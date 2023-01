17/01/2023 - 08:00

Vénissieux, le 17 janvier 2023

Par courrier reçu le 13 janvier 2023, BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO) (la « Société ») a été notifiée du franchissement à la hausse par la société HBR Investment Group des seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de la Société le 9 janvier 2023, et du franchissement du seuil de 20% du capital et des droits de vote de la Société le 13 janvier 2023. Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions d'actions BOOSTHEAT hors marché auprès d'anciens actionnaires historiques de BOOSTHEAT (dont Holdigaz et Fluxys).

Au 13 janvier 2023, HBR Investment Group a déclaré détenir 2 808 878 actions BOOSTHEAT représentant autant de droits de vote, soit 21,23% du capital et des droits de vote de la Société[1].

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

https://www.boostheat-group.com/fr/

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

[1] Sur la base d'un capital composé de 13 230 411 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du code de commerce.