et d'autres capteurs.

Des discussions plus détaillées sur les aspects techniques et logistiques du projet sont prévues prochainement avec pour objectif de mettre en place une solution fonctionnelle intégrée dans l'unité pilote, tout en la rendant évolutive pour répondre aux futurs besoins de Proxipel. Une fois les conditions de configuration établies, la solution logicielle de BOOSTHEAT sera intégrée dans l'unité pilote fin 2023 et déployée tout au long de l'exercice 2024.

Proxipel et BOOSTHEAT sont convaincus que cette collaboration stratégique ouvrira de nouvelles opportunités et bénéficiera à toutes les parties concernées. Les deux entreprises sont impatientes de débuter cette collaboration prometteuse et de travailler main dans la main pour atteindre des résultats significatifs.

« Cette première étape terrain est un véritable tremplin vers une collaboration fructueuse avec Proxipel. Ce projet s'inscrit pleinement dans l'ADN de BOOSTHEAT en proposant des technologies avancées pour accompagner les industriels comme Proxipel dans l'optimisation des performances de leur machine. Nous sommes convaincus que notre approche novatrice et les atouts de notre solution logicielle apporteront une vraie valeur ajoutée aux produits de Proxipel. » déclare Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT.

* * *

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

https://www.boostheat-group.com/fr/

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

[1] cf communiqué de presse le 25 mai 2023