27/04/2023 - 17:45

CHIFFRE D'AFFAIRES BOIRON

PREMIER TRIMESTRE 2023

(Données non auditées)

en milliers d'euros 2023 2022 Variation à

taux courant Variation à

taux constant France 54 580 77 055 -29,2% -29,2% Europe (hors France) 39 220 34 476 +13,8% +9,0% Amérique du Nord 33 279 28 944 +15,0% +11,0% Autres pays 5 220 5 305 -1,6% -3,9% Total Groupe 132 299 145 780 -9,2% -11,2%

en milliers d'euros 2023 2022 Variation à

taux courant Variation à

taux constant Médicaments homéopathiques à nom commun 45 234 45 516 -0,6% -1,4% Spécialités homéopathiques 80 055 67 100 +19,3% +15,6% Autres produits de santé 7 010 33 164 -78,9% -79,0% Total Groupe 132 299 145 780 -9,2% -11,2%

Évolution du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 est en recul de 9,2%, fortement impacté par l'effet de base provenant des fortes ventes de tests COVID sur le premier trimestre 2022. Cette baisse des ventes de tests est essentiellement localisée en France.

Hors tests COVID, les ventes sont en progression de 10,6%.

Le chiffre d'affaires des médicaments homéopathiques à nom commun évolue de manière contrastée. Il continue de reculer en France alors qu'il progresse dans la quasi-totalité des autres pays, notamment aux États-Unis.

Les ventes de spécialités homéopathiques poursuivent leur progression dans la majorité des pays et sur l'ensemble des produits. Cette performance est d'autant plus marquante que la hausse était déjà significative en 2022.

Ce trimestre a vu le lancement en France de deux nouveaux médicaments homéopathiques : Prélinium®, traditionnellement utilisé dans le traitement de fond de la rhinite allergique saisonnière, et Idryline®, collyre utilisé pour agir sur les symptômes de la sécheresse oculaire.

Perspectives

En 2023, les ventes du Groupe pourraient être impactées par le recul des ventes de tests COVID, par la tension sur l'approvisionnement en matières premières et par la situation géopolitique dans certaines régions du monde. Les lancements à venir et la dynamique actuelle sur les spécialités homéopathiques nous permettent néanmoins de maintenir notre objectif de développement du chiffre d'affaires.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Laboratoires BOIRON

Nos prochains rendez-vous :

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires se tiendra le 25 mai 2023 à 10 heures 30, au siège social de BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 MESSIMY.

Le 2 juin 2023 : après approbation par l'Assemblée Générale Mixte, versement du dividende proposé (1,10 € par action).

Le 18 juillet 2023 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires au 30 juin 2023.

