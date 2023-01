05/01/2023 - 15:35

Vénissieux, le 5 janvier 2023

BOOSTHEAT annonce la mise à disposition de son webinaire qui s'est tenu ce jour.

Ce webinaire avait pour objectif de répondre, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions reçues. À cette occasion, Hugo Brugière, Président Directeur Général de BOOSTHEAT a présenté les grandes lignes de son plan, accompagné d'Emilien Benhard, en charge de l'activité « BOOSTHEAT Software Solutions & Services (BS3) » et Frédéric Turquier, en charge de l'activité « Solutions de compression thermique ».

Retrouvez la retransmission du webinaire sur le site Internet de la Société :

BOOSTHEAT – Replay du webinaire du 5 janvier 2023 - BOOSTHEAT (boostheat-group.com)

* * *

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

https://www.boostheat-group.com/fr/

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr