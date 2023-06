21/06/2023 - 18:00

UN EXERCICE 2022 DE TRANSITION POUR BOOSTHEAT

UNE ENTREPRISE REDÉFINIE ET ENGAGÉE DANS SA

NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE POUR 2023

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel dans le domaine des technologies de l'efficacité énergétique en France, annonce ses résultats pour l'exercice 2022. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 19 juin 2023. Les audits ont été effectués et le rapport financier annuel est disponible sur le site de BOOSTHEAT (www.boostheat-group.com).

« L'exercice 2022 a été marqué par de nombreux bouleversements dans la vie de BOOSTHEAT avec l'arrêt de la commercialisation de la pompe à chaleur, la recherche d'un repreneur et l'entrée dans une procédure de sauvegarde au mois d'octobre 2022, une étape nécessaire pour préserver l'entreprise. L'entrée d'HBR Investment Group a marqué un tournant dans l'histoire de BOOSTHEAT avec l'élaboration d'une nouvelle feuille de route pour relancer l'entreprise sur des bases plus solides. Un travail considérable a été mené pour apurer le passif et passer l'ensemble des dépréciations nécessaires au cours de l'exercice 2022 pour permettre de redémarrer sur de bonnes bases.

Cette année 2023 démarre dans de très bonnes conditions avec la validation du plan de sauvegarde de BOOSTHEAT et par là même sa nouvelle stratégie. Le cap est aujourd'hui bien fixé pour tous. Avec une Société redessinée et un plan de retournement financé, BOOSTHEAT engage une année 2023 importante pour son histoire. Les équipes sont à l'œuvre pour la réussite de ce projet de retournement et bénéficie de mon plein et entier soutien pour les accompagner. » déclare Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT.

INFORMATIONS FINANCIÈRES DE L'EXERCICE 2022, REFLET D'UN EXERCICE DE TRANSITION ET DU TRAVAIL DE RESTRUCTURATION POUR APURER LE BILAN

Les principaux éléments financiers sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Résultats en k€ 2021 2022 Chiffre d'affaires -303 255 Résultat d'exploitation -11 654 -11 064 Résultat financier -964 -171 Résultat net -11 679 -10 395

Le résultat d'exploitation s'améliore légèrement à (11 064) K€ contre (11 654) K€ au 31 décembre 2021 dans un contexte d'arrêt de la commercialisation. Il tient compte notamment d'une baisse des charges externes de -10%

(5 373 K€ au 31 décembre 2022) et des charges de personnel de -5% (2 871 K€ au 31 décembre 2022) liée à la baisse des effectifs (19 salariés au 31 décembre 2022 contre 28 un an plus tôt). Les dotations aux amortissements et aux provisions passent de 5 291 K€ au 31 décembre 2021 à 3 240 K€ au 31 décembre 2022. Elles intègrent une dépréciation en totalité des frais de développement (immobilisations incorporelles en cours) et des stocks et encours. Les immobilisations corporelles ont également été dépréciées pour un montant de 568 593 €, dans le cadre du démantèlement de l'atelier.

Le résultat financier s'améliore à -171 K€ contre -964 K€ au 31 décembre 2021. Le résultat net de l'exercice 2022 s'élève à -10 395 K€ contre -11 679 K€ au 31 décembre 2021.

Au niveau bilanciel, les dettes financières s'élevaient à 18,5 M€ au 31 décembre 2022[1] (dont 8 M€ de passif obligataire et 10,3 M€ d'emprunts bancaires). Post clôture, les opérations de rachat des créances obligataires et bancaires par HBR Investment Group et les paiements en directs réalisés par celle-ci ont permis à BOOSTHEAT de se désendetter massivement pour la totalité de ce montant. HBR Investment Group est devenu le seul obligataire et principal créancier de BOOSTHEAT et s'est engagé à ne pas demander le remboursement en numéraire de ses créances qui pourront être converties en capital au fil de l'eau[2].

Au 31 décembre 2022, la trésorerie brute était de 445 K€. Elle a depuis été renforcée et s'élève à 1,1 M€ au 30 avril 2023 grâce aux différentes levées de fonds souscrites auprès d'ITTO. À noter pour mémoire que la Société a reçu en janvier 2023 un apport en compte courant de 0,5 M€ par HBR Investment Group.

À noter enfin, qu'aucune réserve n'a été émise sur la continuité d'exploitation par les commissaires aux comptes démontrant ainsi la pertinence de la stratégie mise en place et la solidité de son financement.

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Le Conseil d'administration réuni le 19 juin 2023, a pris acte de la démission d'Isabelle Montfort de son mandat d'administrateur, ce mandat étant incompatible avec d'autres missions professionnelles dans laquelle elle est engagée. Le Conseil recherche un(e) administrateur avec une expérience solide en business développement pour accompagner la nouvelle stratégie de l'entreprise.

Le Conseil d'administration est désormais composé de :

- M. Hugo BRUGIERE, également Président du conseil d'administration ;

- Mme Myriam MAESTRONI, administrateur indépendant ;

- Mme Claudia ZIMMER, administrateur indépendant ;

- M. Baudouin HALLO ;

- M. Emmanuel COURAUD.

« Je tiens à remercier très chaleureusement Mme Isabelle Montfort et à saluer son engagement tout au long de son mandat et sa contribution individuelle de grande qualité à l'ensemble des travaux du Conseil. Je lui présente tous mes vœux de succès pour la suite de ses projets professionnels », déclare Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT.

UNE ENTREPRISE PLEINEMENT MOBILISÉE SUR SA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE

Depuis le début de l'exercice 2023, BOOSTHEAT opère la transformation de l'entreprise en bureau d‘études. Les équipes sont installées dans de nouveaux bureaux et bénéficient d'un laboratoire adapté à leur nouvelle mission.

Le 23 mai dernier, BOOSTHEAT a obtenu du Tribunal de Commerce de Lyon la validation de son plan de sauvegarde, étape essentielle pour lui permettre d'engager son plan de retournement[3]. Avec une organisation redéfinie et structurée autour de ses deux activités de compression thermique et activité logicielle et une situation financière assainie, BOOSTHEAT lance en 2023 sa nouvelle feuille de route sur de très bonnes bases. La réussite de ce nouveau plan nécessitera de confirmer l'intérêt des industriels pour ses solutions d'ici fin 2023 avant d'engager un plan de commercialisation sur 2024.

BOOSTHEAT est pleinement mobilisé pour répondre à cette nouvelle ambition et a présenté en mars dernier sa nouvelle solution logicielle innovante IoT Edge visant à accélérer l'expérience de la transformation digitale industrielle. Issue du nouveau pôle « BOOSTHEAT Software Solutions & Services (BS3) », cette solution logicielle est prête à être proposée aux fabricants, fournisseurs de composants (OEM), intégrateurs de solutions ou aux sociétés de maintenance, pour une première phase de tests avant son déploiement, dans un second temps, sur la base d'un modèle commercial défini ultérieurement[4]. Tout récemment, BOOSTHEAT a également lancé Caliper, le premier démonstrateur de sa solution IoT Edge dédiée à l'optimisation de l'efficacité énergétique des produits[5] et annonçait une lettre d'intention de la part d'un acteur industriel de la valorisation de la biomasse pour un projet de partenariat de développement sur la nouvelle solution logicielle « edge IoT » issue de l'activité « BOOSTHEAT Software Solutions & Services (BS3) ».

Enfin, début mai 2023, un rapport du CTGN confirmait le potentiel de BOOSTHEAT dans le cadre d'un développement de sa solution de compression thermique sur le territoire américain[6].

La Société continuera à informer le marché des prochaines évolutions sur ses activités.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

[1] Hors prêt participatif de 0,2 M€

[2] Cf communiqué du 17 mai 2023

[3] Cf communiqué du 23 mai 2023

[4] Cf communiqué du 16 mars 2023

[5] Cf communiqué du 29 mai 2023

[6] Cf communiqué du 2 mai 2023