04/10/2022 - 15:00

Vénissieux, le 4 octobre 2022

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, fait le point sur sa situation.

Le 1er septembre 2022, BOOSTHEAT annonçait l'ouverture d'une pré-pack cession. Cette procédure avait été mise en place pour offrir un cadre juridique adapté à une cession préparée (totale ou partielle) des actifs et des activités de la Société. Une date limite de dépôt des offres de reprise avait été fixée au 28 septembre 2022 à 12h00.

La Société informe qu'elle a reçu plusieurs marques d'intérêts qui l'ont confortée dans cette démarche.

Afin de laisser le temps aux repreneurs potentiels de concrétiser leurs marques d'intérêts et également de pouvoir en recueillir de nouvelles, Éric Lambert, Directeur Général de BOOSTHEAT, a saisi le Tribunal de Commerce de Lyon pour demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde volontaire de l'entreprise. Cette procédure a été acceptée en date du 4 octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de Lyon, et marque l'ouverture de la période d'observation de 6 mois, période pendant laquelle BOOSTHEAT pourra bénéficier du gel de ses dettes et préserver ainsi sa trésorerie. La procédure de sauvegarde s'adresse aux entreprises qui ne sont pas en cessation de paiement et permet de faciliter la réorganisation de l'entreprise pour lui permettre de maintenir son activité économique, les emplois et d'assurer l'apurement de ses dettes.

La Société rappelle qu'elle a suspendu l'ensemble de ses activités non essentielles, afin de préserver ses ressources.

Une nouvelle date limite de dépôt des offres a été fixée au 25 octobre 2022 à 12h00.

Dans ce contexte, BOOSTHEAT annonce le maintien de la suspension de la cotation de ses actions.

BOOSTHEAT continuera d'informer le marché de toute évolution de la situation.

* * *

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

https://www.boostheat-group.com/fr/

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr