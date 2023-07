18/07/2023 - 17:45

Désignation par le Conseil d'Administration de BOIRON du cabinet BM&A en qualité d'expert indépendant

Dans le prolongement de l'annonce par la société BOIRON (la « Société ») le 4 juillet 2023, du projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire (l'« Offre »), suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies à l'issue de l'Offre, devant être initiée par la société BOIRON DEVELOPPEMENT sur les titres BOIRON[1], il est rappelé que le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion du 4 juillet 2023, a constitué un comité ad hoc conformément aux dispositions de l'article 261-1, III du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »)[2].

Conformément aux dispositions de l'article 261-1, I, 1°, 2° et 4° et de l'article 261-1, II du Règlement Général de l'AMF, le Conseil d'Administration de la Société, réuni ce jour, a, sur la recommandation du comité ad hoc, procédé à la désignation du cabinet BM&A, représenté par Monsieur Pierre Béal[3], en qualité d'expert indépendant afin d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre et du retrait obligatoire si ce dernier est mis en œuvre, dans les conditions visées par l'article 262-1 du Règlement Général de l'AMF, par l'Instruction AMF n° 2006-08 et la Recommandation AMF n° 2006-15.

Après avoir pris connaissance de ce rapport, incluant l'attestation d'équité de l'expert indépendant, et de l'avis des instances représentatives du personnel, le Conseil d'Administration de la Société émettra un avis motivé sur l'Offre.

[1] Cf. communiqué de la société BOIRON en date du 4 juillet 2023.

[2] Le comité ad hoc est composé de Mr. Philippe Brun (Administrateur indépendant), de Mme Anne Borfiga (Administrateur indépendant) et de Mme Stéphanie Chesnot (Administrateur).

[3] E-mail : p.beal@bma-groupe.com ; Tél : +33 (0)1 40 08 99 50.