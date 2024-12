12/12/2024 - 09:45

Messimy, le 12 décembre 2024



Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, réuni ce jour sous la présidence d'Anabelle Flory-Boiron, a nommé, sur proposition de Thierry Boiron, Pascal Houdayer Directeur Général, à compter du 1er janvier 2025.

Thierry Boiron restera à ses côtés, à la fois en tant que Président de BOIRON DEVELOPPEMENT pour l'ensemble des orientations et décisions stratégiques, et comme Directeur Général Délégué de BOIRON SA pour animer certaines missions spécifiques.

En tant que Directeur Général, Pascal Houdayer sera directement rattaché au Conseil d'Administration de la société dont il deviendra membre à compter du 1er janvier 2025.

À propos de la nomination de Pascal Houdayer, Thierry Boiron a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Pascal au sein de notre entreprise. Son expertise catégorielle et opérationnelle, ainsi que son approche collaborative et dynamique, font de lui le Directeur Général optimal pour l'entreprise. Ayant récemment travaillé quotidiennement avec lui, je peux attester de sa compréhension approfondie et de son respect de l'héritage et de la culture de notre entreprise ».

Anabelle Flory-Boiron, Présidente du Conseil d'Administration : « Je suis convaincue que Pascal, avec sa vision stratégique, sa connaissance de la santé, son expérience internationale et ses valeurs, sera un Directeur Général inspirant qui, avec le support de la famille Boiron et de EW Healthcare Partners d'une part, de son comité de direction et de l'ensemble des salariés d'autre part, permettra de faire réussir le projet de l'entreprise ».

Lors de sa nomination, Pascal Houdayer s'est dit « profondément honoré et ravi d'être appelé à diriger les Laboratoires BOIRON, une entreprise fondée par deux frères visionnaires dont l'héritage continue de nous inspirer aujourd'hui. Je suis reconnaissant envers la famille Boiron et EW Healthcare Partners pour leur confiance.

Je m'appuierai sur des éléments fondamentaux de l'ADN de l'entreprise comme notre vision de liberté de choix (des professionnels de santé et des patients), notre héritage professionnel d'exigence, nos remarquables talents, nos marques fortes, et notre approche centrée sur l'humain.

C'est un honneur de rejoindre toutes les équipes des Laboratoires BOIRON pour qu'ensemble nous puissions faire progresser et façonner le paysage de la santé intégrative de demain, tout en inspirant les patients et les professionnels de santé du monde entier».

Biographie de Pascal Houdayer

Avant de rejoindre les Laboratoires Boiron, Pascal a été Directeur Général d'Orveon Global (Laura Mercier, bareMinerals, BUXOM), Directeur Général de NAOS (Laboratoire Dermatologique Bioderma, Institut Esthederm, Etat Pur), Directeur Général de Henkel Beauty Care et membre du conseil d'administration de Henkel. Il a commencé sa carrière au Laboratoire Lachartre à Paris et a passé 19 ans chez Procter & Gamble à divers postes de direction en France, en Suisse, aux États-Unis et au Maroc. En parallèle, il a siégé au Conseil d'Administration d'Inula, dont il était devenu Président (Pranarom, Biofloral, Herbalgem).

Ensemble, nous continuerons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.



