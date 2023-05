02/05/2023 - 08:00

Vénissieux, le 2 mai 2023

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce obtenir des résultats prometteurs dans le cadre des essais en laboratoire menés par le CTGN au Canada. Le compte rendu délivré par le CTGN confirme le potentiel des rendements énergétiques proposés par la technologie de compression thermique de BOOSTHEAT dans le chauffage résidentiel.

I LE CTGN CONFIRME LE POTENTIEL DE LA TECHNOLOGIE BOOSTHEAT

Fondé en 1992, le CTGN est un organisme canadien à but non lucratif œuvrant dans le domaine du développement, de l'adaptation et du transfert de technologies, principalement dans le secteur des énergies thermiques. Le CTGN est accrédité ISO/IEC 17025:2017 dans les domaines des énergies thermiques pour le développement et la validation de protocoles d'essais et la réalisation d'essais en laboratoire.

Dans le cadre d'un projet technologique, le CTGN a été mandaté par des acteurs majeurs de la filière énergétique du Canada pour réaliser une campagne d'essais en laboratoire visant à évaluer la performance du compresseur thermique BOOSTHEAT dans un premier contexte de marché, celui du chauffage résidentiel en rénovation.

Le CTGN a récemment émis un rapport d'essais sur la pompe à chaleur BOOSTHEAT, évaluant ses performances et sa viabilité pour le chauffage domestique. Les essais ont été menés dans le laboratoire du CTGN au 4ème trimestre 2022 avec l'appui des équipes techniques de BOOSTHEAT. En suivant la procédure d'essai de la norme ANSI Z21.40.4 définie pour les pompes à chaleur gaz, le rendement saisonnier obtenu est de l'ordre de 104%. Toutefois, ces résultats sont sous-estimés puisque la norme n'intègre pas les particularités technologiques inhérentes à la compression thermique. Selon des essais additionnels réalisés par le CTGN sur la base de comparaison d'une chaudière gaz à 90% de rendement (sur PCS*) et d'une simulation des températures saisonnières de différentes zones géographiques du Canada, les rendements saisonniers serait de l'ordre de 110% à 134% (efficacité saisonnière estimée sur le PCS[1] sur la consommation du gaz) pour du chauffage à air chaud, équivalents à des économies de l'ordre de 18% à 34% sur les consommations de gaz.

L'évolution prochaine de la réglementation dans un sens favorable aux pompes à chaleur gaz pourrait bénéficier à terme à la technologie de compression thermique de BOOSTHEAT. Par ailleurs, il est à noter que l'installation fournie était développée pour le marché européen et donc sous dimensionnée pour les températures hivernales propres au Canada. Ces éléments rendent encore plus prometteuse la technologie BOOSTHEAT pour le marché canadien.

Le CTGN conclut que la pompe à chaleur au gaz équipée du compresseur thermique BOOSTHEAT serait plus à même d'atteindre la future efficacité minimale canadienne pour le chauffage résidentiel que les technologies de chauffage à gaz actuelles (chaudières sur boucle d'eau chaude et chaudières[2] sur air chaud). Le CTGN est particulièrement favorable à la réalisation d'essais en situation réelle dès qu'une unité dimensionnée pour le marché canadien sera disponible, ce qui est aujourd'hui une des pistes de travail de BOOSTHEAT.

BOOSTHEAT rappelle avoir reçu également le soutien du North American Gas Heat Pump (NAGHPC) sur le territoire nord américain (cf. communiqué du 16 février 2023) et confirme ainsi à nouveau l'intérêt marqué de certains acteurs de la filière sur ce territoire à promouvoir des solutions de ruptures favorables à la transition énergétique.

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

https://www.boostheat-group.com/fr/

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

La Société est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

[1] PCS : pouvoir calorifique supérieur. Quantité totale de chaleur dégagée à volume constant par la combustion d'un kg ou d'un Nm3 du combustible, sous pression atmosphérique standard.

[2] fournaises pour la terminologie canadienne.