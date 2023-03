16/03/2023 - 08:00

Vénissieux, le 16 mars 2023

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel dans le domaine des technologies de l'efficacité énergétique en France, présente sa solution logicielle innovante IoT Edge[1] visant à accélérer l'expérience de la transformation digitale industrielle. Issue du nouveau pôle « BOOSTHEAT Software Solutions & Services (BS3) », cette solution logicielle est désormais prête à être proposée aux fabricants, fournisseurs de composants (OEM), intégrateurs de solutions ou aux sociétés de maintenance, pour une première phase de tests avant son déploiement, dans un second temps, sur la base d'un modèle commercial défini ultérieurement.

I RENFORCER L'EFFICACITÉ DES PRODUITS PAR LA TRANSFORMATION DIGITALE : LA SOLUTION LOGICIELLE IOT EDGE DE BOOSTHEAT

BOOSTHEAT, une société technologique de premier plan spécialisée dans les technologies de l'efficacité énergétique, a consacré les cinq dernières années à investir dans des solutions logicielles (IoT) afin d'accompagner son équipe R&D dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de ses pompes à chaleur internes. En s'appuyant sur des capacités d'analyse des données et le déploiement rapide de logiciels, BOOSTHEAT a amélioré la performance des produits sur le terrain. Tandis que les fabricants de machines se concentrent généralement sur le matériel pour renforcer l'efficacité et la fiabilité des produits, BOOSTHEAT considère que les améliorations du matériel ne peuvent pas suffire à elles seules à concrétiser les avantages de la transformation digitale. La société est convaincue que la création de valeur pour l'entreprise évoluera progressivement du matériel vers les logiciels.

À cette fin, BOOSTHEAT a lancé une nouvelle solution logicielle IoT Edge que les sociétés industrielles peuvent utiliser en vue d'optimiser les performances de leurs produits et leurs opérations de maintenance, avec à la clé une réduction des coûts et le déploiement de produits plus efficaces. La solution logicielle intervient comme un système d'exploitation intégré dans le produit ou l'environnement simulé du client ; elle apporte une réponse concrète aux difficultés associées à l'accélération des délais de mise sur le marché pour développer des systèmes de contrôle et de commande, la collecte et la conservation des données, et offre des capacités d'analyse renforcées, une analyse des données en temps réel, des avantages en termes d'économie de coûts et des réponses plus rapides aux variations des conditions opérationnelles.

La solution comprend un explorateur de données afin que les experts métiers améliorent l'efficacité et la fiabilité de leur produit. Cet outil leur permet d'apporter des améliorations rapides sur les systèmes de contrôle, de générer des écrans graphiques (dit « IHM »), de collecter, traiter et analyser les données de leurs machines et équipements en temps réel, à distance ou localement lorsque la connectivité n'est pas garantie.

I DES CAPACITÉS D'ANALYSE DES DONNÉES VERS DES SERVICES AVANCÉS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DE JUMEAUX NUMÉRIQUES

BOOSTHEAT concentre actuellement son action sur l'amélioration de sa solution afin d'aider ses clients à accélérer leurs projets d'Intelligence Artificielle (IA) et de jumeaux numériques (« digital twins »). En s'appuyant sur la solution IoT Edge de BOOSTHEAT, les sociétés industrielles pourraient accélérer sensiblement l'intégration des technologies d'IA et de jumeaux numériques par un traitement en temps réel, un stockage des données historiques locales et une qualité des données garantie, ce qui constituent des enjeux majeurs pour les projets d'IA industriels.

En associant les services d'IA et de jumeaux numériques, les sociétés peuvent bénéficier d'une meilleure compréhension des performances et du comportement de leurs machines, prévoir les besoins de maintenance et prendre des décisions plus avisées en vue d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts. BOOSTHEAT est convaincu que sa solution IoT Edge est en mesure de surmonter les obstacles liés au déploiement de l'IA en fournissant un niveau élevé de disponibilité et de qualité des données, en permettant aux sociétés industrielles d'intégrer des algorithmes avancés, de les personnaliser le plus tôt possible et d'obtenir un avantage compétitif sur le marché.

I UNE APPROCHE EN DEUX ÉTAPES POUR ADRESSER LES SOLUTIONS IOT AUX PARTENAIRES INDUSTRIELS

Cette solution IoT Edge sera proposée aux fabricants, fournisseurs de composants (OEM), intégrateurs de solutions ou aux sociétés de maintenance.

BOOSTHEAT prévoit d'adopter une approche en deux étapes pour fournir sa solution à un partenaire industriel.

La première étape implique la fourniture de services professionnels au partenaire en vue d'accélérer l'intégration de la solution IoT Edge de BOOSTHEAT dans son produit et de répondre à ses besoins spécifiques. La société vise à investir dans la fourniture d'un niveau de service élevé afin de garantir le meilleur résultat au partenaire.

Tout au long de l'exercice 2023, BOOSTHEAT s'emploiera à promouvoir cette nouvelle activité auprès d'acteurs industriels qui seront à même d'intégrer le logiciel BOOSTHEAT et d'évaluer son potentiel en laboratoire ou sur le terrain.

Dans la seconde phase, BOOSTHEAT prévoit de dévoiler de nouvelles fonctionnalités du produit qui permettront aux clients industriels de disposer d'une plus grande autonomie pour concevoir et développer leurs propres applications à l'aide de la solution de BOOSTHEAT. Cette démarche pourrait offrir aux clients davantage de flexibilité et de contrôle sur leurs opérations, leur permettant de mieux exploiter les avantages de la solution. Cette étape devrait accélérer l'adoption du produit logiciel et valider la capacité de la Société à faire évoluer un modèle commercial axé sur le service vers un modèle de contrat de licence, de SaaS, fixe ou à l'usage ou de transfert de technologie.

Au final, BOOSTHEAT mettra l'accent sur la fourniture d'un service de haute qualité à ses partenaires industriels et sur la mise à disposition des outils dont ils ont besoin pour intégrer facilement la solution IoT Edge dans leur produit. En outre, en offrant davantage d'autonomie aux clients, BOOSTHEAT se positionne comme un prestataire de solution flexible et adaptable, en mesure de satisfaire les besoins spécifiques d'un vaste éventail de clients industriels.

« BOOSTHEAT se réjouit de proposer à des partenaires industriels cette solution logicielle innovante, qui va leur permettre de profiter pleinement des avantages de la transformation digitale et de garder une longueur d'avance dans leurs secteurs respectifs », déclare Emilien Benhard, Directeur de l'activité Software solutions & services. « Ces capacités nouvelles au sein de leur produit permettront aux entreprises et, plus précisément, aux fabricants industriels/de machines, de créer des jumeaux numériques et des analyses optimisées avec une IA plus avancée et plus efficace qui pourront être utilisés pour améliorer l'efficacité, la productivité et la performance opérationnelle. »

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

[1] IoT Edge : une solution qui permet de réaliser le traitement des données où elles sont collectées ou utilisées, plutôt que de les renvoyer par le cloud. Cette solution constitue un moyen efficace d'analyser rapidement des données en temps réel (pour donner plus d'autonomie aux machines par exemple).