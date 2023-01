19/01/2023 - 17:45

(Données non auditées)

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE (VARIATION À TAUX COURANT)

en milliers d'euros 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. France 77 055 51 518 +49,6% 54 283 53 412 +1,6% 58 275 58 021 +0,4% 71 408 75 556 -5,5% Europe (hors France) 34 476 20 039 +72,0% 26 228 22 194 +18,2% 35 744 32 226 +10,9% 33 403 40 941 -18,4% Amérique du Nord 28 944 17 657 +63,9% 23 282 17 723 +31,4% 29 107 23 314 +24,8% 39 170 25 156 +55,7% Autres pays 5 305 1 958 +171,0% 7 189 5 430 +32,4% 5 295 4 193 +26,3% 5 074 5 863 -13,4% Total groupe 145 780 91 172 +59,9% 110 982 98 759 +12,4% 128 422 117 754 +9,1% 149 055 147 516 +1,0% en milliers d'euros 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. 2022 2021 Var. Médicaments homéopathiques à nom commun 45 516 46 352 -1,8% 43 360 47 642 -9,0% 41 081 45 840 -10,4% 54 709 55 133 -0,8% Spécialités homéopathiques 67 100 39 430 +70,2% 54 816 40 683 +34,7% 74 349 58 718 +26,6% 83 455 67 389 +23,8% Autres produits de santé* 33 164 5 390 +515,3% 12 806 10 434 +22,7% 12 992 13 196 -1,5% 10 891 24 994 -56,4% Total groupe 145 780 91 172 +59,9% 110 982 98 759 +12,4% 128 422 117 754 +9,1% 149 055 147 516 +1,0%

* Les « autres produits de santé » incluent les produits non homéopathiques (dispositifs médicaux, compléments alimentaires, cosmétiques, phytothérapie) qui figuraient jusqu'en 2021 dans la rubrique « spécialités ».

Les ventes du quatrième trimestre sont en légère progression par rapport aux ventes élevées du dernier trimestre 2021, qui intégraient un montant important de ventes de tests COVID.

Les ventes de médicaments homéopathiques à nom commun en France se stabilisent.

Les spécialités homéopathiques poursuivent leur progression dans la quasi-totalité des pays, notamment grâce aux produits de la gamme hiver.

Le recul des ventes en Europe et des autres produits de santé provient principalement d'une diminution des ventes de tests COVID.

Ce trimestre a aussi vu le lancement en France :

de nouveaux médicaments homéopathiques : LabiaMéo ® , pour la prise en charge de l'herpès labial, et ConvaMéo ® , pour la prise en charge des symptômes de la fatigue passagère qui accompagne la convalescence ;

, pour la prise en charge de l'herpès labial, et ConvaMéo , pour la prise en charge des symptômes de la fatigue passagère qui accompagne la convalescence ; d'une boutique de ventes en ligne. Ce projet s'inscrit dans la volonté de nous rapprocher des patients au quotidien. 32 produits sont ainsi proposés à la vente au sein de 3 gammes : les cosmétiques, les compléments alimentaires et les solutions de rangement.

Par ailleurs, un contrat de distribution a été signé avec l'entreprise GIULIANI S.p.A, qui commercialise en pharmacie des produits naturels, efficaces et sûrs dans les domaines de la dermatologie et de la gastroentérologie. Nos filiales, au Portugal à partir de janvier et en Espagne au second semestre 2023, distribueront certains de leurs produits.

CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ À FIN DÉCEMBRE 2022

en milliers d'euros 2022 2021 Var. taux courant Var. taux constant France 261 020 238 506 +9,4% +9,4% Europe (hors France) 129 851 115 401 +12,5% +10,1% Amérique du Nord 120 504 83 850 +43,7% +28,6% Autres pays 22 864 17 444 +31,1% +21,8% Total groupe 534 239 455 201 +17,4% +13,6%

en milliers d'euros 2022 2021 Var. taux courant Var. taux constant Médicaments homéopathiques à nom commun 184 666 194 967 -5,3% -6,9% Spécialités homéopathiques 279 720 206 220 +35,6% +29,2% Autres produits de santé* 69 853 54 014 +29,3% +28,2% Total groupe 534 239 455 201 +17,4% +13,6%

* Les « autres produits de santé » incluent les produits non homéopathiques (dispositifs médicaux, compléments alimentaires, cosmétiques, phytothérapie) qui figuraient jusqu'en 2021 dans la rubrique « spécialités ».

Sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires est en progression de 17,4%.

En France, malgré la baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun, la progression est de 9,4% grâce à la hausse des ventes des spécialités homéopathiques et des autres produits de santé.

À l'international, les ventes augmentent de 26,1%. Cette croissance s'observe sur l'ensemble des zones géographiques et sur l'ensemble des produits.

Les ventes de nouveaux produits lancés depuis 2020 s'élèvent à 77,6 millions d'euros, contre 51,1 millions l'année dernière.

Compte tenu de l'évolution significative des ventes sur l'année, le résultat opérationnel annuel de 2022 est estimé en hausse par rapport à celui publié en 2021.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination pour que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et de nos autres solutions de santé, afin de participer au développement d'un système de santé plus humain, plus efficient et plus durable.

Laboratoires BOIRON