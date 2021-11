09/11/2021 - 18:00

Vénissieux, le 9 novembre 2021

BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, DUALSUN, premier fabricant français de panneaux solaires hybrides et Ratiotherm , fournisseur de systèmes de chauffage durable et écoresponsable, annoncent l'entrée dans la phase opérationnelle du projet collaboratif SUN HORIZON visant le couplage ENR d'une pompe à chaleur à l'énergie solair e. Ce projet collaboratif est soutenu par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 (H2020) pour la recherche et l'innovation.

Le projet SUN HORIZON a pour but de démontrer la performance de l'intégration de la technologie de la pompe à chaleur dans un couplage avec énergie solaire (panneaux photovoltaïques et panneaux solaires hybrides) pour des applications de chauffage et de climatisation sur plusieurs sites pilotes en Europe, afin de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, les factures d'énergie et l'utilisation de combustibles fossiles.

Débuté en octobre 2018, ce projet européen regroupe plus d'une vingtaine de partenaires français et européens, dont le CEA (INES) pour la partie recherche et des partenaires technologiques comme BOOSTHEAT, DUALSUN, Ratiotherm, Schneider Electric (en qualité de spécialiste de la gestion d'énergie) et Check Watt (société de services pour la partie interface utilisateur).

L'objectif de SUN HORIZON repose sur trois piliers principaux :

Conception, ingénierie et fabrication optimisées des technologies SUN HORIZON ;

Surveillance intelligente des systèmes de chauffage et de climatisation ;

Gestion et démonstration basées sur des indicateurs clés de performance.

I Deux premières installations pour des maisons individuelles

Fin octobre 2021, BOOSTHEAT, DUALSUN et Ratiotherm ont procédé aux premières installations de couplage d'une pompe à chaleur avec un système d'énergie solaire par panneaux photovoltaïques et solaires hybrides en Lettonie (à Riga) dans deux maisons individuelles. Ce pays a un taux de pénétration du réseau de gaz le plus élevée en Europe et déploie un grand nombre de pompes à chaleur sur son territoire. Les données collectées pourront s'avérer riches en enseignement du fait de la dureté des hivers.

Concrètement, la pompe à chaleur installée par BOOSTHEAT va assurer le chauffage des locaux et l'eau chaude sanitaire des deux maisons individuelles. Les panneaux solaires de DualSun viendront en appoint pour couvrir le plus de chaleur possible et pour produire de l'électricité pour le chauffage et pour les appareils domestiques. Si la production d'électricité est excédentaire elle sera alors fournie au réseau.

La phase de démonstration durera jusqu'à fin 2023 afin d'enregistrer le plus de données possibles. Une plateforme de surveillance basée sur le Cloud sera réalisée dans le cadre du projet par CW & IES. Elle servira de base de recueil de données de performance pour le développement d'algorithmes et d'outils optimisés, orientés notamment sur des indicateurs de performance clés (KPI), pour prévenir la maintenance, optimiser la gestion en vue de maximiser l'exploitation solaire et fournir au fabricant des données pour la conception de nouvelles installations.

SUN HORIZON prévoit au total 8 sites de démonstration en Europe sur une multiplicité d'applications (maisons individuelles, appartements, petit collectif, piscine et centre sportif).

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

À PROPOS DE DUALSUN

DualSun est un fabricant français de panneaux solaires, concepteur du premier panneau solaire hybride certifié au monde. Ce panneau 2-en-1 produit à la fois de l'électricité et de l'eau chaude. Au total, il permet d'obtenir 3 fois plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque standard tout en gardant les mêmes dimensions. Certifié “Made in France”, ce panneau est conçu par l'équipe d'ingénieurs basée à Marseille et fabriqué dans une usine dédiée labellisée Vitrine Industrie du Futur en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

DualSun développe également toute une gamme de panneaux solaires photovoltaïques parmi les plus performants du marché. Avec plusieurs milliers d'installations réalisées dans le monde sur des maisons individuelles, des bâtiments collectifs ou des piscines privées et publiques, DualSun est une société industrielle en pleine croissance.

Depuis 10 ans, DualSun s'engage à développer localement des solutions écologiques pour augmenter l'autonomie énergétique des bâtiments, réduire leur empreinte carbone et répondre de façon renouvelable à l'ensemble de leurs besoins énergétiques. Découvrez DualSun sur dualsun.com.

À PROPOS DE ratiotherm

ratiotherm, fondée en 1991, est une entreprise de Dollnstein, en Haute-Bavière, spécialisée dans les techniques de chauffage et d'accumulation, qui se distingue non seulement par son large portefeuille de produits, composé de pompes à chaleur, d'accumulateurs à stratification et de techniques de régulation, mais aussi par la production d'eau chaude, la production d'électricité et le solaire thermique. Ratiotherm se distingue également par son expertise en matière de conseil en tant que fournisseur de solutions complètes pour un approvisionnement moderne et intelligent en chaleur et en énergie. De la création de concepts énergétiques innovants à la mise en œuvre et au développement de stratégies de régulation, ratiotherm est un partenaire compétent dans le domaine des concepts de chauffage local modernes et intelligents. L'utilisation de l'énergie solaire thermique, de l'énergie géothermique ou de la chaleur résiduelle ne pose également aucun problème. Grâce à une combinaison intelligente avec le photovoltaïque et la production combinée de chaleur et d'électricité à haut rendement, il est possible de fournir aux ménages et aux entreprises un approvisionnement supplémentaire en électricité produite de manière décentralisée.

