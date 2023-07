06/07/2023 - 08:00

Vénissieux, le 6 juillet 2023

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l' efficacité énergétique , annonce avoir engagé les services d'un cabinet d'études de marché de premier plan, spécialisé dans la fourniture de données, la recherche et les services de conseil au sein de l'industrie technologique, afin de soutenir sa stratégie de pénétration du marché industriel avec sa solution logicielle révolutionnaire « Edge IoT ».

I ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DIGITALE GRÂCE À LA SOLUTION LOGICIELLE IOT DE BOOSTHEAT

BOOSTHEAT a lancé une nouvelle solution logicielle « Edge IoT » qui permet aux entreprises industrielles d'optimiser les performances de leurs produits ainsi que leurs opérations de maintenance ; l'objectif étant de réduire les coûts et gagner en efficacité lors du déploiement de produits.

La solution logicielle intervient comme un système d'exploitation intégré dans le produit ou l'environnement simulé du client. Elle apporte une réponse aux difficultés associées à l'accélération des délais de mise sur le marché pour développer des systèmes de contrôle et de commande, la collecte et la conservation des données, et offre des capacités d'analyse renforcées, une analyse des données en temps réel, des avantages en termes d'économie de coûts et des réponses plus rapides aux variations des conditions opérationnelles.

Aujourd'hui, l'objectif de BOOSTHEAT est de déployer ses solutions sur le terrain aux côtés de partenaires industriels en tirant profit de la contribution d'utilisateurs clés et de leur expérience pour optimiser la solution. BOOSTHEAT met tout en œuvre pour garantir un service de haute qualité à ses partenaires industriels et fournir tous les outils dont ils ont besoin pour intégrer les solutions logicielles « Edge IoT » à leur produit de la manière la plus fluide possible. De plus, en offrant plus d'autonomie à ses clients, BOOSTHEAT se positionne comme un fournisseur de solutions flexible et adaptable, capable de répondre aux besoins spécifiques de nombreuses entreprises industrielles.

I GARANTIR LA RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE DE PÉNÉTRATION DE NOTRE SOLUTION LOGICIELLE « EDGE IOT » SUR LE MARCHÉ INDUSTRIEL

Pour accélérer sa stratégie de pénétration du marché industriel, BOOSTHEAT a choisi de faire appel à cabinet de conseil de renom, spécialisé dans la fourniture d'informations, la recherche et les services de conseil au sein de l'industrie technologique. L'entreprise aidera BOOSTHEAT à mettre au point une stratégie éclairée et ciblée pour pénétrer efficacement le marché industriel avec ses solutions logicielles « Edge IoT ».

L'entreprise accompagnera également BOOSTHEAT en réalisant une première étude de marché, en évaluant les solutions logicielles et en apportant des conseils stratégiques basés sur ses connaissances de l'Edge IoT et les tendances de ce marché. Les recommandations du fournisseur permettront à BOOSTHEAT de prendre des décisions éclairées et d'élaborer une stratégie solide, en maximisant ses chances de réussite sur le marché industriel. Que ce soit à travers de ses segments cibles, ses modèles de tarification, ses canaux de distribution ou ses partenariats, BOOSTHEAT réaffirme sa volonté d'aider les entreprises industrielles à accélérer leur transformation digitale grâce à sa solution logicielle.

Au quatrième trimestre 2023, BOOSTHEAT a pour ambition d'élargir ses horizons, d'adapter sa solution « no-code » innovante aux nouveaux marchés identifiés et de saisir de nouvelles opportunités de collaboration. BOOSTHEAT continuera à renforcer l'autonomie des utilisateurs en leur fournissant des données fiables, disponibles à la fois sur les machines équipées et dans le Cloud, afin de leur permettre de créer facilement leurs premiers prototypes et de développer rapidement des produits finaux, économes en énergie et dotés de capacités de maintenance prédictive.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

