16/12/2021 - 18:00

Vénissieux, le 16 décembre 2021

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir réalisé avec succès une première campagne de mesures dans les laboratoires du CETIAT (CEntre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques), confirmant l'efficacité de sa Pompe à Chaleur (PAC) thermique et sa conformité avec les critères de performance normés autorisant une mise sur le marché.

En juin 2021, BOOSTHEAT a décidé de concentrer la majeure partie de ses efforts internes sur son innovation, la compression thermique, et d'élargir simultanément le champ d'application cible de sa PAC thermique.

Ainsi, l'entreprise se mobilise sur l'amélioration de la performance de sa Pompe à Chaleur autour de diverses applications comme le chauffage individuel et la fourniture d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) pour l'habitat collectif.

Parallèlement, l'entreprise s'est engagée dans un processus de mesure de la performance de ses produits, d'abord en laboratoire puis en conditions réelles. Ces mesures étant systématiquement validées par des experts indépendants et des clients.

Dans cet objectif, en novembre dernier, BOOSTHEAT a lancé une campagne de mesure au CETIAT pour établir un point de référence de la performance de sa Pompe à Chaleur après plus d'une année de mise au point de sa fiabilité. Il en ressort que la PAC développée par BOOSTHEAT présente aujourd'hui un GUE (Gas Utilization Efficiency) de 168% sur le point de référence A7W35 (mesuré selon la norme EN 12309-3).

Les résultats de cette première campagne confirment également que les niveaux de performance atteints par la Pompe à Chaleur thermique sont d'ores et déjà en conformité avec les critères réglementaires autorisant une mise sur le marché du produit.

Les équipes de BOOSTHEAT travaillent à l'amélioration de ces performances.

Une seconde campagne de mesure débute demain et devrait durer jusqu'à mi-janvier. Elle devrait confirmer les progrès réalisés et valider des premières mesures prometteuses de performance du produit pour des applications en haute température comme la production d'Eau Chaude Sanitaire.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition énergétique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets qui réduisent significativement la consommation d'énergie pour favoriser une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

Le siège social, le centre de recherche et l'usine de fabrication de BOOSTHEAT se trouvent à Vénissieux, près de Lyon (une zone industrielle historiquement spécialisée dans le CVC*). L'entreprise est certifiée Entreprise Innovante (BpiFrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0011814938). * Chauffage, ventilation et climatisation

