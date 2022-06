20/06/2022 - 08:00

Vénissieux, le 20 juin 2022

BOOSTHEAT S.A., acteur industriel français de l'efficacité énergétique, expose sa technologie de compression thermique à Wuppertal dans le cadre du Solar Decathlon Europe (SDE) 2021/2022 qui vise à promouvoir la transition énergétique dans les quartiers et à contribuer ainsi à l'émergence de villes agréables à vivre et adaptées aux défis de demain. Il s'agit de la première phase du partenariat de BOOSTHEAT S.A, de l'Université de Wuppertal et de WSW Energie & Wasser AG, un fournisseur d'énergie de la ville de Wuppertal autour du projet « Living Lab.NRW »[1].

Dix-huit équipes d'universitaires issues de onze pays différents se sont qualifiées pour l'édition 2021/2022 du SDE et y présenter des solutions adaptées sur le plan technique, architectural et social pour faire évoluer les villes européennes.

Les équipes ont construit leurs maisons de démonstration et la finale du SOLAR DECATHLON EUROPE, qui se déroule actuellement jusqu'au 26 juin 2022, permet au public de découvrir ses réalisations sur le site de l'événement, sur la Nordbahnstrasse, à Wuppertal.

Huit de ces maisons seront conservées sur le site après la compétition et seront intégrées au projet de suivi « Living Lab. NRW », l'institut central de recherche et de formation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour un habitat neutre en carbone et un urbanisme durable.

La plupart seront reliées à un réseau de chaleur, qui sera la seule source d'alimentation du chauffage.

I Un programme en trois phases avec la pompe à chaleur thermique de BOOSTHEAT combinée à une source d'hydrogène pour le chauffage des bâtiments

À la pointe de l'innovation en matière d'énergies renouvelables, la pompe à chaleur au gaz de BOOSTHEAT générera de la chaleur à partir de l'air ambiant grâce à son système breveté de compression thermique, conçu et fabriqué par BOOSTHEAT. Cette unité de chauffage central injectera jusqu'à 20 kW dans le réseau de chaleur local, ce qui suffira à chauffer les huit maisons de démonstration parfaitement isolées.

Après cette première phase de présentation de la technologie au public, la deuxième phase commencera cet automne dès que la pompe à chaleur sera installée à proximité des maisons et que toutes les solutions seront activées. La pompe à chaleur BOOSTHEAT sera alimentée au propane et couplée avec la chaleur renouvelable de l'air ambiant.

La troisième phase prévoit l'utilisation de l'hydrogène comme combustible principal dès 2023. Dans ce cadre, BOOSTHEAT s'est associé à Promeos, concepteur et fabricant de bruleurs innovants, qui, après en avoir étudié et confirmé la faisabilité technique, développe actuellement un bruleur spécifique adapté à la technologie BOOSTHEAT.

https://sde21.eu/sde21

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition énergétique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets qui réduisent significativement la consommation d'énergie pour favoriser une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

Le siège social, le centre de recherche et l'usine de fabrication de BOOSTHEAT se trouvent à Vénissieux, près de Lyon (une zone industrielle historiquement spécialisée dans le CVC*). L'entreprise est certifiée Entreprise Innovante (BpiFrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938). * Chauffage, ventilation et climatisation

Pour plus d'informations sur BOOSTHEAT, rendez-vous sur le site www.boostheat-group.com

[1] cf communiqué du 15 novembre 2021