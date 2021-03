10/03/2021 - 17:45

Le Conseil d'Administration de BOIRON, réuni le 10 mars 2021 sous la présidence de Thierry Boiron, a établi les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Il a été décidé de réunir les actionnaires en Assemblée Générale Mixte, le 27 mai 2021 au siège de la société, à Messimy.

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés ont été effectuées et les rapports d'audit relatifs à leur certification sont en cours d'émission.

RÉSULTATS DU GROUPE BOIRON

en milliers d'euros 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires (1) 513 582 557 123 -7,8% (2) Résultat opérationnel 38 185 66 915 -42,9% Résultat net - part du groupe 26 209 40 630 -35,5% Capacité d'autofinancement (3) 104 944 103 033 +1,9% Investissements nets 19 336 33 563 -42,4% Trésorerie nette 234 313 207 957 +12,7%

(1) Les principales informations sur les variations du chiffre d'affaires annuel ont fait l'objet d'un avis financier le 21 janvier 2021 (https://www.boironfinance.fr/communiques/chiffre-d-affaires).

(2) - 6,6% à taux de change constant.

(3) Avant produits de placement, charges de financement et impôts.

Le résultat opérationnel de l'année s'élève à 38 185 K€, en baisse de 28 730 K€ par rapport à 2019.

L'annonce du déremboursement des médicaments homéopathiques et la baisse de notre activité en France depuis plus de 2 ans (-30%) ont déclenché une profonde réorganisation qui entraîne la suppression de 566 postes et la création de 122 postes. Sur la base des informations disponibles à ce jour, son coût global est estimé à 63 780 K€. En application des normes comptables en vigueur, nous avons provisionné 58 714 K€ de ce coût global sur l'exercice 2020. La différence avec le coût global sera constatée en 2021. Dans le même temps, nous avons constaté une reprise de provision de 25 995 K€ au titre de la réduction des engagements sociaux induite par cette réorganisation.

en milliers d'euros 2020 Résultat opérationnel 38 185 Provision pour réorganisation constatée en 2020 +58 714 Reprise de provision liée aux engagements sociaux -25 995 Résultat opérationnel avant impact de la réorganisation 70 904 % du chiffre d'affaires 13,8%

Ainsi, avant prise en compte de l'impact de la réorganisation, le résultat opérationnel s'élève à 70 904 K€, en hausse de 3 955 K€ par rapport à 2019, à la suite :

de la baisse du chiffre d'affaires qui impacte négativement la marge brute pour 35 158 K€ (malgré la forte croissance constatée en Amérique du Nord, le chiffre d'affaires est fortement impacté par la baisse des ventes de médicaments à nom commun en France et des spécialités en Russie),

du déploiement d'un plan global d'économies et du ralentissement des dépenses lié à la crise sanitaire, ayant conduit à la réduction des charges opérationnelles à hauteur de 31 203 K€,

des effets de base en 2019 liés à la réorganisation de nos activités en Belgique (5 875 K€) et à la dépréciation des marques, brevets et matériels ALKANTIS (2 069 K€).

La réorganisation en France n'a pas eu d'impact significatif sur la capacité d'autofinancement en 2020, car l'essentiel du montant provisionné de 58 714 K€ ne sera décaissé qu'en 2021 et 2022. Il est également à noter que les premières fermetures d'établissements sont intervenues à partir du mois de janvier 2021 et se termineront fin 2021.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,95 euro par action. La mise en paiement du dividende interviendra le 4 juin 2021.

Du fait du déremboursement effectif des médicaments homéopathiques en France et de la crise sanitaire mondiale qui se poursuit, nous anticipons en 2021 une baisse significative du chiffre d'affaires. Compte tenu de la très forte baisse conjoncturelle du marché des pathologies hivernales et d'un effet de base marqué par les fortes ventes du groupe BOIRON sur le premier trimestre 2020, la baisse du chiffre d'affaires sera particulièrement sensible sur le premier trimestre en cours.

Le résultat de l'année bénéficiera de l'effet de base de la réorganisation provisionnée en 2020 et d'une première partie des économies consécutives à la réorganisation en France, mais reste néanmoins attendu en recul.

Depuis le début de l'année, nous réaffirmons la spécificité de l'homéopathie et sa place dans le quotidien des Français à travers une communication grand public.

Laboratoires BOIRON

Notre prochain rendez-vous :

Le 22 avril 2021 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires et de l'information trimestrielle au 31 mars 2021.

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : [email protected]

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com