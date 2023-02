16/02/2023 - 08:55

Vénissieux, le 16 février 2023

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir reçu des marques d'intérêts renouvelées de la part de trois partenaires stratégiques (associatif, industriel et laboratoire), en France et sur le territoire nord-américain. Tous confirment le potentiel que peut jouer BOOSTHEAT dans la transition énergétique.

I SOUTIEN DU NORTH AMERICAN GAS HEAT PUM SUR LE TERRITOIRE NORD-AMÉRICAIN

L'association North America Gas Heat Pump Collaborative (NAGHPC), qui comprend des acteurs de l'énergie représentant 33% des consommateurs résidentiels de gaz naturel sur les territoires américains et canadiens, a renouvelé son soutien à BOOSTHEAT pour accélérer le développement de produits et étudier des moyens d'apporter leur technologie unique sur le marché nord-américain. Cette marque d'intérêt pour la technologie BOOSTHEAT confirme ainsi la volonté des acteurs américains de la filière de promouvoir des solutions de rupture.

Créée en 2019, la NAGHPC est un groupe de dix-sept services publics de gaz ou bi-carburant, qui ont pour mission de développer et de faciliter l'adoption des technologies de pompes à chaleur à gaz en Amérique du Nord.

Ce soutien pourrait prendre la forme d'un partage d'informations sur le marché nord-américain, d'une liaison avec les principaux fabricants et/ou d'une intégration avec des programmes pour l'efficacité énergétique au sein des membres du NAGHPC au fur et à mesure de leur développement. Ce soutien pourrait également inclure la possibilité de pilotes de pré-commercialisation et/ou d'essais, ainsi que la sensibilisation des décideurs politiques et la formation des installateurs d'équipements et des entrepreneurs.

La NAGHPC se concentre actuellement sur deux applications technologiques qui pourraient être desservies par la technologie BOOSTHEAT : les solutions fortement décarbonnées pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments.

L'alliance avec un tel partenaire constitue pour BOOSTHEAT une opportunité d'approfondir sa connaissance du marché nord-américain et s'ouvrir à un vaste marché.

I UNE MARQUE D'INTÉRET INDUSTRIELLE POUR LA COMPRESSION THERMIQUE GÉNÉRATRICE DE FROID

Sapaic Industries (Moteurs Bernard), avec qui BOOSTHEAT entretient des échanges depuis plusieurs années, a renouvelé son intérêt pour la mise en place d'une solution énergétiquement efficace, pouvant être fondée sur le couplage du compresseur thermique breveté BOOSTHEAT et assurant une valorisation de l'énergie fatale d'un moteur de 42 L décarboné (un mix hydrogène / CH4) de 1 000 KW ou un groupe de générateur pouvant atteindre 10 MW de Sapaic Industries (Moteurs Bernard), pour générer du froid.

Crée en 1920, Sapaic Industries (Moteurs Bernard) est le seul fabricant français opérationnel capable de fournir dans sa catégorie des moteurs thermiques et des groupes spécifiques destinés à l'Industrie, des groupes électrogènes stationnaires de grande taille, des mini-centrales électriques hors réseau couplées à la production d'électricité renouvelable ainsi que des groupes électrogènes embarqués fournissant de l'électricité aux bateaux électrifiés pour la décarbonisation de la mobilité lourde (y compris les trains et les bateaux/barges pour les fleuves).

Avec son expertise et son expérience déployées en développant sa pompe à chaleur thermodynamique, BOOSTHEAT apporterait des preuves de concepts pour démontrer la pertinence de la compression thermique pour générer du froid. Cette collaboration doit pouvoir aboutir en 2024 sur une technologie « cost-effective[1] » présentant peu de pièces en mouvement et nécessitant une maintenance simple.

I lE POTENTIEL DE LA COMPRESSION THERMIQUE ACCOMPAGNÉ PAR LE CETIAT

En parallèle, le CETIAT (CEntre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques), partenaire de BOOSTHEAT depuis plusieurs années dans le cadre de ses campagnes de mesure de performance, renouvelle son intérêt pour la technologie BOOSTHEAT.

Des programmes d'expérimentations et de simulations numériques seront menées de concert pour explorer notamment l'utilisation de la chaleur fatale comme source primaire d'énergie, les bénéfices du couplage avec un compresseur électrique et le recours à un fluide frigorigène optimisé.

Le CETIAT souligne son intérêt marqué pour cette technologie dans le cadre de ses activités de transition énergétique en lien avec la biomasse, la récupération, le stockage ou la transformation d'énergie.

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

https://www.boostheat-group.com/fr/

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

La Société est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

[1] optimale en termes de rapport coût/efficacité