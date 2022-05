03/05/2022 - 17:50

Vénissieux, le 3 mai 2022

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre de droits de vote BRUT Nombre de droits de vote NET 30/04/2022 11 881 744

11 881 744 11 834 081

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition énergétique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets qui réduisent significativement la consommation d'énergie pour favoriser une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

Le siège social, le centre de recherche et l'usine de fabrication de BOOSTHEAT se trouvent à Vénissieux, près de Lyon (une zone industrielle historiquement spécialisée dans le CVC*). L'entreprise est certifiée Entreprise Innovante (BpiFrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938). * Chauffage, ventilation et climatisation

Pour plus d'informations sur BOOSTHEAT, rendez-vous sur le site www.boostheat-group.com

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline Petureaux

Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 72 / [email protected]

ACTUS finance & communication – Serena Boni

Relations Presse

Tél. : +33 (0)4 72 18 04 92 / [email protected]

BOOSTHEAT – Sabrina Ferré

Tél. : +33 (0)9 82 99 16 13 / [email protected]