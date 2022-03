09/03/2022 - 17:45

Le Conseil d'Administration des Laboratoires BOIRON, réuni le 9 mars 2022 sous la présidence de Thierry Boiron, a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2021. Il a été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale, le 19 mai 2022 au siège de la société, à Messimy.

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés ont été effectuées et les rapports d'audit relatifs à leur certification sont en cours d'émission.

RÉSULTATS DU GROUPE BOIRON

en milliers d'euros 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires(1) 455 201 513 582 -11,4%(2) Résultat opérationnel 46 842 38 185 +22,7% Résultat net - part du Groupe 28 556 26 209 +9,0% Capacité d'autofinancement(3) 55 639 104 944 -47,0% Investissements nets 11 921 19 336 -38,3% Trésorerie nette 234 082 234 313 -0,1%

(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires annuel ont fait l'objet d'un avis financier

le 20 janvier 2022 (https://www.boironfinance.fr/communiques/chiffre-d-affaires).

(2) -10,6% à taux de change constant.

(3) Avant produits de placement, charges de financement et impôts.



Le résultat opérationnel de l'année s'élève à 46 842 K€. En dépit de la baisse du chiffre d'affaires, il bénéficie à la fois du lancement de nouveaux produits et de la mise en œuvre d'un plan global d'économies.

La mise en œuvre du plan de réorganisation en France se déroule conformément à ce qui était prévu. Elle a donné lieu en 2021 à un décaissement de 15 510 K€. Le solde de la provision s'élève ainsi à 43 241 K€ au 31 décembre 2021. Les impacts des coûts de cette réorganisation sur le résultat opérationnel sont les suivants :

en milliers d'euros 2021 2020 Résultat opérationnel 46 842 38 185 Impact des coûts de la réorganisation en France -1 290 -32 719 Résultat opérationnel avant impact des coûts de la réorganisation 48 132 70 904 En % du chiffre d'affaires 10,6% 13,8%

Ainsi, avant prise en compte de l'impact des coûts de la réorganisation, le résultat opérationnel 2021 s'élève à 48 132 K€, à la suite :

de la baisse du chiffre d'affaires qui impacte négativement la marge brute pour 67 120 K€ (conséquence du déremboursement de l'homéopathie intervenu le 1 er janvier en France, et de l'absence de pathologies hivernales sur le premier trimestre, imputable au contexte de crise sanitaire mondiale),

janvier en France, et de l'absence de pathologies hivernales sur le premier trimestre, imputable au contexte de crise sanitaire mondiale), de la réduction des coûts de préparation et de distribution consécutive à la réorganisation en France et de la poursuite de la mise en place d'un plan global d'économies, ayant conduit à la réduction des charges opérationnelles au global de 37 510 K€,

de la progression des plus-values sur cessions de 6 838 K€ suite à la vente de huit établissements de préparation et distribution.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,95 euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 3 juin 2022.

Comme annoncé lors de l'avis du 20 janvier dernier, les Laboratoires BOIRON ont acquis le 28 février 70% du capital de la société ABBI, start-up spécialisée dans la cosmétique individualisée et sur mesure.

Du fait d'une reprise des pathologies hivernales, de l'impact du lancement de nouveaux produits, et de la poursuite des ventes de tests COVID sur les premiers mois de l'année, nous anticipons une croissance du chiffre d'affaires en 2022.

Toutefois, les ventes du Groupe seront potentiellement impactées par la guerre en Ukraine survenue fin février 2022. Elle affecte humainement toutes nos équipes et notre distributeur ukrainien, et nous a conduit à constituer un comité de crise pour gérer les impacts sociaux et économiques de cette situation sur l'activité de notre filiale en Russie et de notre distributeur. Le chiffre d'affaires réalisé en Ukraine et en Russie représentait en 2021 moins de 4% du chiffre d'affaires du Groupe. Nous veillons attentivement à l'évolution de la situation, afin de prendre toutes les dispositions nécessaires quant à l'organisation de nos activités.

Nous continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination au service du développement de l'Homéopathie en France et dans le monde.

