21/03/2023 - 17:45

Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, réuni le 21 mars 2023 sous la présidence de Thierry Boiron, a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2022. Il a été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale, le 25 mai 2023 au siège de la société, à Messimy.

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés ont été effectuées et les rapports d'audit relatifs à leur certification sont en cours d'émission.

RÉSULTATS DU GROUPE BOIRON

en milliers d'euros 2022 2021 Variation Chiffre d'affaires(1) 534 239 455 201 +17,4%(2) Résultat opérationnel 63 448 46 842 +35,5% Résultat net - part du Groupe 44 673 28 556 +56,4% Capacité d'autofinancement(3) 65 170 55 639 +17,1% Investissements nets 15 277 11 921 +28,2% Trésorerie nette 249 660 234 082 +6,7%

(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires annuel ont fait l'objet d'un avis financier

le 19 janvier 2023 (https://www.boironfinance.fr/communiques/chiffre-d-affaires).

(2) +13,6% à taux de change constant.

(3) Avant produits de placement, charges de financement et impôts.

Pour la deuxième année consécutive, le Groupe BOIRON renoue avec la croissance de ses bénéfices. Ce résultat est le fruit de la stratégie de développement ambitieux portée par le Groupe, basée sur notre détermination à promouvoir l'homéopathie partout dans le monde, ainsi que nos autres solutions de santé tout aussi efficaces et sûres.

Le résultat opérationnel de l'année progresse ainsi de 16 606 K€. La hausse de 79 038 K€ du chiffre d'affaires a permis une amélioration de la marge brute de 52 104 K€, en France comme à l'international. Dans le même temps, les charges opérationnelles ont progressé de 35 498 K€, principalement sous l'effet de la reprise des efforts de promotion dans la plupart des pays.

Le résultat opérationnel 2022 intègre un montant de 8 195 K€ d'autres produits et charges opérationnels (contre 9 415 K€ en 2021). Ce montant se compose notamment de 6 114 K€ de plus-values provenant de la cession du site de production de Montrichard et de trois établissements de préparation et de distribution, fermés suite à la réorganisation en France initiée en 2020.

Conformément aux projections, les décaissements liés à cette réorganisation se sont élevés à 21 334 K€ en 2022. Au 31 décembre 2022, le solde de la provision s'élève à 20 426 K€.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 1,10 euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 3 juin 2023.

En 2023, la progression des ventes du Groupe sera potentiellement impactée par le recul des ventes de tests COVID, par la tension sur l'approvisionnement en matières premières et en énergie, et par la situation géopolitique dans certaines régions du monde.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Laboratoires BOIRON

Notre prochain rendez-vous :

Le 27 avril 2023 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et de l'information trimestrielle au 31 mars 2023.

