18/07/2023 - 17:45

(Données non auditées)

CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ À FIN JUIN 2023

en milliers d'euros 2023 2022 Var. taux courant Var. taux constant France 106 857 131 338 -18,6% -18,6% Europe (hors France) 62 877 60 704 +3,6% +3,1% Amérique du Nord 57 427 52 227 +10,0% +9,5% Autres pays 12 724 12 494 +1,8% +1,2% Total Groupe 239 884 256 762 -6,6% -6,8%

en milliers d'euros 2023 2022 Var. taux courant Var. taux constant Médicaments homéopathiques à nom commun 87 466 88 876 -1,6% -1,8% Spécialités homéopathiques 136 970 121 916 +12,3% +12,0% Autres produits de santé 15 449 45 970 -66,4% -66,4% Total Groupe 239 884 256 762 -6,6% -6,8%

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT)

en milliers d'euros 1er trimestre 2ème trimestre 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. France 54 580 77 055 -29,2% 52 277 54 283 -3,7% Europe (hors France) 39 220 34 476 +13,8% 23 656 26 228 -9,8% Amérique du Nord 33 279 28 944 +15,0% 24 148 23 282 +3,7% Autres pays 5 220 5 305 -1,6% 7 504 7 189 +4,4% Total Groupe 132 299 145 780 -9,2% 107 585 110 982 -3,1%

en milliers d'euros 1er trimestre 2ème trimestre 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. Médicaments homéopathiques à nom commun 45 234 45 516 -0,6% 42 231 43 360 -2,6% Spécialités homéopathiques 79 858 67 100 +19,0% 57 111 54 816 +4,2% Autres produits de santé 7 206 33 164 -78,3% 8 243 12 807 -35,6% Total Groupe 132 299 145 780 -9,2% 107 585 110 982 -3,1%

Évolution du chiffre d'affaires

Sur le deuxième trimestre :

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 est en recul de 3,1%. Cependant, retraité de la baisse des ventes de tests COVID, le chiffre d'affaires est en progression de 1,3%.

La diminution de 2,6% des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun est toujours essentiellement imputable à la France, alors que les ventes continuent de progresser dans de nombreux autres pays, notamment aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires des spécialités homéopathiques poursuit sa progression, grâce à l'augmentation des ventes des nouveaux produits, notamment l'élargissement en France de notre gamme traumatologie avec deux nouveautés : Artensium® pour soulager les douleurs tendino-ligamentaires et musculaires et Arnigel® sachet.

Le recul des ventes des autres produits de santé se poursuit et s'explique par la baisse des ventes de tests COVID en Europe, notamment en France. Cette baisse a été atténuée par le lancement en France de deux nouveaux produits anti-moustiques formulés à base d'huile essentielle d'eucalyptus citronné BIO, qui viennent élargir la gamme Dapis®.

Sur le semestre :

Les ventes diminuent de 6,6%, impactées par l'effet de base provenant des ventes importantes de tests COVID réalisées en France sur le premier semestre 2022.

Hors tests COVID, les ventes sont en progression de 6,2%.

Cette croissance concerne l'ensemble des zones géographiques et est portée par les ventes de spécialités homéopathiques.

Perspectives

L'évolution des ventes du Groupe sur l'année 2023 dépendra de la poursuite de la dynamique actuelle sur les spécialités homéopathiques, des lancements à venir et du niveau de pathologie de fin d'année.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

