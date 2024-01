10/01/2024 - 07:00

Versailles, le 10 janvier 2024

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2023.

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises 2022 2023 Variation (en k€ et %) Activité B2C – Senior & Domicile 5 832 6 024 192 3% Activité B2B – Établissements 4 576 3 804 (772) (17)% Bluelinea 10 408 9 828 (580) (6)%

Le chiffre d'affaires consolidé 2023 s'élève à 9 828 k€ et confirme la capacité de la société à consolider un volume d'activité de l'ordre de 10 M€, après le record établi en 2022 (10 408 k€) avec une croissance de +39% par rapport à 2021. L'activité B2C d'accompagnement à domicile continue à croitre régulièrement, alors que le pôle B2B est parvenu à stabiliser son activité à compter du 2ème trimestre 2023 après un début d'exercice marqué un contexte sectoriel pénalisant.

Activité B2C – Senior & Domicile : la réactivité au cœur du succès

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, a généré un chiffre d'affaires de 6 024 k€ en 2023, contre 5 832 k€ en 2022, soit une croissance purement organique de +3%. Cette progression est portée par l'expansion du nombre de familles accompagnées par Bluelinea qui compte, à fin 2023, 65 069 abonnés.

Bluelinea tire les fruits de son investissement dans sa plateforme Help d'écoute et d'assistance 24/7, véritable cœur technologique et humain au service des ainés et de leurs proches. En 2023, 77% des alertes émises vers la plateforme Help ont été traitées en moins de 60 secondes et 100% ont reçu une réponse en moins de 3 minutes (norme AFNOR).

Activité B2B – Établissements : montée en puissance de SERENEA®

L'activité B2B du pôle Établissements a connu un 1er trimestre fortement ralenti par le début de la crise de confiance puis financière que traversent les établissements destinés aux seniors (EHPAD, Résidences autonomie ou services). Après un volume d'affaires divisé par 2 au 1er trimestre 2023, Bluelinea a globalement stabilisé ses facturations sur les 3 trimestres suivants. Le chiffre d'affaires annuel du pôle B2B ressort ainsi à 3 804 k€.

Le Groupe a mis en œuvre plusieurs initiatives pour fluidifier le déploiement de son offre SERENEA®, qui équipe désormais 602 établissements à fin 2023 contre 451 à fin 2022 :

Montée en puissance des grands comptes qui représentent 60% du chiffre d'affaires du pôle ;

Développement d'un écosystème d' « Ambassadeurs » (partenaires intégrateurs certifiés) permettant de réaliser 40% des ventes en modèle indirect ;

Commercialisation d'une offre en mode locatif, sous la forme d'une tarification simple, accessible et adaptée à la taille de chaque établissement[1].

Prochain rendez-vous : résultats 2023, le 4 avril 2024 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth, également filiale à 67% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Bluelinea propose désormais sa solution d'appel infirmier Serenea® en « mode locatif » pour soutenir directions et soignants des EHPAD