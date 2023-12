20/12/2023 - 18:00

Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON s'est réuni le 19 décembre 2023, sous la présidence de Monsieur Thierry Boiron.

À cette occasion, le Conseil a passé en revue les dernières prévisions d'activité et de résultats pour l'exercice 2023. Il en ressort que la baisse attendue des ventes de tests COVID, associée au faible niveau de pathologies hivernales de cette fin d'année, devrait entraîner un recul du chiffre d'affaires ainsi qu'une légère baisse du résultat opérationnel en 2023 par rapport à 2022, avant autres produits et charges opérationnels.

Lors de ce Conseil d'Administration, les représentants de BOIRON DEVELOPPEMENT, actionnaire majoritaire du Groupe, ont confirmé leur intention, à l'issue de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) dont le calendrier sera déterminé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), de mettre en œuvre un retrait des actions BOIRON de la bourse si les conditions sont réunies.

En tout état de cause, le Conseil d'Administration a décidé d'ajuster le calendrier 2024 de communication financière. Ainsi, conformément aux obligations réglementaires, BOIRON publiera uniquement ses résultats annuels et semestriels, et un Rapport Financier Annuel.

Toutes les informations relatives au projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée sont disponibles sur www.opas-boiron.com.

