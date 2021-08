(Euronext Paris - Compartiment C)

03/08/2021 - 18:00

Vénissieux, le 3 août 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 32 908

Solde en espèces: 19 779,53 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 280 355 titres 742 514,43 € 1 709 transactions VENTE 266 580 titres 710 879,90 € 1 605 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 19 133

Solde en espèces: 51 414,06 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 300 000 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 709 280 355 742 514,43 1 605 266 580 710 879,90 04/01/2021 5 638 1628,81 17 3479 9084,36 05/01/2021 10 2061 5516,68 25 3512 9688,91 06/01/2021 3 550 1474 4 1360 3727,62 07/01/2021 4 1115 3297,72 18 4110 12213,28 08/01/2021 2 1775 5569,06 6 1576 5036,74 11/01/2021 20 4762 14673,15 12 2956 9489,06 12/01/2021 35 7602 21854,99 13 5281 15370,35 13/01/2021 7 1730 4956,62 14 3292 9541,53 14/01/2021 5 752 2182,76 13 2724 8093,55 15/01/2021 19 6332 17972,75 16 3107 8979,85 18/01/2021 15 4641 13166,52 30 6402 18534,43 19/01/2021 21 2467 7127,41 10 1515 4422,44 20/01/2021 16 1190 3418,87 4 900 2608,02 21/01/2021 21 2848 8078,35 14 2325 6640,9 22/01/2021 34 7332 19983,37 21 1422 3900,69 25/01/2021 24 3089 7967,46 7 1265 3278,75 26/01/2021 5 996 2561,81 30 6701 17765,02 27/01/2021 7 591 1530,39 2 51 142,29 28/01/2021 10 2300 5809,11 16 2259 5843,81 29/01/2021 9 948 2456,84 8 1005 2639,23 01/02/2021 1 200 520 11 1205 3183,13 02/02/2021 2 366 961,92 11 885 2365,52 03/02/2021 0 0 0 41 8745 25349,13 04/02/2021 6 1200 3525,96 15 1191 3564,42 05/02/2021 28 5519 17009,01 9 650 2054,46 08/02/2021 6 1015 3105,9 12 879 2723,93 09/02/2021 5 653 2000,73 21 3911 12268,81 10/02/2021 30 5717 20005,5 13 3095 10772,77 11/02/2021 30 3789 12715,13 6 2310 8105,79 12/02/2021 15 2730 8811,62 10 1773 5775,9 15/02/2021 31 5580 17683,58 10 1458 4672,16 16/02/2021 16 4382 13945,28 30 7512 24282,54 17/02/2021 4 1158 3831,01 29 5341 17895,02 18/02/2021 37 6929 22799,87 31 4492 15275,5 19/02/2021 17 4563 14263,48 22 3248 10282,19 22/02/2021 15 3559 11226,87 23 2953 9409,14 23/02/2021 40 4487 13891,75 10 3868 12071,25 24/02/2021 8 1409 4293,93 22 1880 5816,91 25/02/2021 15 2896 9107,34 11 1565 4982,96 26/02/2021 10 1787 5564,72 8 1482 4648,44 01/03/2021 21 4100 12809,22 22 3091 9828,14 02/03/2021 10 2610 8126,76 11 945 2963,52 03/03/2021 9 1634 5104,62 30 4224 13452,6 04/03/2021 19 4483 13816,61 10 2301 7134,25 05/03/2021 8 1229 3761,72 16 4368 13441,21 08/03/2021 39 8367 25402,21 19 4008 12519,79 09/03/2021 20 3604 10755,78 11 3416 10272,25 10/03/2021 36 6553 18996,49 14 3098 9086,12 11/03/2021 17 1958 5564,05 17 3027 8659,94 12/03/2021 15 2231 6384,68 17 3062 8885,62 15/03/2021 38 5528 15183,76 1 1 2,88 16/03/2021 32 4311 11360,35 22 3860 10354,84 17/03/2021 0 0 0 7 1315 3422,55 18/03/2021 13 2995 7788,8 17 2908 7593,08 19/03/2021 51 8833 21387,34 27 5756 13859,3 22/03/2021 17 1794 4093,19 17 2056 4806,72 23/03/2021 0 0 0 0 1736 4013,46 24/03/2021 17 1749 3974,6 7 813 1871,53 25/03/2021 15 1865 4183,2 16 3825 8686,96 26/03/2021 6 946 2153,38 12 1428 3303,39 29/03/2021 12 2133 4860,89 8 909 2083,97 30/03/2021 11 2114 4748,47 7 499 1129,04 31/03/2021 19 3243 7225,4 30 6219 14146,98 01/04/2021 23 3696 8245,41 2 695 1558,26 06/04/2021 6 1248 2750,59 13 2915 6517,65 07/04/2021 3 301 666,72 17 2633 5891,6 08/04/2021 13 2566 5688,57 9 1007 2263,53 09/04/2021 23 3308 7211,44 5 632 1387,75 12/04/2021 3 320 697,6 42 8077 18518,95 13/04/2021 17 2692 6545,06 26 3990 9819,39 14/04/2021 8 1775 4433,06 15 2552 6431,81 15/04/2021 7 1469 3715,1 9 3294 8398,05 16/04/2021 12 1208 3097,55 8 1415 3660,32 19/04/2021 2 500 1318 13 1621 4263,72 20/04/2021 40 5797 14925,54 13 2791 7258,83 21/04/2021 25 4173 10381,17 7 865 2236,11 22/04/2021 7 2773 6715,37 10 1360 3337,58 23/04/2021 8 1452 3563,64 12 1754 4326,07 26/04/2021 0 0 0 14 2596 6644,46 27/04/2021 7 1343 3429,89 13 1977 5160,56 28/04/2021 2 255 663,51 9 1009 2678,39 29/04/2021 7 3300 8712,99 16 3327 8902,39 30/04/2021 0 0 0 0 0 0 03/05/2021 10 2254 5804,28 3 685 1765,79 04/05/2021 5 975 2461,88 1 500 1265 05/05/2021 8 884 2211,41 6 643 1619,52 06/05/2021 27 3815 9246,42 4 167 415,15 07/05/2021 13 1178 2784,67 13 1276 3037,14 10/05/2021 0 1159 2753,09 0 733 1748,94 11/05/2021 16 2274 5304,56 6 1139 2678,02 12/05/2021 24 3008 6648,28 15 1554 3498,36 13/05/2021 18 2721 5685,53 19 1496 3165,98 14/05/2021 17 2625 5257,88 13 1539 3092,93 17/05/2021 3 135 267,25 17 3051 6085,52 18/05/2021 0 0 0 29 3590 7561,62 19/05/2021 6 1026 2089,65 4 805 1654,28 20/05/2021 12 1580 3202,03 10 1268 2571 21/05/2021 16 2371 4759,07 7 958 1929,03 24/05/2021 17 1530 3054,03 3 185 374,53 25/05/2021 1 99 196,02 9 1153 2301,04 26/05/2021 10 501 994,08 5 395 787,43 27/05/2021 19 2109 4154,52 8 323 638,31 28/05/2021 10 717 1405,54 11 1122 2212,58 31/05/2021 8 588 1158,36 1 75 148,5 01/06/2021 10 755 1482,14 4 522 1029,02 02/06/2021 19 2401 4666,34 4 472 925,5 03/06/2021 6 995 1896,27 8 402 772,56 04/06/2021 16 2718 5070,16 10 2118 3959,18 07/06/2021 7 1071 1951,68 2 30 54,68 08/06/2021 16 1626 2834,61 9 438 775,26 09/06/2021 10 909 1571,21 6 635 1102,04 10/06/2021 14 581 991,19 10 526 900,67 11/06/2021 12 811 1385,27 13 1360 2339,88 14/06/2021 4 655 1115,92 25 3139 5492,31 15/06/2021 3 147 261,59 6 354 635,64 16/06/2021 7 908 1603,07 7 381 675,17 17/06/2021 2 340 598,26 10 966 1706,44 18/06/2021 15 2031 3535,56 11 969 1705,63 21/06/2021 20 1752 2979,45 1 110 191,18 22/06/2021 26 2509 3946,41 31 4881 7925,28 23/06/2021 7 711 1159,5 3 140 237,1 24/06/2021 23 2192 3477,17 4 490 783,12 25/06/2021 0 0 0 6 658 1039,18 28/06/2021 9 2110 3330,42 25 3233 5160,19 29/06/2021 10 851 1332,41 8 936 1484,78 30/06/2021 7 619 954,25 2 103 160,06

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a intégré sa technologie dans une première application de pompe à chaleur résidentielle et tertiaire pour agir sur le levier du chauffage dans les bâtiments représentant plus de 25% de la consommation d'énergie mondiale.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

